Muharrem İnce'den 'seçimlerin iptali' iddiasıyla ilgili açıklama

Seçimler iptal mi olacak? AYM'nin CHP'nin başvurusuna ilişkin kararı öncesinde, söz konusu iddia kulislerde konuşuluyor.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırşehir mitingi sırasında söz konusu iddiayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, 'Sakın ha, deneme, Kaçma mindere gel' dedi.
İnce'nin açıklamaları:
"Son günlerde bir şey daha başladı. Bu seçimi iptal edebilir miyiz? Sakın ha, deneme. Kaçma mindere gel. Seçimin tarihini kim belirledi? Erdoğan. Hilelerini Erdoğan kurdu. Kurallarını Erdoğan belirledi, niye kaçıyorsun?"
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