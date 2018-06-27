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Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

CHP kurultaya gidecek mi? CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den son dakika mesajı geldi. İnce mesajında partideki hiç kimsenin istifa etmemesini istedi.

Muharrem İnce yaptığı açıklamada 'Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız.' ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Karayalçın'ın Ankara Hoşdere Caddesi'ndeki ofisinde bir araya geldi. İnce, Karayalçın ve Öymen, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

24 Haziran seçim sonuçlarında cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin CHP'nin oy oranından 8 puan fazla alması tartışmalara neden olmuştu. Elazığ milletvekili Gürsel Erol ve eski milletvekili Eren Erdem'in aalarında olduğu bazı isimler Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmişti.

Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ise, sosyal medya hesabından sadece Muharrem İnce’nin genel başkan adayı olacağı olağanüstü kurultay çağrısında bulunmuştu.

Akbulut açıklamasında, "Genel başkanımız ‘kendi içimizde değerlendirilir’ diye istifa etmeme yolunu tercih etti. Şahsımın görüş bildireceği her ortamda açıklayacağım görüşü buradan herkese söylüyorum. Biz kaybetmedik. Yeni başladık ve bir lider kazandık. Genel başkanımıza görev süresi içerisinde partimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce’nin 50 günde yükselttiği çıtayı bir sonraki seçimlere kadar iktidar seviyesine çıkarması için sadece kendisinin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultaya gitmeliyiz." ifadelerine yer vermişti.

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muharrem ince CHP Kurultay istifa Kemal Kılıçdaroğlu

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Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Okuyucu Yorumları 21 yorum
İnce ince doğramışlar muarremi sus diye
Sende tezgahın bir parçasımısın Muharrem bu fırsatı kaçırırsan tarih seni korkaklar arasına yazar bırak biat kültürünü
Bu kafayla sendende bir yol olmaz ince tarihi korkaklar yazamaz.
Korkaklar tarih yazamaz muharrem.
Kemal'in gölgesinde kendini bitirecek belli oldu ince sende tezgahın bir parçasımısın.
bu adam 6 ay sonra istanbul belediye başkan adayı olmazsa bende bisey bilmiyorum
erdoğan ince 24 haziran gece saat 12 de siwis otelde neden bulustular acaba herkesin dilinde
DANIŞIKLI DÖĞÜŞ ARADAKİ SEKİZ PUAN HDP DEN GELDİĞİ İÇİN BOŞUNA HEVESLENMEYİN O ONA KAYBETTİN DİYEMEZ.
Muharrem ince evvela kendisini kanıtlamalıdır. Kendi köyünde dahi 221 e 87 oy almış. Belediye başkanı olarak hizmet edeceğini kanıtlayıp daha sonra gözünü yukarılara dikmelidir ki halk ikna olsun. Şu açıklamalar Kılıçdaroğlu'nun gölgesinde kalacağının işareti olarak geldi bana.
KEMAL YİNE KANDIRMIŞ....YOKSA KOYACAK KAPI ÖNÜNE...
chp ve Muharrem doğru yolda ilerliyor. Al birini vur ötekine arada fark yok.
Geçin DSPye sayın ince Karaoğlan’ın yolundan gidiniz
Kurultay olsa ne olacak Kılıçdaroğlunun seçtiği ve nemalandırdığı 1000 kişi 15 milyon oy almis seni değerlendirecek .Ecevit bile umudu kestigi için ayrı parti kurdu .
Muharrem İnce seçim kampanyasına başlarken bana bu fırsatı veren Kemal Kılıçtaoğlu'nun karşısına bir daha rakip olarak çıkmam demişti. Şimdi rakip olarak çıkarsa dürüstlüğü sorgulanır ve zamanı gelince AKP bunu güzelce kullanır. Kemal Kılıçtaroğlu'nun partinin ve ülkenin geleceği için kendi rızasıyla istifa etmesi gerekmektedir. Muharrem İnce'ye sallayan insanlar sallamayı kesin de ne kadar gururlu ve onurlu bir adam olduğunu görün.
İstifa gibi erdemli davranışlar beklemiyoruz zaten...
gelen vuruyor giden vuruyor chp'lilere :)))
sn İNCE seçim akşamı ne oldu YSK önüne neden gidilmedi
İncede hitabet var ama bir lider erdemliği yok maalesef. İlk başlarda Muharrem İnceye sempati duydum ama konuştukça sanki diye soru işaretleri oluştu. Şöyle bir sene konuşsa, daha da oluşur. Zaten CHP'nin oyu 27. İnce 30 aldı. O kadar miting yap ala ala 3 puan al. O 3 puanı da Kürtler verdi ziyaret etti diye Demirtaş'ı. İnce mi Kılıçdaroğlu mu? Bence kılıçdaroğlu.
onurlu duruşun için tebrik ederim düşünmeden yapılan her şeyden hayır gelmez sinirler yatışsın kararını ona göre ver sana güvencimiz sonsuz
Kemal Deniz BAYKAL yaktı seni de yaktı Muharrem
ÇOK YERİNDE BİR KARAR SEÇİME 5 YIL VAR. AKP MUHARREM BEYİ CHP BAŞKANI OLSUN GELECEK AYLAR VE YILLARDA ONUN PARLAYAN YILDIZINI KARARTMAK AMACINDA. PARTİ BAŞKANI OLARAK HER KONUDA MUHATAP OLACAK BASINIYLA BAŞKANIYLA HAKKINDA YAPILACAK YERLİ YERSİZ ELEŞTİRİYLE KÖTÜLEME AMACINDA. NASIL 16 YILDIR KILIÇTAROĞLUNU KÖTÜLEYEREK BAŞARI SAĞLAMIŞLARSA. TAKTİK AYNI. 1-2 YILDA BAKIN BUDA BİRŞEY YAPAMIYOR DİYE PROPAGANDA YAPACAKLAR. MUHALEFETİN ELİNDE YAPACAĞI NE VAR. GAYE İNCEYİ YIPRATMAK. BENCE İNCE TV LERE BİLE SIK ÇIKMADAN BU SÜREDEKİ PARLAYAN YILDIZINI KORUMALI. HER KONUYLA YÜZGÖZ OLMAMALI.
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