Muharrem İnce'den sert TRT tepkisi: Haram ediyorum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırklareli'ndeki mitingde açıklamalarda bulundu. İnce, kendisinin televizyonlara çıkarılmadığını ifade ederek, "Ben ödediğim elektrik faturalarındaki TRT payını haram ediyorum, siz de ediyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce'nin açıklamaları:
Gümbür gümbür Muharrem İnce geliyor, haber yapmıyor, televizyona çağırmıyor. Bir TRT var, bizim paramızla bize propaganda yapıyor. Dedikoduya bak, Muharrem İnce'yi partisi yalnız bıraktı. Şu anda burada en az 20 milletvekili var. Parti rozetini çıkardım, Türk Bayrağı astım.
"HARAM EDİYORUM"
Dertleri başka. Dertleri, sözde benim moralimi bozacaklar, geçin bunları, geçin. Yalnız olan birileri var. Türk medyası dünyada yalnızdır. Amerika'dan, Avrupa'dan, Japonya'dan televizyon kanalı bugün röportaj talep ediyor. Dünyanın dört bir yanından var, TRT'den yok. Ben ödediğim elektrik faturalarındaki TRT payını haram ediyorum, siz de ediyor musunuz?
Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olduğunda Amerika ile ilişkiler büyükelçilik düzeyinde olacak. Bağımsız, onurlu, başı dik, tıpkı Atatürk'ün döneminde olduğu gibi.
YENİKAPI'DAKİ KUDÜS MİTİNGİ
Bugün sayın Erdoğan miting yapıyor. Filistin'le ilgili. Hiçbir itirazım yok. AK Parti Genel Başkanı'na yardımcı olmak istiyorum, söz veriyorum. Ama diyoruz ki, İsrail mallarını boykot edecek misin? Hayır. Mavi Marmara için aldığın 20 milyonu geri verecek misin? Hayır. Ne yapacaksın? Miting yapacak. Miting, Filistin için değildir, Müslümanlar için değildir, seçim içindir, seçim. Aziz milletimin bunu iyi bilmesini istiyorum. O kandırılmış olabilir ama ben sizin kandırılmanızı istemiyorum.
TARIM BAKANI'NA FISTIK TEPKİSİ: SENDE HİÇ VİCDAN YOK MU?
Tarım Bakanı, fiyatı böyle olursa ithal ederim diyor. Fıstığın adı Antep. Sende hiç vicdan yok mu? Tarım Bakanı'nın adı Fakıbaba, milletin adı Fakir baba. Ramazan bayramında kursağında baklava beklerken sırtında oklava yeme. İki Trakya büyüklüğünde tarım alanı artık ekilmiyor.
ÖRTÜLÜ ÖDENEK TEPKİSİ
Şeker fabrikalarını alan işadamlarına sesleniyorum. Sakın ha güvenmeyin, yenden gözden geçireceğiz. Türkiye'de AKP ile birlikte bir örtülü ödenek tartışması başladı. Hep vardı. Başbakanlar kullanırdı, istihbarat için kullanırdı. Kanun değiştirdiler, Cumhurbaşkanı da kullanır oldu. Sıkı durun. 2018'in ilk 4 ayın, 747 milyon örtülü ödenek kullandı. Nereye kullandın bunu? Seçim çalışmalarına mı kullandın, bilelim. Benim Cumhurbaşkanlığımda harcanan örtülü ödenekleri ana muhalefet partisinden, ikinci büyük partiden iki milletvekili ile, onlara gösterip öyle imha edeceğim. Söz veriyorum Türk milletine.
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