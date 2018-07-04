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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın!

SEÇİM HABERLERİ  | 04.07.2018 12:24 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin" dedi.

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın!

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
kendi agzinla ben bir daha aday olarak karsisina cikmam dedin simdi yaptigina bak nasil bir duzenbaz adammissin maerrem
O DÜZENBAZDA DİĞERİ NE OLUYOR?KOLTUĞA KENE GİBİ YAPIŞTI BAŞARISIZLIĞA RAĞMEN
@samsun_izmir sizidemi ince korkusu sardı adam haklı rakipleri seçim kazanmıyor kılıçtaroglu kaybediyor
kılıçdaroğlu'da Baykal'a aynısını yapmıştı hatırlarsınız tarih tekerrürden ibaret.
@samsun_izmir pkk nın oylarıyla 30 a zar zor gelen adamdan mı korkacaz hahaha ne çekiyorsanız azaltın artık
@samsun_izmir kılı taroğlu hep ikinciyi geçiyor
Yiyin birbirinizi...
iyi de adam seni aday yaptı sende taktir ettin aday olmam chpye dedin etik değil dedin doğru mu yaptığın?
aday olmam başka rakip olmam başka bunu anlamayacak beyinler var işte cidden yazık. kendisi ile yarışa girmem diyor... çekilişe olurum çekilsin diyor...neyse ne sonuçta bu işler isteğe değil talebe bakar sen istemesen de seni isteyen insanlar çok olursa oraya geçersin siyaset böyledir. tabi siz siyaseti istenmese bile parti başından ayrilmayanlardan öğrendiğiniz için anlamazsınız.kastim kemal k. da değildir anlayan anlar...
@sozuyilmaz yalanciymis meger seni sirtlayan adama hancer vurdu
bence su an chp de olanlar ahmet davutoglu nun basina gelenlerden daha etik hatırlarsanız Davutoğlu yüzde 49 oy almasina rağmen makamindan alınmıştı bu 9 seçim kaybetti hala laf üretiyor bence gitmesi icin tam zamani
kemal gandi hiç koltuğunu bırakırmı ince dış güç onay verecek öyle bırakacak
ne olduya beni cumhurbaskani makamina laik goren bi genel bakanin karsisina asla cikmam diyordun.ya biizim ulkede siyaset tam bi namuzsuzluk
@twiztaz chp yi kastediyon di mi
Çekilmez o Kasetle gelde getirenler çekil demeden çekilmez...
böyle çapsız adamı aday yaparsan tepene çıkar düne kadar chp başkanı olmayacağım diyen yalancı seçimi sattı şimdi chp nin başını yiyecek kendin ne oy aldım beceriksiz
bu durum size de Ecevit İnönü atışmalarıni animsatmiyor mu?
sn.ince yolun Atatürk'ün yolu olsun Chp'ye sızmış işbirlikçileri gönder yaşasın tam bağımsız Türkiye.
Muharem İnce 3 defa Kılıçtaroğlunun karşısında yenildin bir defada Recep Tayyip Erdoğana yenildin sen niye çekilmiyon yenilen pehlivan güreşe doymazmış boş ver yeyin birbirinizi
E sonuçta sende yenildin hem ne oldu senin demokrasin dayatma yapıyosun?
Helal ince lider dediğin cesaretli olacak pısırık siyasetten bıktı millet koltuğa yapıştı adam.
sözünün eriymiş harbiden
kılıçdaroğlunu istemiyoruz ince chp nin başına geçmeli
SONUNA KADAR HAKLISINIZ SAYIN İNCE KEMAL ÖNÜNÜ YILLARDIR KESEREK BU ÜLKEYE EN BÜYÜK İHANETİ YAPMIŞTIR GEREKİRSE KOVULMASI ŞART
Bu duruma geleceğini hesap edemeyen Bay Kemal. Hiç ileri görüşlü değilsin. CHP senin ile geleceğe gidemez.
İnce izleyeceğim tek yol Atatürk'ün yolu olsun temizle Chp'yi işbirlikcilerden,soros'culardan.
arkandayiz sayın ince tam destek
vur yumruğunu masaya ince
millet kılıçdaroğlu'ndan masallar dinlemek istemiyor artık zafer şiirleri okumak istiyor.
Yeter artık kılıçdaroğlu partiyi birbirine düşürmeden git artık son iyiliğin bu olsun partiye.
ya..bi dur..bi bekle...bi ayakların yere bassın...
TAYYİPİN ADAMLARI CHP Yİ ELE GEÇİRMİŞŞ
Bu ülke kılıçdaroğlunun kıymetini çok geç anlıcak.. dürüst olma, namuslu olma, ahlaklı olma es gürle hakaretler et her türlü hırsızlığı yap din ile şov yap bak nasıl seviliyorsun kılıçdaroğlu
İYİ STRATEJİ...KEMALLE BİRLİKTE İYİ OYNUYORSUNUZ.
bu herife gelde oy ver. daha dün dediğini unuttu.
Chp kendi içinde karmașa yașıyor böyle mi yöneticeksiniz ülkeyi ama iyi oldu muharrem ince aday olmucam dedi ve simdi gözünü yüksege dikti millete yalan söyledi
@cihans48Anlaşılan akp taraftarı sın seni ilgilendiren bi durum olmadığını sanırım.
koltuk gidiyorr kemmaal
fetönün kaset projesi ile gelen ve onun her dediğini yapan zavallı zat kemal Türk siyasetinin yüz karasısısın ve rezil bir şekilde siyaset sahnesinden silinip gideceksin
kendi ağzıyla demedi mi o istemeden chp ye başkan olmam diye..simdi digerlerinden ne farkın kaldı senin..bu memlekete neden adam gibi adam gelmiyor anlamıyorum..Atatürk ün dedigi gibi siyaset çok kirli bi oyun..oy verdigime utaniyorum..
NE YANAR DÖNER ADAMSIN BU KAFAYLA CUMHURBAŞKANI OLACAKSIN OYLEMİ HANİ BİRDAHA ADAY OLMAM DEMİŞTİN NE OLDU TAVUKÇU VAHİYMİ GELDİ
Sayın Ince, buyrun AKP'ye alalım sizi ... memlekete biraz faydaniz olsun.. oralarda boşuna heba olmayın...
Siz iç savaş yaparken AKP yerel yönetimleri deviralacak
kemali kim getirdi fetö+akp ortaklığı
NEYSE İNCE ŞİMDİ KASETİ DAYAR :))))) KASETLE GELDİ KASETLE GİDER....
her yazılana inanana Aptal derler.
tabii tabii siyasette tüm verilen sözler tutuluyorda. Bi tek Muharrem İnce nin söylediği söz kaldı.
Helal sana iNCE adamsın.. !! Türkiyeye güvence Muharrem İnce
Ince yenmiş yenmişte yenmiş yenmişte yenmiş 'la bi sus Adam sanalım sanki kendi 5-0 galip
la bu muharrem daha 3 gün önce kimse istifa etmesin demiyormuydu beee
@nedamettin anlaşılan akp taraftarısın
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