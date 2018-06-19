Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hatay’da halka seslendi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Bugün şehitlerimiz var. Şehitlerimizden biri de Hatay’dan. Sizi bütün şehitlerimiz için saygı duruşuna davet ediyorum. Medeniyetler şehri Hatay, yıl 1699 Osman’lı Karlofça Anlaşması ile ilk kez toprak kaybediyor. Ta ki 1922’ye kadar.

Bir siyasetçi derki, meydan dolu ise durum iyidir, balkonlar dolu iyi ise durum çok iyidir, çatılar dolu ise kazandın demektir. Böyle bir mitingi ilk kez yapıyorum. Her taraf insan. Hanginize yetişeyim bilemedim.

2002'den sonra bir şeyler değişmeye başladı. Önce seçilir seçilmez ben milletvekili lojmanlarında oturmam. Keçiören'de milletle birlikte oturacağım. İnsanlar ne güzel dedi. Sonra Keçiören onu kesmedi, Çankaya ona yetmedi. 1157 odalı saray yaptırdı. Yetmedi 5 tane de İstanbul'da yaptırdı. 300 odalı yazlık saray yaptırdı.

O artık 2002'deki Erdoğan değil. Önce saraya çıktı sonra dava arkadaşlarını sattı. Beraber yola çıktığı kimse kalmadı. İkinci kısmında onları sattı.