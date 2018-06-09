Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

Sakarya'da konuşan İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bir çakma ekonomist var ya çakma ekonomist. Diplomasız ekonomist. İlk Nobel ekonomi ödülünü alan, ekonomist değildir, bir fizikçidir ödülü alan.

(Ekonomide kalkınma için) Bir uzuv fazla büyür, bir uzuv az büyürse ortaya bir ucube çıkar.

Aş diyorum, iş diyorum, demokrasi diyorum, o kıraathane diyor.

Son günlerde şaşkınım, bir cumhurbaşkanı adayı bu açıklamaları nasıl yapar. Belki yanında FETÖ'cüler var. 'Şehir hastaneleri çok güzel oldu' diyor, hastaya müşteri diyor. Çünkü yüzde 70 garanti verdiler. Hastalanmaya mecbursunuz diyor. Böyle bir kafa olabilir mi?

Rahmetli Erdal İnönü FETÖ'cüymüş. Gelsinler konuşalım diyor. O gelemez ama istersen sen gidebilirsin yanına. 'İsterlerse gelsinler konuşalım' dedin ya. Ben İnönü adına seninle konuşmaya var.

(Erdoğan'a televizyon çağrısı) Yüreğin, cesaretin, bilgin varsa çık karşıma.

Bana 'geometrik olarak çok ince değil' diyor bir kere ona geometrik olarak demezler, anatomik olarak derler.

İddialı adamaları severim. Yüzde 51.79'dan az oy alırsan sen de başkanlığı bırakacak mısın? Meydan boş değil. Unutma her kuşun eti yenmez.