Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Şanlıurfa mitinginde vatandaşlara hitap etti. İnce, Erdoğan'a ekranlarda tartışma çağrısını yineleyerek, "Bence gelecek. Ben gelmesini istiyorum. Siz bir televizyon kanalında, hemşehrimle, bay ekonomistle tartışmamı ister misiniz? Ben çok isterim. Bayılırım buna. Herhalde dünyada reyting rekoru kırarız. " dedi.

Muharrem İnce'nin açıklamaları:

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk kez söylüyorum. Dünyanın en büyük islami Bilimler Üniversitesi'ni Şanlıurfaya kuracağım. Hayvancılara sesleniyorum. Zamanında çobanlık yapmış biri olarak söylüyorum. Çobanların sigorta primini devlet ödeyecek. Hala kuyulardan su çekiliyorsa bu Erdoğan'ın ayıbıdır.

"ALIN KONUŞMANIZI BAŞINIZA ÇALIN"



(TRT'den propaganda konuşması için aranması) 10'ar dakikalık iki konuşma yap dediler, dedim ki, alın konuşmanızı başınıza çalın. İstemiyorum. Bana lütufta mı bulunuyorsunuz?

"300 ODALI SARAYI ENGELLİLERE TAHSİS EDECEĞİM"



Marmaris'e 300 odalı saray yaptırıyor. Bu 300 odalı yazlık sarayı ne yapacağım? Buradan açıklıyorum. Orayı size tahsis edeceğim, engellilere.