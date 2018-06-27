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Muharrem İnce'den 'kurultay' mesajı

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

CHP kurultaya gidecek mi? CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den son dakika mesajı geldi. İnce mesajında partideki hiç kimsenin istifa etmemesini istedi.

Muharrem İnce yaptığı açıklamada 'Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız.' ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Karayalçın'ın Ankara Hoşdere Caddesi'ndeki ofisinde bir araya geldi. İnce, Karayalçın ve Öymen, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

24 Haziran seçim sonuçlarında cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin CHP'nin oy oranından 8 puan fazla alması tartışmalara neden olmuştu. Elazığ milletvekili Gürsel Erol ve eski milletvekili Eren Erdem'in aalarında olduğu bazı isimler Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmişti.

Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ise, sosyal medya hesabından sadece Muharrem İnce’nin genel başkan adayı olacağı olağanüstü kurultay çağrısında bulunmuştu.

Akbulut açıklamasında, "Genel başkanımız ‘kendi içimizde değerlendirilir’ diye istifa etmeme yolunu tercih etti. Şahsımın görüş bildireceği her ortamda açıklayacağım görüşü buradan herkese söylüyorum. Biz kaybetmedik. Yeni başladık ve bir lider kazandık. Genel başkanımıza görev süresi içerisinde partimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce’nin 50 günde yükselttiği çıtayı bir sonraki seçimlere kadar iktidar seviyesine çıkarması için sadece kendisinin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultaya gitmeliyiz." ifadelerine yer vermişti.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
İnce ince doğramışlar muarremi sus diye
Sende tezgahın bir parçasımısın Muharrem bu fırsatı kaçırırsan tarih seni korkaklar arasına yazar bırak biat kültürünü
Bu kafayla sendende bir yol olmaz ince tarihi korkaklar yazamaz.
Korkaklar tarih yazamaz muharrem.
Kemal'in gölgesinde kendini bitirecek belli oldu ince sende tezgahın bir parçasımısın.
bu adam 6 ay sonra istanbul belediye başkan adayı olmazsa bende bisey bilmiyorum
Geçin DSPye sayın ince Karaoğlan’ın yolundan gidiniz
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