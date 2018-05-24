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Muharrem İnce'den 'İkinci turda Kürt seçmen size destek verir mi?' sorusuna yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 24.05.2018 14:24 | Son Güncelleme

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce “İkinci turda Kürt seçmen size destek verir mi?” sorusuna cezaevinde ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş’ın “Ben burada yan gelip yatıyorum, diğer Cumhurbaşkanı adayları çalışıp duruyor” esprisini hatırlatarak yanıt verdi. İnce, Diyarbakır’a gittiğinde Demirtaş’ın ailesini ziyaret edeceğini de söyledi.

Muharrem İnce'den 'İkinci turda Kürt seçmen size destek verir mi?' sorusuna yanıt

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, önceki akşam AB ülkelerinin Ankara’daki Büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, Muharrem İnce’ye Avrupalı Büyükelçiler özellikle “ana dilde eğitim” konusunda ne düşündüğünü sordular. İnce, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde eğitimi çocuklara üç dil öğretecek şekilde düzenleyeceklerini belirterek, “Türkçe, çocuğun ana dili ve bir uluslararası dil öğreteceğiz” yanıtını verdi.

YURTDIŞINDA MİTİNG YAPACAK MI?

Muharrem İnce’ye, yurtdışında miting yapıp yapmayacağı da soruldu. Yunanistan ve Bulgaristan’da miting olmasa da, oradaki Türk kökenli halkla buluşma planladığını anlatan İnce, isim vermeden referandum döneminde AK Partili bakanların “gelmeyin” denmesine rağmen hükümetlere haber vermeden Avrupa ülkelerinde seyahat etmelerine değinerek, “Ama eğer sorun yaratacaksa, gitmem. Ben ülkelerin kurallarına saygılıyım. Benim kuracağım hükümetten bir bakan, mesela Hollanda’ya gidecek olsa, Hollanda bunu uygun bulmasa, elbette Hollanda’nın kararına saygılı oluruz” diye konuştu.

'BAŞÖRTÜSÜNE KARIŞMAM'

İnce’ye başörtüsü de soruldu. “Bu konu,insanların kişisel tercihidir. Ben karışmam” diyen İnce, tüm insanların inançlarına saygılı olduğunu vurguladı.

2. TURDA KÜRTLERDEN OY ALIR MI?

İnce’ye yemekte sorulan en ilginç sorulardan biri de, ikinci tura kalması halinde Türkiye’nin Kürt kökenli vatandaşlarının oyunu alıp alamayacağı idi. “Bu konuda hiçbir endişesi olmadığını” söyleyen Muharrem İnce, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ı da Edirne Cezaevinde ziyaret ettiğini anlattı. İnce, seçim mitingi için Diyarbakır’a gittiğinde de Demirtaş’ın ailesini ziyaret edeceğini ifade etti. Yemekte Büyükelçilere, Demirtaş’ın kendisine “ortada bir haksızlık var; Ben burada yan gelip yatıyorum, diğer Cumhurbaşkanı adayları çalışıp duruyor” esprisini yaptığını, “tüm cumhurbaşkanı adayları birer hafta gelip benim yerime yatsın, ben de çalışayım” dediğini de anlattı ve “Ben de kendisine ben gelir bir hafta yatarım” dediğini aktardı.

ATACAĞI İLK ADIMLARI AÇIKLADI

İnce, konuşmasında, “Osmanlı dönemlerini canlandırma hevesindeki zihniyete karşıyız” diyerek, Atatürk’ün başta “Yurtta barış, cihanda barış” olmak üzere pek çok sözüne atıf yaptı. Atatürk’ün Cumhuriyeti kurarken yön olarak “muassır medeniyetleri” işaret ettiğini, bundan da Batı demokrasileri ile laikliği kast ettiğini vurgulayan İnce, seçilmesi halinde hemen atacağı adımları ise şöyle sıraladı;

  • OHAL derhal kalkacak.
  • Piyasa ekonomisi tüm kurallarıyla işleyecek, Merkez Bankası’na tam bağımsızlık sağlanacak.
  • Hukukun üstünlüğü sağlanacak.
  • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik, bizim iktidarımızın ana ilkesi olacak.


