Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hatay’da halka seslendi.
İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;
Bugün şehitlerimiz var. Şehitlerimizden biri de Hatay’dan. Sizi bütün şehitlerimiz için saygı duruşuna davet ediyorum. Medeniyetler şehri Hatay, yıl 1699 Osman’lı Karlofça Anlaşması ile ilk kez toprak kaybediyor. Ta ki 1922’ye kadar.
Bir siyasetçi derki, meydan dolu ise durum iyidir, balkonlar dolu iyi ise durum çok iyidir, çatılar dolu ise kazandın demektir. Böyle bir mitingi ilk kez yapıyorum. Her taraf insan. Hanginize yetişeyim bilemedim.
2002'den sonra bir şeyler değişmeye başladı. Önce seçilir seçilmez ben milletvekili lojmanlarında oturmam. Keçiören'de milletle birlikte oturacağım. İnsanlar ne güzel dedi. Sonra Keçiören onu kesmedi, Çankaya ona yetmedi. 1157 odalı saray yaptırdı. Yetmedi 5 tane de İstanbul'da yaptırdı. 300 odalı yazlık saray yaptırdı.
O artık 2002'deki Erdoğan değil. Önce saraya çıktı sonra dava arkadaşlarını sattı. Beraber yola çıktığı kimse kalmadı. İkinci kısmında onları sattı.
(Erdoğan) Yerliyim, milliyim dedi; 95 yıllık cumhuriyet ilk kez onun döneminde Süleyman Şah türbesiyle toprak kaybetti.
İLK 100 GÜNDE YAPACAKLARIMI AÇIKLIYORUM
İlk bir haftada gittim yeminimi ettim. Hemen yeminden sonra 100'üncü günde bitireceğim işlerimi açıklıyorum.
OHAL'İ kaldıracağım. Merkez Bankası özerk bir yapıya kazanacak. - Bakanlar Kurulu'nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yapacağım. Terörle mücadele, terör örgütleriyle amansız bir mücadele edilecek. Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde Türkiye Dünya Kupası'nda 3.'ydü. Passolig'i hemen kaldıracağım. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi'ni hemen atayacağım. Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olacak. Suriye içinde ve dışında yaşayanların katılacağı bir seçimi Türkiye olarak desteklemeliyiz. Bizim projemiz zaten barış. Türkiye'de, bölgede, dünyada barış.
"ASKERİ LİSELERİ YENİDEN AÇACAĞIM"
100 gün içerisinde başka Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere kapatılan tüm askeri kurumları yeniden açacağım. Askeriyede FETÖ'cü var diye askeri liseleri kapatıyorsun. Hakimlerin 3'te 2'si FETÖ'cü o zaman hukuk fakültelerini de kapat.
"CEMEVLERİNİN STATÜSÜNÜ İBADETHANE OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİZ"
100 gün içerisinde cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak değiştireceğiz. 100 gün içerisinde kamuda yükselmenin kurallarını koyacağız. Kamuda yükselirken kimse senin mezhebine kimse senin cinsiyetine bakmayacak. 100 gün içerisinde öğretmene, hemşireye, din görevlisine 3600 ek göstergeyi vereceğiz. 100 gün içerisinde ekonomiyle ilgili temel kurulların özerkliğini sağlayacağız.
"AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERELERİ HIZLANDIRACAĞIZ"
Avrupa Birliği ile müzakereleri hızlandıracağız. Hemen masaya oturacağız. Hemen bir Avrupa turu yapacağım. Bütün Avrupa'yı gezip yeni ve özgür Türkiye'yi anlatacağım. Adayken AB'nin hemen hemen bütün büyükelçileriyle görüştüm. Onlara şunu dedim; 453 milyar dolar borcumuz var. Borcumuzu ödeyeceğiz ama bunlar sizden borç aldı betona yatırdı ben buralardan borç alırsam fabrikalara yatıracağım dedim.
"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"
Mülakat varsa liyakat yoktur. Mülakatı kaldıracağız. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. emekliler biz size bir maaş demiştik onlar bin lira dedi. O bin lirayı da vermediler. Kurban Bayramı'nda bütün emekliler hepinize bir asgari ücret. 100 gün içerisinde emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz.
"ERDOĞAN KIRAATHANE DİYOR"
Artık Erdoğan'ın partisinin adında olduğu gibi adalet ve kalkınma demiyor. Kıraathane diyor. Keke kanacak olan varsa söyleyeyim şeker fabrikalarının hepsini sattı kekler şekersiz olur. Ben uzay diyorum nano teknoloji diyorum, kuantum diyorum arkadaş da kıraathane diyor. Kekin ötesinde hayali olmayan adam.
"HADDİNİ BİLEN BİR CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"
Hakkını bilen haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım ama haddini bilmeyene de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım. Değerli Hataylılar umutları tazelemeye var mısınız?
"NİTELİKLİ NİTELİKSİZ OKUL AYRIMINI KALDIRACAĞIZ"
Ben sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım. Matematik, yabancı dil öğreteceğiz. Nitelikli-niteliksiz okul ayrımını kaldıracağız. Veliler size sesleniyorum; Bu aldatmacaya bir son verelim. 24 Haziran'da özgür bir Türkiye'nin hayalini kuralım. Gençler size Ankara'daki sarayı bilim merkezi olarak vereceğim.
Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
ABD'de dev FETÖ operasyonu
Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Öğrenciler eğlence sabahına böyle uyandı
ABD’nin F-35 kararına sert tepki
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
İstanbul'da sabah uyananlar şoke oldu
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 31 yorum