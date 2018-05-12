Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin dünkü durağı, annesinin memleketi olan Rize’ydi. Uçakla Trabzon’a bir gün önce gelen İnce, miting için Rize’ye hareket etmeden önce, kaldığı otelde sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu. Bu toplantının ardından Rize’ye doğru yola çıkan Muharrem İnce, Cumhuriyet'ten Bülent Mumay'ın sorularını yanıtladı. Muharrem İnce, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Genel Merkezi’nde bir araya geldiniz. Bu görüşmeyi niye istediniz?



Türkiye’nin dört bir köşesini geziyoruz. Edirne’den başladık, oradan Hakkari’ye uzandık. Şimdi de Rize yollarındayız. Bütün Türkiye’yi kucaklamak istiyorum. Bu yarışta aday olan herkesle buluşup hayırlı olsun demek istedim. Bu yarışın adil olması gerekiyor. Biz geziyoruz, propaganda yapıyoruz. Ama Demirtaş gezemiyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Onunla aynı görüşte değilim ama benim karşımdaki rakibimin tutuklu olmasını içime sindiremiyorum. Gelsin bizimle birlikte eşit koşullarda yarışsın istiyorum. Kendisini Edirne’de cezaevinde ziyaretim sırasında da aynı şeyi söyledim. Hayırlı olsun dedim. Aynı amaçla Sayın Erdoğan ile görüşmek istedim.

"ARTIK BIRAK! BEN YÖNETEYİM"



-Peki “hayırlı olsun” dışında Erdoğan’a bir tür centilmenlik ya da seçim sürecinin huzur içinde geçmesi için herhangi bir telkinde bulundunuz mu? Ya da özel olarak verdiğiniz bir mesaj oldu mu? Elbette, karşılıklı olarak birbirimize şans diledikten sonra benim kendisine çok açık bir çağrım oldu. Yüzüne aynen şöyle söyledim: “16 yıl ülkeyi yönettin. Artık bırak. 5 sene de ben yöneteyim. Bir şey olmaz, memleket için de çok daha hayırlı olur.” 16 yıl sözüne hemen itiraz etti Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı yaptığı süreyi kast ederek “16 değil 3,5 yıl” diye düzeltmek istedi. Ben de hemen yanıtını verdim: “Niye, başbakanlık yaptığın yılları saymıyor musun?” "MİSAFİRİ NEREYE OTURTACAĞI, EV SAHİBİNİN ŞANIDIR"



-Görüşmenizden sonra verilen fotoğraftaki iki detay çok konuşuldu. Biri kravatsız olmanız, diğeri Erdoğan’ın misafirlerine “alçak koltuk” vermiş olması... Kravatla başlayayım. Edirne mitingindeydim. Orada kravatsızdım, niyetim oradan da Hakkari’ye direkt geçmekti. Ama arayıp randevu saatini bildirdiler. Mitingi bitirir bitirmez Ankara’ya gittim o yüzden. Kıyafet değiştirmeye zamanım olmadı. Mitingdeki terimle gittim, yoksa özel olarak kravatsız gitmedim. Sandalye meselesine gelince... Misafiri nereye oturtacağı, ev sahibinin şanıdır, şerefidir. O benim ilgi alanıma girmez. Nereye otur derse oraya otururum.

"GÖRÜŞMEYİ ARTIK HİÇ DÜŞÜNMÜYORUM"



-Bütün adaylarla ziyaret turunuzu tamamlamanızdan sonra Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek 100 bin imzayı aşarak aday olmayı başardı. Kendisi ile de görüşmeyi düşünüyor musunuz? Açıkçası niyetim vardı. Kendisi 80 binde takılınca imzalarının artması için de çağrıda bulunmuştum. Hatta kendisi de teşekkür etmişti. Ama yeni bir açıklama yapmış "İkinci turda destek vermeyiz" diye. Gereksiz bir laf etmiş. O yüzden görüşmeyi artık hiç düşünmüyorum. "KENDİMDEN BAŞKA RAKİBİM YOK"



-Adayların belli olmasından sonra propaganda süreci hız kazandı. Bu süreçte kendi şansınızı nasıl buluyorsunuz? Bülent Bey bu iş oldu. Bu maya tuttu. 10 numara bir hava yakalıyoruz gittiğimiz her yerde. Kendimden başka rakibim yok, samimiyetle söylüyorum. "MADARA OLDULAR"



-CHP’nin seçmeni dışında oyunu almayı hedeflediğiniz kitle hangisi? Benim öyle, özel bir hedefim yok. Tüm Türkiye’nin ilgisini, desteğini, oyunu hedefliyorum. CHP’nin adayının kim olacağının tartışıldığı günlerde yorum yapan arkadaşlar oldu. Madara oldular. Tekrar madara olmamak için yorumlarını millete sorarak yapsınlar. Yoksa yine madara olurlar. Size sadece şunu söyleyeyim, bir oran telaffuz etmeyeyim ama inanın sandıklar patlayacak. Bunu hissediyorum. Türkiye’nin cumhurbaşkanı olacağım.

"CESARETİ VARSA GİTSİN KENDİSİ YAPSIN"



-Hakkari’deki mitinginize geri dönmek istiyorum. “Edirne’de ne söylüyorsam, burada da aynısını söylemeye geldim” dediğiniz mitinge AKP Sözcüsü Mahir Ünal’dan ilginç bir yorum geldi. “Cumhuriyetin kuruluşunda Halk Fırkası ismiyle var olan bir partinin Hakkari’de PKK’nin siyasi niteliğinde miting yapması herkesin içini acıtmıştır” dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Halt etmiş diyorum. Halt etmiş. Hani Sivas’ın ötesine gidemiyorduk? Ben gittim Hakkari’de İzmir Marşı eşliğinde, Türk bayraklarının altında miting yaptım. Onun cesareti varsa gitsin kendisi yapsın da göreyim. Erdoğan’ı orada yuhalayacak oldular, izin vermedim. Benim hiçbir terör örgütüyle bağım olmaz. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ. Onlara her istediğini verenler, onlara üniversite kuranlar, vali-general yapanlar bize bunu söyleyemez. Biz Kuvayı Milliye geleceğinden gelen insanlarız. Atatürkçüyüz, cumhuriyetçiyiz, yurtseveriz. Sayın Ünal haddini bilsin. "NASIL OLUYOR ANLAMIYORUM"



-Hakkari mitinginin ardında malvarlığınızı gazetecilerle paylaştınız. Bunu yapmanızın özel bir sebebi var mıydı, diğer adaylardan de benzer bir beyan bekliyor musunuz?