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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ikinci tur yok beyler boşuna heveslenmeyin
@fatih8281 var var merak etme artık ülkenin halini görüyoruz TAMAM
ne ince ne erdogan bir gercek var oda selocan..
Kılıçdaroğlu'nun yeni oyuncağı,biraz oynar,sıkıldı'mı atar bir kenara,yenisi gelsin!
Bunlar menfaatleri için terörist cenazesine gitmiş insanlar. Teröristin evini ziyaret etmekten haya duyacağını zannetmiyorum. Sonra Tayyip Erdoğan neden bütün seçimleri kazanıyormuş. Kazanır tabi kardeşim. Bu tip tatlı su kurnazları olursa karşısında daha çok seçim kazanır.
Sayın İnce oy almak için her türlü dalavereye başvuruyor
cak cuk... ama verilen şehitler senin için verilmedi,,,senin ziyaret ettiğin adam..PKK-PYD BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR,,BİNLERCE MASUM İNSANI KATLETMİŞTİR.. SENİNKİ İKİ YÜZLÜLÜKTÜR...BATIDA ORTA ANADOLU VEYA TERÖRDEN BIKMIŞ DOĞUNUN ADAI BİLE BU HAREKETİNİ DEĞERLEDİRİP DERSİNİ VERECEKTİR HİÇ MERAK ETME,,,
@alpaslanhazir Senin REIS dedigin Kisi Gibi Davul Zurna Ile P.K.K.TERORISTI KARSILAMADI ACILIM DEYIP BALDIRAN ZEHRI ICMEDIGI ICINMI
2.turda sayın İnce Diyarbakırda Oyların % 80'nı alır.
kılıçdar oğluda bu şarlatanın hiç birşey yapamayacağını biliyor tabi kılıçdar oğlunun kendiside boş olduğu aşikar ama. bir daha kendine rakip olmasın diye yalan inceye bu gazı verdiğini hepimiz biliyoruz BEN BİR KÜRT OLARAK BUNLARA GÜNAHIMI BİLE VERMEM kürt seçmenin oyu bu yönde artık bu vatandaş maskaralıklarına devam etsin dursun
90 yaşında diyarbakır hanili bir kürdün söylediği sözdür 2 turda chp ye oy vermemek chp ye haksızlık yapmak olur
Harcadılar adamı yazık oldu ...
Bız buna '' Kurtlerden oy alırmı'' demek yerıne Muharrem INCE,yı PKK desteklermı desek daha dogrul olmazmı, dunyanın bıldıgı bır gercek var HDP PKK,nın bır uzantısıdır, PKK,nın ıznı olmadan HDP INCE,yı nasıl desteklesın, INCE,de bır takım tavızlerde ve vaatlerde bulunmadan nası destek alsın, Hem Kurtler derken hangı kurtlerden bahsedıyorsunuz, namuslu sereflı mılyonlarca ulkesını seven AKP,de CHP,de MHP,de ve dıger butun partılerde Kurt var bunlarla PKK,lı haınlerı karıstırmamak lazım
@7uyuyanlar08 Kendisi HAYIN Olan HERKEZI KENDISI Gib HAYIN ZANNEDER
“Osmanlı dönemlerini canlandırma hevesindeki zihniyete karşıyız” ifadesi zaten yeter bizim için.Batı hayranı tarih ve ecdad düşmanlarına zinhar oy vermem.
@mahmutca57 Senin Gibi T.C.DEVLETI DUSMANI Bitidinin Oyu Zaten Gereksiz
oy almak için masamızada çıkarmı
BU GÜZEL AYIN YÜZÜ HÜRMETİNE OY İÇİN PKK VE SEVİCİLERİNLE BERABER OLANA ALLAH EVLAT ACISI YAŞATSIN.
Adamsın sen. Bende Kürdüm oyumu da sana verecem kazan yada kaybet helali hoşun olsun bee...
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