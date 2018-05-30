Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce "Sizin diğer adaylardan farkınız ne, ne vaadediyorsunuz şeklindeki ilk soruya "Türkiye'yi yöneten Erdoğan, dolayısı ile neden Erdoğan değil de size diye sormak lazım'' cevabını verdi. İnce ''Yeni döenmde ben sen o yok, biz diyeceğiz, Türkiye'yi kucaklayacağız'' dedi.

''Kamuda yükselmeyi adil koşullara bağlayacağız'' diyen İnce, ''Herkesi kucaklayan anlayışla, başörtülü başörtüsüz, alevi sünni diye bakmadan'' vurgusunda bulundu.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ VE FETULLAH GÜLEN İDDİALARI

Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Gülen ile biraraya gelmesine dair soru üzerine İnce ''Beni arayan kişi Erdoğan ile o görüşmede bulunan kişi, şimdi açıklarsam ona zarar veririm'' dedi. İnce ''Aradım açıklama bekle dedi bana. Kitapta 89. sayfada diyor ki 'Erdoğan, 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fetullah Gülen'le de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok, uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından da hayli dikkat çekiciydi.' '' ifadelerini kullandı.