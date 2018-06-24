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Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 23:28 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı seçimler sonrasından Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Muharrem İnce seçim sonuçlarından sonra önemli bir açıklamada bulundu. İnce yaptığı açıklamada, 'Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım.' ifadelerini kullandı.

YSK NE ZAMAN AÇIKLIYACAK?

Yüksek Seçim Kurulu geçici seçim sonuçlarını genellikle seçimden 48 saat sonra açıklamaktadır.

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