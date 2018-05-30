HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muharrem İnce'den 'seçimlerin iptali' iddiasıyla ilgili açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 30.05.2018 12:47 | Son Güncelleme

Seçimlerin iptal edileceğine ilişkin iddialarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Sakın ha, deneme. Kaçma mindere gel' dedi.

Muharrem İnce'den 'seçimlerin iptali' iddiasıyla ilgili açıklama

Seçimler iptal mi olacak? AYM'nin CHP'nin başvurusuna ilişkin kararı öncesinde, söz konusu iddia kulislerde konuşuluyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırşehir mitingi sırasında söz konusu iddiayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, 'Sakın ha, deneme, Kaçma mindere gel' dedi.

İnce'nin açıklamaları:

"Son günlerde bir şey daha başladı. Bu seçimi iptal edebilir miyiz? Sakın ha, deneme. Kaçma mindere gel. Seçimin tarihini kim belirledi? Erdoğan. Hilelerini Erdoğan kurdu. Kurallarını Erdoğan belirledi, niye kaçıyorsun?"

PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinlettiMiting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti
İYİ Parti'nin seçim bildirgesi! Meral Akşener açıklıyorİYİ Parti'nin seçim bildirgesi! Meral Akşener açıklıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince seçimler iptal mi olacak Anayasa Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
baktiki minder daralmış mecbur kaçaçak
Diğer Haberler
Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

İYİ Parti'nin seçim bildirgesi! Meral Akşener açıklıyor

İYİ Parti'nin seçim bildirgesi! Meral Akşener açıklıyor

Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce: Küçükken 'Ben cumhurbaşkanı olacağım' derdi

Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce: Küçükken 'Ben cumhurbaşkanı olacağım' derdi

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Saadet Partisi'nden üyelerine 24 Haziran seçimleri öncesinde 'hasta kişilerle karşılaşabilirsiniz' uyarısı

Saadet Partisi'nden üyelerine 24 Haziran seçimleri öncesinde 'hasta kişilerle karşılaşabilirsiniz' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.