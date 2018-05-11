Muharrem İnce'den Rize mitinginde medyaya ilginç tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'de vatandaşlara seslendi. İnce, kendisinin mitingini canlı yayınlamayan televizyon kanallarına ilginç bir şekilde tepki gösterdi.

"MEDYA İSTER VER, İSTER VERME"



Konuşması sırasında herkesin akıllı telefonlarını çıkarmasını isteyen İnce, "Herkes bir canlı yayın yapsın bakalım. Herkes başlasın canlı yayına. Hazır olduğunuzda diğer elinizi kaldırın, bekliyorum sizi. Hazır mıyız? Evet, başlıyoruz. Dost var, düşman var. Medya ister ver, ister verme. Benim kendi medyam var, bak burada. Birisi devletin medyası, birisi milletin medyası. Biz milletle başaracağız. Bu garip Cumhurbaşkanı adayı milletle başaracak." ifadelerini kullandı.



