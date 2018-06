Muharrem İnce'den Erdoğan'a olay cevap: Mitingde AK Partililer de vardı!

Dünya büyük bir değişim yaşıyor artık bilgi önemli, bir kural var. 2020’den sonra bu kullandığınız bilgisayarların hiçbiri kullanılmayacak. Üretemiyoruz, 10 sene sonra sürücüsüz arabalar olacak, herkesin gen haritası çıkarılacak, 3 boyutlu televizyonlar gelecek. Robotlar olacak. Uzay turizmi gelecek. İnsanlık ayda ve marsta maden arayacak… Bizimki de her mahallede bir kıraathane açacak. Dünya bu noktalara giderken Türkiye’yi 16 yıl yönetmiş bir kişi her mahalleye kıraathane açacak.. Kekler bedava.. Peki akşam yemeği ne olacak? Usta diyoruz ya meğer ustaymış ‘kek ustası’

"BUNU HER YERDE GÖRÜYORUM" Bir şeyi soracağım, sadece ekonomi konuşacağız. Kayseri’den dünyanın oyunu alıyorsun gerçi bu sefer alamayacak. Eyy Muharrem bana bak diyorsun. Ben sana bakamam çünkü devlet sana bakıyor zaten ayrıca sen de yakınlarına bakıyorsun .Ben fakir fukaraya bakıyorum sana bakamam. Kayseri’den açıklıyorum, sayın Erdoğan, intikam yok. rövanş yok.. Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Bunu her yerde görüyorum. Türkiye’nin bir hukuk devletine ihtiyacı var.

"YENİ Mİ KEŞFETTİNİZ?" Maydanlara geliyor çoçuk sayınız 3 olsun, yetmedi 5 olsun. Sanki çocuk çocuk yapmasını senden mi öğrenecek. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısını söylemek değildir. Bir de yandaş medyada her gün hakaretler var. Ben ne kötü bir adammışım, 16 yıldır milletvekiliydim yeni mi keşfettiniz?

Bu seçimi kiminle alacağız; 1- gençler, 2- kadınlar…

"BÜYÜK DEĞİŞİMİN ÖNCELİĞİNİ YAPACAĞIZ"



O her mahalleye bir kıraathane açacakya ben de kreş açacağım. O bedava kek diyor ya her aileye bir ev her eve bir maaş. Gençler sizi iyi eğiteceğiz. Anneler, ben sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım. Gençler hiç birinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Kadınlar ve gençler sizinle birlikte bir büyük değişimin önceliğini yapacağız.

"GÖREVLERİNİ ADAM GİBİ YAPACAKLAR"



24 Haziran’a kadar her biriniz en az 3 kişiyi ikna edeceksiniz. Sandıklara sahip çıkacaksınız. Oyunu kullandın okulun bahçesinde bekleyeceksiniz. Oyunuzu kullandınız nereye gideceksiniz seçim kurulunun önüne ben nereye gideceğim Yüksek Seçim Kurulu’nun önüne. Onlar görevini adam gibi yapacaklar.

"BİR TAZE KAN ÇÖZER"



Memleketin bir büyük sorunlarını yorgun adam çözemez, bir taze kan çözer. Size bir sır vereyim mi, bu iş tamam. Sadece şımarıklık yok, zafer sarhoşluğu yok görev yapma var. Göreceksiniz halk tipi bir cumhurbaşkanınız olacak.

Saraylar bağırma çağırma yok. Yandaş gazeteciler yok. Bu büyük değişimi yapmaya hazır mısınız? Kayseri olmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”