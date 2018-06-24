Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Muharrem İnce seçim sonuçlarından sonra önemli bir açıklamada bulundu. İnce yaptığı açıklamada, 'Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım.' ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım. — Muharrem İNCE (@vekilince) June 24, 2018

YSK NE ZAMAN AÇIKLIYACAK?

Yüksek Seçim Kurulu geçici seçim sonuçlarını genellikle seçimden 48 saat sonra açıklamaktadır.

