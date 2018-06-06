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Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

SEÇİM HABERLERİ  | 06.06.2018 14:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Şanlıurfa'daki mitingde halka seslendi. Erdoğan'ın Marmaris'te 300 odalı yazlık saray yaptırdığını söyleyen İnce, 'Buradan açıklıyorum. Orayı size tahsis edeceğim, engellilere" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Şanlıurfa mitinginde vatandaşlara hitap etti. İnce, Erdoğan'a ekranlarda tartışma çağrısını yineleyerek, "Bence gelecek. Ben gelmesini istiyorum. Siz bir televizyon kanalında, hemşehrimle, bay ekonomistle tartışmamı ister misiniz? Ben çok isterim. Bayılırım buna. Herhalde dünyada reyting rekoru kırarız. " dedi.

Muharrem İnce'nin açıklamaları:

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk kez söylüyorum. Dünyanın en büyük islami Bilimler Üniversitesi'ni Şanlıurfaya kuracağım. Hayvancılara sesleniyorum. Zamanında çobanlık yapmış biri olarak söylüyorum. Çobanların sigorta primini devlet ödeyecek. Hala kuyulardan su çekiliyorsa bu Erdoğan'ın ayıbıdır.

"ALIN KONUŞMANIZI BAŞINIZA ÇALIN"

(TRT'den propaganda konuşması için aranması) 10'ar dakikalık iki konuşma yap dediler, dedim ki, alın konuşmanızı başınıza çalın. İstemiyorum. Bana lütufta mı bulunuyorsunuz?

"300 ODALI SARAYI ENGELLİLERE TAHSİS EDECEĞİM"

Marmaris'e 300 odalı saray yaptırıyor. Bu 300 odalı yazlık sarayı ne yapacağım? Buradan açıklıyorum. Orayı size tahsis edeceğim, engellilere.

DİPLOMA POLEMİĞİ

Dünyada sadece Türkiye'de olan bir şey var. Kolombiya'da, Çin'de, Rusya'da, Amerika'da fakirler mutsuzdur, zenginler mutludur değil mi? Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de fakirler de mutsuz, zenginler de mutsuz. Malını yurt dışına çıkarıyor. Türkiye'de geleceğini göremeyen 12 bin insan paralarını yurt dışına kaçırmış. Meydanlara gelip şöyle diyor. Sana diyor, ekonomi öğretirim diyor bana. Ben de diyorum ki, önce diplomanı görsek de olsa diyorum. Bir yandaş yazar diyor ki, onun diplomasını FETÖ'cüler çalmış diyor. Sıkı durun FETÖ'cüler de açıklama yaptı, çalacaktık, aradık ama bulamadı.

"PROMTERİNİ, DANIŞMANLARINI HEPSİNİ AL GEL"

Rize'den, Aydın'dan, Hakkari'den, Edirne'den seslendim. Şimdi Şanlıurfa'dan sesleniyorum. Sayın Erdoğan, bana ekonomi öğreteceğini söylüyorsun. Arkamdan konuşma, sana bir teklifim var. Prompterin bozulur mozulur, sana bir teklifim var. İstediğin kanalda, saatte, prompterini, danışmanlarını hepsini al gel, bana ekonomi öğret. Hadi gel. Bir akşam gel, bana tarım öğret. Tarımı tartışalım. Gelebilir mi? Bence gelecek. Ben gelmesini istiyorum. Siz bir televizyon kanalında, hemşehrimle, bay ekonomistle tartışmamı ister misiniz? Ben çok isterim. Bayılırım buna. Herhalde dünyada reyting rekoru kırarız.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan

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