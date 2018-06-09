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Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

SEÇİM HABERLERİ  | 09.06.2018 15:02 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Geometrik olarak çok ince değil" dediğini hatırlatarak "Bir kere ona geometrik olarak demezler, anatomik olarak derler" diyerek cevap verdi. İnce, Sakaryalılara "İnce döneminde kralın adamı değil, adamın kralı olacaksınız" diyerek seslendi.

Sakarya'da konuşan İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bir çakma ekonomist var ya çakma ekonomist. Diplomasız ekonomist. İlk Nobel ekonomi ödülünü alan, ekonomist değildir, bir fizikçidir ödülü alan.

(Ekonomide kalkınma için) Bir uzuv fazla büyür, bir uzuv az büyürse ortaya bir ucube çıkar.

Aş diyorum, iş diyorum, demokrasi diyorum, o kıraathane diyor.

Son günlerde şaşkınım, bir cumhurbaşkanı adayı bu açıklamaları nasıl yapar. Belki yanında FETÖ'cüler var. 'Şehir hastaneleri çok güzel oldu' diyor, hastaya müşteri diyor. Çünkü yüzde 70 garanti verdiler. Hastalanmaya mecbursunuz diyor. Böyle bir kafa olabilir mi?

Rahmetli Erdal İnönü FETÖ'cüymüş. Gelsinler konuşalım diyor. O gelemez ama istersen sen gidebilirsin yanına. 'İsterlerse gelsinler konuşalım' dedin ya. Ben İnönü adına seninle konuşmaya var.

(Erdoğan'a televizyon çağrısı) Yüreğin, cesaretin, bilgin varsa çık karşıma.

Bana 'geometrik olarak çok ince değil' diyor bir kere ona geometrik olarak demezler, anatomik olarak derler.

İddialı adamaları severim. Yüzde 51.79'dan az oy alırsan sen de başkanlığı bırakacak mısın? Meydan boş değil. Unutma her kuşun eti yenmez.

"BUNLAR ZAVALLI"

İnce, konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FETÖ'nün bizim dönemimizde büyüdüğü doğrudur, aldatıldık" dediği videosunu izletti. İnce, daha sonra sosyal medyada montajlanan fotoğraflarını gösterdi ve "Bunlar zavallı" diyerek tepki gösterdi. İnce, devamla şunları söyledi:

Meydan meydan gezip bunları anlatırken sosyal medyada camiyle benim fotoğraflarımı üst üste çakıştırıyorlar. Samsun'a gittim gençler sahneye bisiklet getirdi. Bunu camiiye monte etmişler. Sözde camide bisiklete biniyorum. Camide zeybek oynuyorum. Bunlar Müslüman mı? Bunlar sahtekar.

Biz gelmeden önce ambulansları köpekler çekiyordu dedi. Herhalde Sibirya'dan belgesel izledi. Biz iktidara gelmeden önce MR mı vardı diyor. Haklısın, yoktu. Biz fal baktırıyorduk, kurşun döktürüyorduk.

Mutfaktaki enflasyon yüzde 30'un üzerinde. Eğitimde son sıradayız. Zihniyet şatafat, savurganlık, israf. Biz zihniyeti yok edeceğiz. İsraf ekonomisinden İnsaf ekonomisine geçeceğiz.

Son 15 yılda 865 milyar dolar vergi topladılar. 323 milyar dolar borç yaptılar. Yaptıkları iş 30-40 milyarlık iş. Kalan para nereye gitti? Hırsızlığa.

4 parmağı anlatayım ben sana Erdoğan'ın döneminde yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar ve yalanlar…

İnce döneminde kralın adamı değil, adamın kralı olacaksınız.

Seçimi kazanacağımı Erdoğan'ın damadı ve Binali Yıldırım vekilliğe müracat etti demekki kazanamayacaklarını biliyorlar. İkinci tura kalmayacak bu iş.


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