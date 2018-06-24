HABER

Muharrem İnce'den seçim için son dakika çağrısı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından vatandaşlara saat 17:00 için çağrıda bulundu.

Muharrem İnce'den seçim için son dakika çağrısı

Türkiye 24 Haziran seçimleri için sandık başına giderken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Seçmenleri oy kullanmaları için uyaran İnce, saat 17:00 için de çağrıda bulundu.

İnce, paylaştığı mesajında "Oyunu kullanmayan yurttaşlarımızı oy kullanmaya ve herkesi saat 17.00’de oy kullandıkları okullara çağırıyorum. Sıkı durun, başaracağız.." ifadelerini kullandı.

muharrem ince cagrı


PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu oyunu kullandıCumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı
Muş'ta tartışma yaratan görüntü! Sosyal medyada hızla yayıldıMuş'ta tartışma yaratan görüntü! Sosyal medyada hızla yayıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince seçim 24 haziran seçimleri Cumhurbaşkanı adayı

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sayın İnce, insanları iyi gaza getirdiniz ya hayırlısı bakalım.
Kaydeceğini biliyor bence halkı sokağa davet edecek, dolar 7 lira sıkı durun.
Yarım sabah tavuk çiftliğinde işe başlarsın sigorta +SSK
Gelsinn güzel günlerrr
Tanrı Türkü korusun hep birlikte başaracağız
milletimiz yandaşları gördü hesap verdirme zamanı 9 da belli olur .
Diğer Haberler
Ankara Keçiören'de resmi plakalı araçla seçmen taşınması gerginlik yarattı

Ankara Keçiören'de resmi plakalı araçla seçmen taşınması gerginlik yarattı

Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı

Muş'ta tartışma yaratan görüntü! Sosyal medyada hızla yayıldı

Muş'ta tartışma yaratan görüntü! Sosyal medyada hızla yayıldı

Ağrı'da sahte pusula skandalı! HDP müşahidi hakkında işlem başlatıldı

Ağrı'da sahte pusula skandalı! HDP müşahidi hakkında işlem başlatıldı

Şanlıurfa Valisi'nden Suruç açıklaması

Şanlıurfa Valisi'nden Suruç açıklaması

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.