HABER

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hatay mitinginde konuştu. Meydana çıktığında karşısındaki kalabalığı görünce şaşıran Muharrem İnce 'Böyle bir mitingi ilk kez yapıyorum' dedi. Seçilirse ilk 100 günde yapacaklarını açıklayan İnce, vaatlerini tek tek sıralıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hatay’da halka seslendi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Bugün şehitlerimiz var. Şehitlerimizden biri de Hatay’dan. Sizi bütün şehitlerimiz için saygı duruşuna davet ediyorum. Medeniyetler şehri Hatay, yıl 1699 Osman’lı Karlofça Anlaşması ile ilk kez toprak kaybediyor. Ta ki 1922’ye kadar.

Bir siyasetçi derki, meydan dolu ise durum iyidir, balkonlar dolu iyi ise durum çok iyidir, çatılar dolu ise kazandın demektir. Böyle bir mitingi ilk kez yapıyorum. Her taraf insan. Hanginize yetişeyim bilemedim.

vlcsnap-2018-06-19-14h30m10s759

2002'den sonra bir şeyler değişmeye başladı. Önce seçilir seçilmez ben milletvekili lojmanlarında oturmam. Keçiören'de milletle birlikte oturacağım. İnsanlar ne güzel dedi. Sonra Keçiören onu kesmedi, Çankaya ona yetmedi. 1157 odalı saray yaptırdı. Yetmedi 5 tane de İstanbul'da yaptırdı. 300 odalı yazlık saray yaptırdı.

O artık 2002'deki Erdoğan değil. Önce saraya çıktı sonra dava arkadaşlarını sattı. Beraber yola çıktığı kimse kalmadı. İkinci kısmında onları sattı.

(Erdoğan) Yerliyim, milliyim dedi; 95 yıllık cumhuriyet ilk kez onun döneminde Süleyman Şah türbesiyle toprak kaybetti.

İLK 100 GÜNDE YAPACAKLARIMI AÇIKLIYORUM

İlk bir haftada gittim yeminimi ettim. Hemen yeminden sonra 100'üncü günde bitireceğim işlerimi açıklıyorum.

OHAL'İ kaldıracağım. Merkez Bankası özerk bir yapıya kazanacak. - Bakanlar Kurulu'nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yapacağım. Terörle mücadele, terör örgütleriyle amansız bir mücadele edilecek. Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde Türkiye Dünya Kupası'nda 3.'ydü. Passolig'i hemen kaldıracağım. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi'ni hemen atayacağım. Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olacak. Suriye içinde ve dışında yaşayanların katılacağı bir seçimi Türkiye olarak desteklemeliyiz. Bizim projemiz zaten barış. Türkiye'de, bölgede, dünyada barış.

"ASKERİ LİSELERİ YENİDEN AÇACAĞIM"

100 gün içerisinde başka Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere kapatılan tüm askeri kurumları yeniden açacağım. Askeriyede FETÖ'cü var diye askeri liseleri kapatıyorsun. Hakimlerin 3'te 2'si FETÖ'cü o zaman hukuk fakültelerini de kapat.

"CEMEVLERİNİN STATÜSÜNÜ İBADETHANE OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİZ"

100 gün içerisinde cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak değiştireceğiz. 100 gün içerisinde kamuda yükselmenin kurallarını koyacağız. Kamuda yükselirken kimse senin mezhebine kimse senin cinsiyetine bakmayacak. 100 gün içerisinde öğretmene, hemşireye, din görevlisine 3600 ek göstergeyi vereceğiz. 100 gün içerisinde ekonomiyle ilgili temel kurulların özerkliğini sağlayacağız.

"AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERELERİ HIZLANDIRACAĞIZ"

Avrupa Birliği ile müzakereleri hızlandıracağız. Hemen masaya oturacağız. Hemen bir Avrupa turu yapacağım. Bütün Avrupa'yı gezip yeni ve özgür Türkiye'yi anlatacağım. Adayken AB'nin hemen hemen bütün büyükelçileriyle görüştüm. Onlara şunu dedim; 453 milyar dolar borcumuz var. Borcumuzu ödeyeceğiz ama bunlar sizden borç aldı betona yatırdı ben buralardan borç alırsam fabrikalara yatıracağım dedim.

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Mülakat varsa liyakat yoktur. Mülakatı kaldıracağız. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. emekliler biz size bir maaş demiştik onlar bin lira dedi. O bin lirayı da vermediler. Kurban Bayramı'nda bütün emekliler hepinize bir asgari ücret. 100 gün içerisinde emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz.

"ERDOĞAN KIRAATHANE DİYOR"

Artık Erdoğan'ın partisinin adında olduğu gibi adalet ve kalkınma demiyor. Kıraathane diyor. Keke kanacak olan varsa söyleyeyim şeker fabrikalarının hepsini sattı kekler şekersiz olur. Ben uzay diyorum nano teknoloji diyorum, kuantum diyorum arkadaş da kıraathane diyor. Kekin ötesinde hayali olmayan adam.

"HADDİNİ BİLEN BİR CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

Hakkını bilen haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım ama haddini bilmeyene de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım. Değerli Hataylılar umutları tazelemeye var mısınız?

"NİTELİKLİ NİTELİKSİZ OKUL AYRIMINI KALDIRACAĞIZ"

Ben sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım. Matematik, yabancı dil öğreteceğiz. Nitelikli-niteliksiz okul ayrımını kaldıracağız. Veliler size sesleniyorum; Bu aldatmacaya bir son verelim. 24 Haziran'da özgür bir Türkiye'nin hayalini kuralım. Gençler size Ankara'daki sarayı bilim merkezi olarak vereceğim.


PARTNEROrgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!Orgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!
YSK'dan flaş çay bahçesi kararı! Seçim günü kapalı olacakYSK'dan flaş çay bahçesi kararı! Seçim günü kapalı olacak
Meral Akşener'in başkan yardımcıları kim olacak? AçıkladıMeral Akşener'in başkan yardımcıları kim olacak? Açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince hatay Hatay Mitingi CHP

En Çok Okunan Haberler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Okuyucu Yorumları 31 yorum
son dört gün mıharrem!!24 haziran akşamı inşallah avucunu yalayacaksın.sonra ver elini kurultay!!
DİP DALGASI GELİYOR.TAYYİP YOLCU
HUZUR MUTLULUK İSTİKBAL VADEDEN BİR BAŞKAN CİĞERDEN KONUŞUYOR ANNENİZİN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN OYUM SİZE SN İNCE...
sanahları senin olsun gece dolarım ben pıtır pıtır sana veririm tanrıyla aram yok zaten ben de sana tapayım muharrem ince
engelli hizmetli memurlar hani memur kadrosuna geçecekti demiyorsunuz ama olmuyor son 5 gün kala unuttunuz şeçilirseniz ne yaparsınız köprüyü geçtik ne de olsamı diyeceksiniz
Arkandayız sayın ince sen dik dur inşallah kazanacağız.
bu adam tek başına ampülü söndürdü...bana kalırsa rte emeklilik için uygun bir yer arar artık..demek 16 yıldır bu ülkede muhalefet sorunu varmış.. oyları tek başına kurtarmasada yine seçilir..akşener ve demirtaş desteği ile rahat alır...şimdiden hayırlı uğurlu olsun...
allah yardımcın olsun ..artık milleti ve vatanı düşünen biri gelsin cebini ve sülalesini ihya eden biri olmasın
TAMAM.TAMAM.TAMAM.TAMAM.YETER.YETER.YETER.
Masal
yersen
demükrası adına türkiyenin gelecegi adına m ince diyorum
puha ha ha .... ver gazı ver gazı... :))
adam gümbür gümbür geliyor ilk turda bi,le kafa tutabilir erdoğana chp den fazla oy alacağı kesin benim gibi başka partiye oy atacak cumhurda mutlaka inceye atacaktır % 35 leri görebilir.
KURU SIKI NASIL OLSA AT GİTSİN..AKP NİN KURDUĞU DÜZENİ,SİSTEMİ KURMAK İÇİN SANA İKİ DÖNEM DAHA LAZIM..BU ÜLKENİN DEYİL İKİ DÖNEME SEÇİM DÖNEMİNE DAHİ VAKTİ YOK..ALLAH BAHÇELİDEN RAZI OLSUN...ERKEN TARİH İYİ OLDU..BİRDE İNCE SANA ZAHMET KAYBEDİNCE ŞU KEMALİDE GÖNDER..BOŞ MUHABBETEDE VAKTİMİZ YOK..
BURAM BURAM KÜLTÜR İSTİKRAR HUZUR MUTLULUK VAADEDEN BİR CUMHURBAŞKANI AKLI OLANA TEK GEÇİLİR BİR LİDER AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN YARADAN SENİ KORUSUN ÜLKEMİN MİNLETİMİN SİZE ÇOK İHTİYACI VAR YOLUNUZ AÇIK BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN..
ASKERİ HASTANELERİMİZİ DE GERİ İSTİYORUZ.
Allah yolunu açık etsin yiğit adam
bu adam acaba Kendi söylediğine Kendi de inaniyormudur acaba....
şaka maka adam %40 ı zorluyor şuanda... çok da zor değil aslında...!! %25 kemikleşmiş oy zatan var...%7.5 karasızlardan çeker..%7.5 da akp ye emanet oy verenlerdem alırki onları şimdiden ikna etmiş zaten.. al sana %40... ikinci turdada kürt seçmenin desteği ve akşenerin önerisi ile zaten %50 yi ezer geçer...
100 gun icinde birayi bedava yapip, her tarafa genelevi yapip herkese bedava kari ismarlayacagim.
Eeee balkonlar boş nolcak şimdi...Tüh be kaybettin..Birdahaki sefere artık..
tecrübeli dersaneci
Umudumuzsun Muharrem Hocam. Allahu teala yolunu açık etsin
%65 ile basqansin... reisimiz artik sensin sn. ince.
boş vaatler. nerden toplandı peki o kalabalık hangi otobüslerle getirildi? şişirilmiş balon muharrem ince
Yolun açık olsun. İstersen en kötü adam ol ama Türkiye için değişim şart.
İnce İnce geliyor.Muharrem İnce.Hepimizin Cumhurbaşkanı.
Kamyoncu Şerifin oğlu Fizik Hocası kazanacak inşallah. Yalan, yağma riya son bulacak 24 Haziranda. Kimse kimsenin ibadetine karışmadan, kimsenin farklı düşünmesinden dolayı vatan haini ilan edilmeden, hep beraber kardeşçe yaşayacağı bir ülkeye uyancağız 25 Haziran da inşallah...
Adına yakışır memleket, bravo antakya, bravo defne, bravo harbiye, bravo İskenderun, bravo samandağ
tayyib gitsinde gerisi kolay,huzur ve güven gelir
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da konuşuyor

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kalan büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kalan büyük tepki çeken tweet!

YSK'dan flaş çay bahçesi kararı! Seçim günü kapalı olacak

YSK'dan flaş çay bahçesi kararı! Seçim günü kapalı olacak

Meral Akşener'in başkan yardımcıları kim olacak? Açıkladı

Meral Akşener'in başkan yardımcıları kim olacak? Açıkladı

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul mitingi ne zaman ve nerede olacak?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul mitingi ne zaman ve nerede olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.