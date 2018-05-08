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Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 16:21 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İnce ve beraberindeki heyeti, parti binasına gelişinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu karşıladı. Daha sonra Akşener'in makamında geçen İnce'ye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti.

İYİ PARTİ

İNCE'Yİ OTOMOBİLİNE KADAR UĞURLADI

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Akşener, parti genel merkezinden ayrılışında İnce'yi otomobiline kadar uğurladı.

MERAL AKŞENER

MERAL AKŞENER SEÇİM STANDINI ZİYARET ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bıçaklı saldırının yaşandığı ve 8 kişinin yaralandığı, Bağcılar'daki partisine ait seçim standını ziyaret etti.

Burada, gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, "En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının bulunmamış olması." dedi. Olayın takipçisi olacağını belirten Akşener, "Hem arkadaşlarımızın durumunu görmek hem de adli konuları takip etmek üzere buradayım. Bu konunun şahsen takipçisi olacağımı ifade etmek isterim." diye konuştu.

RANDEVU İPTAL EDİLMİŞTİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile randevusu olduğunu ancak, söz konusu olay nedeniyle randevunun gerçekleşmediğini aktaran Meral Akşener, şunları söyledi: "Sayın İnce ile bugün görüşecektik fakat apar topar buraya gelmek durumunda oldum. Bu nedenle kendisinden özür diledim, izin istedim. Randevu talep etti, elbette kendisiyle görüşeceğim.” Akşener, standı ziyaretinin ardından partisinin Bağcılar İlçe Başkanlığı’na geldi. Akşener, burada kısa bir konuşma yaptıktan sonra, dünkü kavgada yaralanan 2 partiliyi, Silivri’de, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

8 KİŞİ YARALANMIŞTI

Bağcılar Meydanı'nda, dün 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 4'ü bıçakla, 4'ü de darp sonucu 8 kişi yaralanmıştı.


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