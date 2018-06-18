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Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 16:34 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kahramanmaraş mitingindeki gafı sosyal medyada çok konuşuldu.

24 Haziran erken seçimi yaklaşırken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş mitinginde konuşan Muharrem İnce'nin cuma namazı gafı sosyal medyada çok konuşuldu.

'15 YAŞINDAN BERİ HER GÜN CUMA NAMAZI KILIYORUM'

Muharrem İnce, 'Ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama 15 yaşından beri her gün Allah'a şükür cuma namazı kılıyorum. Saklı gizli bir şey değil ki bu' dedi.

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