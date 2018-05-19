Muharrem İnce'den havaalanında halay

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, saat 12.00 sıralarında özel uçakla Samsun-Çarşamba havalimanına indi. İnce, burada partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Davul zurna ile karşılanan İnce, eline mendil alarak partililerle birlikte halay çekti.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek.
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