Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen İnce, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere cumhurbaşkanı adayları ile televizyonda karşılıklı diyalog teklifinde bulundu: "Dün Sayın Erdoğan diyor ki muasır medeniyet seviyesine çıkacağız. Çok güzel, mutlu oldum. Batı’da seçimler şöyle oluyor. Adaylar televizyon programına karşılıklı çıkıyorlar, tartışıyorlar. Ben sizinle ve diğer adaylarla, madem ki diyorsanız muasır medeniyetler seviyesini geçeceğiz. Gelin tartışalım, hayallerimizi anlatalım."
İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
DEMİRTAŞ'A ZİYARET
Çarşamba günü Demirtaş'ı ziyaret edeceğim.
SARAY'A GİTMEYE RAZIYIM
CHP'nin saraya gitmeme gibi bir tavrı var. Ben CHP rozetini çıkardım. Erdoğan nerede isterse görüşebilirim. Saraya da gitmeye razıyım. Bugün Karamollaoğlu ile görüşeceğim. Akşener ve Erdoğan'dan da cevap bekliyorum.
Toplumun ezici bir çoğunluğu mutsuz, huzursuz. Erdoğan inince ne olur? Döviz inerse, faizler inerse, işsizlik rakamları, enflasyon, gübre fiyatı, mazot fiyatı inerse Erdoğan da insin kardeşim o zaman. 80 milyondan daha mı değerli?
Medya susmuş, sesini çıkaramıyor. Manşete koyamaz. İş dünyası korkmuş. Hiçbir umudum yok. Zerre kadar umudum yok. Benim umudum millette. Bu fakir fukara millete güveniyorum. Devrimi gerçekleştirecek. Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da nasıl imanıyla mücadele ettiyse, bu kampanyada da savaş gibi değil ama zafere ulaşmak için ter dökerek mücadele edecek. Ben bunu milletimizle birlikte yapacağım. Ne iş dünyasına ne medya patronlarına güvenim var. Sizlerin de içinin kan ağladığını, yapamadığınızı, yazamadığınızı, göremediğinizi ben de biliyorum.
Bu kampanyada da bir savaş gibi değil ama zafer kazanmak için bunu milletimiz ile birlikte yapacağım.
'KUANTUM' DİYEN CUMHURBAŞKANI
Uzun yıllar sonra 'kuantum' diyen 'endüstri 4.0' diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye için gelecek önerilerimi anlatacağım.
'Cumhurbaşkanına hakaret' maddesini kaldıracağız. Böyle bir şey olmayacak. Hiç kimseye dava açmayacağım, bariz küfür etmediği sürece. Ben kimseye tezek demeyeceğim ki bana hakaret etsin.
GENÇLERE PARA YARDIMI
Gençlere ilk müjdem, 19 Mayıs ve 29 Ekim'de ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz. Sarayı kapatacağım, oradan ettiğim tasarrufla bu bursları vereceğim. Daha sonra sarayı ilk 5000 girmiş en zeki çocuklarına vereceğim. Orayı bir bilim merkezi yapacağım. Tasarrufla Çankaya Köşkü'ne gideceğim.
Ben yaptığım açıklamalarımı oy hesabı olarak yapmıyorum. Derdim gelecek nesiller değil, derdim gelecek nesiller. Ben Türk ve Kürt'ü barıştırmak istiyorum. Ben Alevi ile Sünni'nin barıştırılmasını istiyorum.
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