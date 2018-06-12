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Muharrem İnce'den Erdoğan'a olay cevap: Mitingde AK Partililer de vardı!

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 14:20 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Diyarbakır'da düzenlediği mitinge HDP'lilerin de katılmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayseri'den cevap verdi. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin "Erdoğan benim Diyarbakır mitingime 'HDP'liler gitmiş' diyor. Erdoğan, benim mitingimde AK Parti'li kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum" ifadesini kullandı. İnce, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sloganını 'Vakit Jübile Vakti' olarak değiştirdiğini söyledi.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a olay cevap: Mitingde AK Partililer de vardı!

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine 12 gün kala liderler mitinglerini düzenlemeye devam ediyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kayserililerle bir araya geldi. Mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt veren İnce, “İnsanlara yalan söylemiyorum. Dün Diyarbakır’daydım. Diyarbakır’da benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi dışlamayacağız, 81 milyon herkesi kucaklayacağız" dedi.

Muharrem İnce, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Dünya büyük bir değişim yaşıyor artık bilgi önemli, bir kural var. 2020’den sonra bu kullandığınız bilgisayarların hiçbiri kullanılmayacak. Üretemiyoruz, 10 sene sonra sürücüsüz arabalar olacak, herkesin gen haritası çıkarılacak, 3 boyutlu televizyonlar gelecek. Robotlar olacak. Uzay turizmi gelecek. İnsanlık ayda ve marsta maden arayacak… Bizimki de her mahallede bir kıraathane açacak. Dünya bu noktalara giderken Türkiye’yi 16 yıl yönetmiş bir kişi her mahalleye kıraathane açacak.. Kekler bedava.. Peki akşam yemeği ne olacak? Usta diyoruz ya meğer ustaymış ‘kek ustası’

"BUNU HER YERDE GÖRÜYORUM"

Bir şeyi soracağım, sadece ekonomi konuşacağız. Kayseri’den dünyanın oyunu alıyorsun gerçi bu sefer alamayacak. Eyy Muharrem bana bak diyorsun. Ben sana bakamam çünkü devlet sana bakıyor zaten ayrıca sen de yakınlarına bakıyorsun .Ben fakir fukaraya bakıyorum sana bakamam. Kayseri’den açıklıyorum, sayın Erdoğan, intikam yok. rövanş yok.. Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Bunu her yerde görüyorum. Türkiye’nin bir hukuk devletine ihtiyacı var.

"HİÇBİR HAKİM SAVCI RAKİPLERİME SÖZ SÖYLEMEYECEK"

Danıştay üyesi benim aleyhimde tweet atıyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimde hiçbir hakim hiçbir savcı benim rakiplerime söz söyleyemeyecek. Eğer yüksem yargıçlar cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa işini yapamaz. Türkiye’yi saygın bir hukuk devleti yapacağız.

"ERDOĞAN SARAYLI BEN MİLLETİN EVLADIYIM"

1926 savaştan çıkmışsın. Kayseri’ye bir fabrika kuruluyor. Uçak fabrikası 200 tane uçak yapılıyor. Ama bugün Türkiye’ye uçak aldık ABD’den. Kamu İhale Kanunu’nu nasıl değiştirip yandaşlarına nereden kaynak aktardıysan ordan bulacağım. Erdoğan saraylı ben milletin evladıyım.

"ERDOĞAN'IN HİÇBİR ŞEYİ YERLİ DEĞİL"

Erdoğan örtülü ödenek, hazine onda devletin uçakları onda. Ben sizin bağışlarınızla kampanya yapıyorum. Tünelin ucunda ışık görüldü de yakıt bitmesin biraz daha ateşleyin. Helal edin ama sonra açıklayacağız. Erdoğan’ın hiçbir şeyi yerli değil, Sarayın bahçesine hurma ağacı getirmiş, hurma ağaçları hurma vermemiş diye. Fransa’dan gelmişler, yer altından ısıtma yapmışlar neymiş bey efendi taze taze hurma yesin diye.

"YENİ Mİ KEŞFETTİNİZ?"

Maydanlara geliyor çoçuk sayınız 3 olsun, yetmedi 5 olsun. Sanki çocuk çocuk yapmasını senden mi öğrenecek. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısını söylemek değildir. Bir de yandaş medyada her gün hakaretler var. Ben ne kötü bir adammışım, 16 yıldır milletvekiliydim yeni mi keşfettiniz?

Erdoğan’ın döneminde millet kemer sıkıyordu benim dönemimde devlet kemer sıkacak. Erdoğan ne zaman efelense ekonomik kayba uğruyorduk. Uluslararası arenada çakma bir kabadayı.

"VAKİT JÜBİLE VAKTİ"

‘Bir değil iki değil hep aldatıldık’ diyor. Şimdi yolda gelirken afişlerini gördüm. Erdoğan’a bir slogan buldum ‘vakit jübile vakti’

Bu seçimi kiminle alacağız; 1- gençler, 2- kadınlar…

"BÜYÜK DEĞİŞİMİN ÖNCELİĞİNİ YAPACAĞIZ"

O her mahalleye bir kıraathane açacakya ben de kreş açacağım. O bedava kek diyor ya her aileye bir ev her eve bir maaş. Gençler sizi iyi eğiteceğiz. Anneler, ben sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım. Gençler hiç birinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Kadınlar ve gençler sizinle birlikte bir büyük değişimin önceliğini yapacağız.

"GÖREVLERİNİ ADAM GİBİ YAPACAKLAR"

24 Haziran’a kadar her biriniz en az 3 kişiyi ikna edeceksiniz. Sandıklara sahip çıkacaksınız. Oyunu kullandın okulun bahçesinde bekleyeceksiniz. Oyunuzu kullandınız nereye gideceksiniz seçim kurulunun önüne ben nereye gideceğim Yüksek Seçim Kurulu’nun önüne. Onlar görevini adam gibi yapacaklar.

"BİR TAZE KAN ÇÖZER"

Memleketin bir büyük sorunlarını yorgun adam çözemez, bir taze kan çözer. Size bir sır vereyim mi, bu iş tamam. Sadece şımarıklık yok, zafer sarhoşluğu yok görev yapma var. Göreceksiniz halk tipi bir cumhurbaşkanınız olacak.

Saraylar bağırma çağırma yok. Yandaş gazeteciler yok. Bu büyük değişimi yapmaya hazır mısınız? Kayseri olmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hadi ordan .Hdpkk ile işbirliği yaptığın ortaya çıkınca fırıldaklık yapıyorsun.4.köprüyü nereye yapacaksın diye sorduklarında yaptığın gibi.Abd Fetöyü vermezse incirliki kapatacakmısın diye sorduklarında sırıttığın gibi...
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