HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muharrem İnce'den NTV canlı yayınında ilginç FETÖ iddiası: Sıkı durun çok ilginç bir şey söyleyeceğim size

SEÇİM HABERLERİ  | 09.06.2018 21:38 | Son Güncelleme

NTV'de canlı yayına katılan Muharrem İnce, "Amerikalılar beni aradı, hükümet FETÖ'yü usulüne uygun şekilde istemedi" sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek, yeni bir bilgiyi paylaştı. "Sıkı durun çok ilginç bir şey söyleyeceğim size" diyen İnce, Türkiye'nin FETÖ lideri Gülen'i eski tarihli suçlar için istediğini iddia etti.

Muharrem İnce'den NTV canlı yayınında ilginç FETÖ iddiası: Sıkı durun çok ilginç bir şey söyleyeceğim size

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV'de yayınlanan 'Seçime Doğru programında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtlıyor.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları;

"TOPLAM 106 MİTİNG YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Seçim gününe kadar 106 miting yapmış olacağız. Toplumun huzur, barış ve gülümsemeye ihtiyaç var. 16 yıldır Erdoğan milleti çok gerdi, toplumun huzura ihtiyacı var. Ben çocuklara hayal kurdurmak istiyorum. Uzay üssünde olmayı hayal etmelerini istiyorum. Mizah yoksa siyaset hoyrat olur. Çocuklarımızın geleceği iyi olacak diye bir şey vermeniz lazım, onu yapmaya çalışıyorum.

"KANDİL OPERASYONUNU YAPAMAYACAKLAR"

Davul ile zurna ile operasyon olur mu. Biz geliyoruz kaçın demektir. Erdoğan'ın derdi Kandil falan değil, derdi seçim. Senin bunu meydanlarda oy devşirmek için yaptığını biliyorum. Siz İran ile anlaşadan ABD ile anlaşmadan bunu yapamayacağınızı ben biliyorum. Bunu siyaset için kullanmak yanlıştır. Erdoğan ve hükümeti ciddiyete davet ediyorum. Siyasete alet etmeleri orduyu yıpratır.

"85 KLASÖR DEĞİL, 27 KLASÖR GÖNDERMİŞLER

(FETÖ lideri Gülen'in ABD'den istenmesi) Ben Fethullah Gülen'i usulüne uygun istemedi dedim. İstedik dediler. Muharrem İnce gelsin dosyaları ona açalım dediler. Arkadaşlarım 85 klasör dediklerine bakmayın dediler 27 klasör var dediler. İade talebiyle ilgili 7 dosya var bunların 4'ü 15 Temmuz öncesindeki olaylarla ilgili.

"SIKI DURUN ÇOK İLGİNÇ BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM SİZE"

Sıkı durun çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bazı dosyalarda suç tarihleri 2011'de başlıyor. Erdoğan'a göre milat kaçtı? 17-25 aralık 2013. Siz miladı 2013'te başlatıp, suçları 2011'e çekerseniz inandırıcı olur mu? Milletvekillerinin Pensilvanya ziyareti ne zaman? Mayısa 2012'de. Siz MAyıs 2012'de ziyaret edeceksiniz, sonra da ABD'ye 2011'deki suçlar için bana iade edin diyeceksiniz.
Bülent Arınç'ın Gülen ziyareti 2013 yılında. Sorum net: Bu dosyaları 6-7 ay neden beklettiniz?

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Giresun'da dikkat çeken seçim vaadi!İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Giresun'da dikkat çeken seçim vaadi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince NTV canlı yayın FETÖ sıkı durun ilginç bir şey ABD iade klasör açıklama CHP Cumhurbaşkanlığı seçim 2018 24 haziran

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitinginde müjdeleri peş peşe sıraladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitinginde müjdeleri peş peşe sıraladı!

ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

İlginizi Çekebilir

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Giresun'da dikkat çeken seçim vaadi!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Giresun'da dikkat çeken seçim vaadi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

Bahçeli'nin Tuğrul Türkeş'e öfkesi dinmiyor: Saat ayarlı alçak!

Bahçeli'nin Tuğrul Türkeş'e öfkesi dinmiyor: Saat ayarlı alçak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitinginde müjdeleri peş peşe sıraladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitinginde müjdeleri peş peşe sıraladı!

Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.