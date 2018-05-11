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Muharrem İnce'den Rize mitinginde medyaya ilginç tepki

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 14:40 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'deki mitinginde, kendisinin mitinglerini yayınlamayan televizyon kanallarına tepkisini ilginç bir şekilde gösterdi.

Muharrem İnce'den Rize mitinginde medyaya ilginç tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'de vatandaşlara seslendi. İnce, kendisinin mitingini canlı yayınlamayan televizyon kanallarına ilginç bir şekilde tepki gösterdi.

"MEDYA İSTER VER, İSTER VERME"

Konuşması sırasında herkesin akıllı telefonlarını çıkarmasını isteyen İnce, "Herkes bir canlı yayın yapsın bakalım. Herkes başlasın canlı yayına. Hazır olduğunuzda diğer elinizi kaldırın, bekliyorum sizi. Hazır mıyız? Evet, başlıyoruz. Dost var, düşman var. Medya ister ver, ister verme. Benim kendi medyam var, bak burada. Birisi devletin medyası, birisi milletin medyası. Biz milletle başaracağız. Bu garip Cumhurbaşkanı adayı milletle başaracak." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Kuru fasulye de kendini nimetten sanıyor
@stagflasyon76 :) nimet değilse neden haberi okuyup yorum yapıyon...
@stagflasyon76 Gümbür gümbür geliyor halkın adamı Muharrem ince .
@stagflasyon76 HİÇ DEĞİLSE DİPLOMASI VAR KALPAZAN DEĞİL.
Çooooooooook garip. Ramazan geliyor, Bodrum ve biran hazır. Kusura bakma senden CB olmaz. İnanmayabilirsin kendi tercihin, amaaaaa inanana saygın olacak.
@adnan.ay Tayyip de camiiden çıkmıyor ama %150 vergi ile araba alıyosun, akaryakıtın %55'i vergi, elektrik su doğal gazdaki vergiler de aynı oranlarda. EE Ne oldu şimdi ? Cahil. Bir yorum yap sonra onu oku ne dedim diye, içi boş yorum.
@adnan.ay zaten sen ve senin gibiler yüzünden din yozlaşmaya başladı, herşeye dini kattınız. Milletin vicdanıyla oynadınız. Sabah gündüz soru dolaşırken, gece her haltı yersin, gelmiş bana din ,İslam muhabbeti ediyorsun. Senin gibileri Allah ıslah etsin.
Senden olur, dini bütün görünenlerin. Zaten başımıza ne geliyorsa din üzerinde milletin vicdanı ile oynayanların geliyor. Makarnacı seni, yobaz herif. Git makarnacı ye hadi çıkarcı menfaatçi seni.
sen adamın hasısın vallahi ne yaparlarsa yapsınlar tamam
Kopya işini bırakıp kendin olmaya çalışsan millet daha çok sever
@nonameslion kopya derken :)) millet adına yorum yapmaya karar verdiğine göre seni kimler seviyor şimdi acaba
bi şey olmaz bunlardan... memleket yönetecekmiş peh sen kendi partine başkan seçmemişler biz neden seçelim seni başımıza. Bay kemal seni iyi oyuna getirdi. arada kafası çalışıyor.
@kanuni_53 zavallı sende kimin ne olacağına karar veriyorsan vay halimize..
@kanuni_53 adayım kardeşim güldür.dediğinde neden bu kelimeleri etmiyodunuz.allahın gerizekalı bile olmayan zekasızları.siz kimsinizki yorum yapıyosunuz zekanız böyle şeylere müsait değil gidin siz koyunluk yapın size yakışan odur hüloooooooooggggg
ALLAH AŞKINA BU MU YÖNETECEK TÜRKİYE Yİ
@efe_efem_1976 önceki çok ii yönetiyordu 1.50 dolar şimdi 4.50 benzin 1.30 şimdi 6 tl tarlalar bitti saman ithal ediyoruz et 24 tlydi şimdi 60 tl çok iyi yönetildiği belli.
@yaprak0709 Öncekinden önceki duruma bir bak da ona göre değerlendir!
halk tv vermiyormu senin mitingleri ince :)
adamsın adam insansın insan dürüstsün dürüst çalmazsın çalmaz haramilere tamam deme zamanı
kazansan adaylığını açıklayacak kanal yok kimse bilemeyecek malesef yenilgi medya ile başlıyor. türkiye ne hallere düştü
Bu da başlamış gariban edebiyatına Tayyip de ilk zamanlarında gariban edebiyatı yapıyordu al birini vur ötekine
H D P NİN ADAYI İNCEYİ NİYE DİNLEYELİM TV LER NİYE VERSİN SELOYA ÖZGÜRLÜK BAŞKA BİR SOYLEDİĞİ BİŞEY VARMI İNCENİN MİTİNGİNDE BAŞKAN SELO DİYE BAĞRANLARI GÖRMEDİNİZ Mİ )))
buna oy verecek kaç enayi var Allah aşkına?
AKŞENER VE MUHARREM İNCE HER İKİSİ DE HARİKA YOL ALIYORLAR HER İKİSİ DE BAŞARILI VE HAKEDİYORLAR...
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