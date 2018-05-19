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Muharrem İnce'den havaalanında halay

SEÇİM HABERLERİ  | 19.05.2018 12:40 | Son Güncelleme

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting için geldiği Samsun havaalanında halay çekti.

Muharrem İnce'den havaalanında halay

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, saat 12.00 sıralarında özel uçakla Samsun-Çarşamba havalimanına indi. İnce, burada partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Davul zurna ile karşılanan İnce, eline mendil alarak partililerle birlikte halay çekti.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun muharrem ince halay

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Önce kasket şimdi halay :) sıradaki? Halka şirinlik yapacağım diye dağıttı!!! Bunlarla oy alacaksa vay halimize vay oy verenlere!!!!
15 yıldır iktidar dakiler bizim bi kulağımızın arkasını bıraktıysa onuda Muharrem yapsın razıyım
Apartman dairesinde oturabilecek kadar mütevazi, halkın içinden geldiğini bilen adam gibi adam İnce, yolun açık olsun
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