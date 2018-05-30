Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce "Sizin diğer adaylardan farkınız ne, ne vaadediyorsunuz şeklindeki ilk soruya "Türkiye'yi yöneten Erdoğan, dolayısı ile neden Erdoğan değil de size diye sormak lazım'' cevabını verdi. İnce ''Yeni döenmde ben sen o yok, biz diyeceğiz, Türkiye'yi kucaklayacağız'' dedi.
''Kamuda yükselmeyi adil koşullara bağlayacağız'' diyen İnce, ''Herkesi kucaklayan anlayışla, başörtülü başörtüsüz, alevi sünni diye bakmadan'' vurgusunda bulundu.
ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ VE FETULLAH GÜLEN İDDİALARI
Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Gülen ile biraraya gelmesine dair soru üzerine İnce ''Beni arayan kişi Erdoğan ile o görüşmede bulunan kişi, şimdi açıklarsam ona zarar veririm'' dedi. İnce ''Aradım açıklama bekle dedi bana. Kitapta 89. sayfada diyor ki 'Erdoğan, 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fetullah Gülen'le de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok, uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından da hayli dikkat çekiciydi.' '' ifadelerini kullandı.
İNCE İLE NAGEHAN ALÇI ARASINDA GERGİNLİK
Muharrem İnce'nin sözlerinin ardından Nagehan Alçı, 'Ne ima ettiğinizi anlamıyorum' dedi. Muharrem İnce ise Alçı'ya 'Ben de sizin neyi anlamadığınızı anlamıyorum' diyerek tepki gösterdi. İNagehan Alçı'nın 'Hakan Fidan'ı görevden alacak mısınız' sorusuna cevap veren İnce, "Onu size söyleyecek halim yok. Ekibime söylerim. Size söylersem gider Erdoğan'a söylersiniz" dedi.
NASUHİ GÜNGÖR VE KİTABA İLİŞKİN
İnce referans aldığı kitabın yazarı Nasuhi Güngör'eün kitapta yazdıklarını yalanlamasına ilişkin ise ''Kitabı yazmışsın, twit atmışsın burada yalanlıyorsun. Yazık günah. Bunlar ciddi ye alınacak şeyler değil.'' dedi. Bu şekilde yalanlayan birini referans almasını soran Nagehan Alçı'ya İnce'nin cevabı ''Referansım çok. Bana bu tür bilgiler gelir, siz kaynağınızı söyler misiniz? Beraber büyümüşler(Cemaat ile) arada buna CHP'yi karıştırmıyorlar mı bu çok can sıkıyor. Cumhurbaşkanı bu kitaba dava açmış mı, bu kitabı okumamış mı, her zamanki gibi özetini mi okumuş. Keşke hepsini okusaydı.'' yanıtını verdi.
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