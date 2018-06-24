Muharrem İnce'den seçim için son dakika çağrısı

Türkiye 24 Haziran seçimleri için sandık başına giderken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Seçmenleri oy kullanmaları için uyaran İnce, saat 17:00 için de çağrıda bulundu.

İnce, paylaştığı mesajında "Oyunu kullanmayan yurttaşlarımızı oy kullanmaya ve herkesi saat 17.00’de oy kullandıkları okullara çağırıyorum. Sıkı durun, başaracağız.." ifadelerini kullandı.



