Muharrem İnce'den NTV canlı yayınında ilginç FETÖ iddiası: Sıkı durun çok ilginç bir şey söyleyeceğim size

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV'de yayınlanan 'Seçime Doğru programında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtlıyor.
Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları;
Seçim gününe kadar 106 miting yapmış olacağız. Toplumun huzur, barış ve gülümsemeye ihtiyaç var. 16 yıldır Erdoğan milleti çok gerdi, toplumun huzura ihtiyacı var. Ben çocuklara hayal kurdurmak istiyorum. Uzay üssünde olmayı hayal etmelerini istiyorum. Mizah yoksa siyaset hoyrat olur. Çocuklarımızın geleceği iyi olacak diye bir şey vermeniz lazım, onu yapmaya çalışıyorum.
Davul ile zurna ile operasyon olur mu. Biz geliyoruz kaçın demektir. Erdoğan'ın derdi Kandil falan değil, derdi seçim. Senin bunu meydanlarda oy devşirmek için yaptığını biliyorum. Siz İran ile anlaşadan ABD ile anlaşmadan bunu yapamayacağınızı ben biliyorum. Bunu siyaset için kullanmak yanlıştır. Erdoğan ve hükümeti ciddiyete davet ediyorum. Siyasete alet etmeleri orduyu yıpratır.
(FETÖ lideri Gülen'in ABD'den istenmesi) Ben Fethullah Gülen'i usulüne uygun istemedi dedim. İstedik dediler. Muharrem İnce gelsin dosyaları ona açalım dediler. Arkadaşlarım 85 klasör dediklerine bakmayın dediler 27 klasör var dediler. İade talebiyle ilgili 7 dosya var bunların 4'ü 15 Temmuz öncesindeki olaylarla ilgili.
Sıkı durun çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bazı dosyalarda suç tarihleri 2011'de başlıyor. Erdoğan'a göre milat kaçtı? 17-25 aralık 2013. Siz miladı 2013'te başlatıp, suçları 2011'e çekerseniz inandırıcı olur mu? Milletvekillerinin Pensilvanya ziyareti ne zaman? Mayısa 2012'de. Siz MAyıs 2012'de ziyaret edeceksiniz, sonra da ABD'ye 2011'deki suçlar için bana iade edin diyeceksiniz.
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