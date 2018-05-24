Muharrem İnce'den Millet Bahçesi cevabı: Erdoğan yapamaz, ben yapacağım

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik ve CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in soruları yanıtlıyor. İşte İnce'nin açıklamalarından satırbaşları: Yarın Uşak'tayız. Sonra Afyon, sonra da Ankara'ya geçeceğiz. 16 yıldır vekilim. Türkiye'yi geziyorum ama bu sefer başka. Değişim rüzgarını hissediyorum. 30'a yaklaştı mitinglerimiz. 73 vilayete gideceğiz. 81'i tamamlayın dedim arkadaşlara, sıkıştırabilirlerse 81'i tamamlayacağız. Arife akşamı mutlaka köyümde olmam lazım. Sadece onu değiştirmeyin dedim. Üst akıl. Kim bu? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları son 16 yılda yapılmış. Yabancının Türkiye'den alacağı var. Alacağı olan birisi Türkiye'yi batırmak ister mi? Yabancı önce alacağını almak ister. Kimse bu üst akıl, gel beraber mücadele edelim. Yalan söyleme insanlara. Türkiye'nin Güney Kore'yi örnek alması lazım. Güney Kore eğitilmiş iyi mühendisleri ile yaptı bunu. Türkiye'nin eğitime ciddi bir yatırım yapması lazım. Bir Güney Kore'nin bir de Türkiye'nin 1980'den bu yana, 38 yıldan beri geldiği duruma bakın.

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLACAK Seçimi kazanırsam, bir hafta içerisinde Merkez Bankası'nın para politikaları bağımsız olacak. Merkez Bankası Başkanı CHP Genel Merkezi'ne çağrılmayacak. Zorlama tedbirlerle ekonomi olmaz. Kurmayları toplayacağız, gelenleri gidenleri hesaplayacağız. Kamu bankalarını sektörel olarak yeniden yapılandıracağız. Kamu bankalarının düzenini yeniden kuracağız. "KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DURDURACAĞIZ" Türkiye dışarıdan para aldı değil mi? Türkiye bu parayı taşa, toprağa, betona gömdü. Üretim yapmadığı için, fabrika açmadığı için alamayacak. Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabi ki durduracağım Kanal İstanbul'u. Ne işimiz olur? Türkiye'nin kuralları işleyen bir ülke olması lazım. Bir Fransız, bir İngiliz 'Türkiye bir hukuk devletidir' diyebilmeli. ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI SEÇİM BEYANNAMESİ 16 yıl sonra 'ben şunu yapacağım' diyemez. Deme hakkı yok. Ancak özür dileyebilir. 'Ben ekonomiyi düzelteceğim' demek ayıptır. Ne zaman düzelteceksin? Kasım 2017'de bu önergeleri AKP'nin oylarıyla reddetmiş. CHP vekilleri bu önergeleri vermiş, reddetmişsin. Şimdi bir 'ince' korkudan, İnce 'Size 3600'ü vereceğiz' demiş, aklın başına gelmiş, şimdi çıkmışsın '3600 vereceğiz' diyorsun. Bunlar komik. Ben vereceğim. Çünkü yalan söylemedim bu millete.

Erdoğan, oraya rezidans kondurmadan, oraya TOKİ'yi doldurmadan 'Millet Parkı'nı yapmaz. Ben yapacağım. İNCE'NİN PROJELERİ VE PROJELERE BULACAĞI KAYNAK 20 bin aracın geçtiği yere 40 bin araç parası verirseniz... 40 milyar dolar Suriyelilere harcarsanız... Suriyelileri davul zurna ile uğurlarız, 40 milyar dolar size kalır. Bunlar kaynak değil mi? 2 milyar dolara saray yapacağınıza konut yapabilirsiniz. İşte size kaynak. En acil işimiz yargı. Adil bir yargı düzeni kurmak gibi bir görevim var. Yatırımcının önündeki bürokratik sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Saplantıları ortadan kaldıracağız. Ekonomilerin başına liyakat sistemi ile birini atayacağız. Devlet kemer sıkacak. Saray'dan başlayacağım. Bizim kaynağımız demokrasi ve hukuk olacak. Devleti yönetenler pay almayacak. Herkes iyi biliyor ki, iş adamları avantasını vermeden iş yaptıramıyor. Ben de biliyorum onlar da biliyor. Bu musluklar kapanacak. AK Parti döneminde de ihale alan bizim dönemimizde de alabilecek. ERDOĞAN'LA OLAN GÖRÜŞMESİ Gençlerimiz karikatür yapacak, eleştirecek. Hakaret olmadığı sürece sorun yok.

Sayın Erdoğan'ı ziyaret ettim. Yaklaşık 40 dakika görüştük. Para da yatırdım. İhtiyacı yok ama. Tüm adaylara para yatırdım. Neden kravatsız gittiler dediler? Edirne'den yoldan gelmiştim. (Koltuk tartışması) Ben misafirim. Yurtdışında oturmam. Eşit şartlarda olacak. Hande Hanım'ın evine misafirliğe gitmişsem, nereye derse oraya otururum. EĞİTİM KONUSU 2002'de Kocaeli'nde bir konuşmasında 'Atanmayacak öğretmen kalmayacak' demişti. Şuan atanamamış 320 bin öğretmen var. 15-29 yaş nüfus arasında 19 milyon gencimiz var. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım, sadece bununla ilgilenirdim. 19 milyon genç arasında, 5 milyon genç okulda değil, işte değil, kursta değil. Nerede olduğu belli değil. Kaydı yok. Bu ülke kalkınabilir mi? Bu ülkenin her şeyi atıl. Su akıyor biz seyrediyoruz. 3.5 tarafı denizlerle çevrili, balıkçılığı gelişmiyor. Meracılığı gelişmiyor. Gençleri boş duruyor. Doğalkaynaklar var, tarihi misyon var, genç nüfus var. Biz bu ülkenin nöbetçisi değil üreticisi olacağız. Cumhurbaşkanı olduğumda şu 5 milyon kişi bulun diyeceğim.