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Muharrem İnce'den sert TRT tepkisi: Haram ediyorum

SEÇİM HABERLERİ  | 18.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, Kırklareli'ndeki mitingde çok sert açıklamalarda bulundu. İnce, TRT'ye tepki göstererek, "Ben ödediğim elektrik faturalarındaki TRT payını haram ediyorum, siz de ediyor musunuz?" dedi.

Muharrem İnce'den sert TRT tepkisi: Haram ediyorum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırklareli'ndeki mitingde açıklamalarda bulundu. İnce, kendisinin televizyonlara çıkarılmadığını ifade ederek, "Ben ödediğim elektrik faturalarındaki TRT payını haram ediyorum, siz de ediyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin açıklamaları:

Gümbür gümbür Muharrem İnce geliyor, haber yapmıyor, televizyona çağırmıyor. Bir TRT var, bizim paramızla bize propaganda yapıyor. Dedikoduya bak, Muharrem İnce'yi partisi yalnız bıraktı. Şu anda burada en az 20 milletvekili var. Parti rozetini çıkardım, Türk Bayrağı astım.

"HARAM EDİYORUM"

Dertleri başka. Dertleri, sözde benim moralimi bozacaklar, geçin bunları, geçin. Yalnız olan birileri var. Türk medyası dünyada yalnızdır. Amerika'dan, Avrupa'dan, Japonya'dan televizyon kanalı bugün röportaj talep ediyor. Dünyanın dört bir yanından var, TRT'den yok. Ben ödediğim elektrik faturalarındaki TRT payını haram ediyorum, siz de ediyor musunuz?

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olduğunda Amerika ile ilişkiler büyükelçilik düzeyinde olacak. Bağımsız, onurlu, başı dik, tıpkı Atatürk'ün döneminde olduğu gibi.

YENİKAPI'DAKİ KUDÜS MİTİNGİ

Bugün sayın Erdoğan miting yapıyor. Filistin'le ilgili. Hiçbir itirazım yok. AK Parti Genel Başkanı'na yardımcı olmak istiyorum, söz veriyorum. Ama diyoruz ki, İsrail mallarını boykot edecek misin? Hayır. Mavi Marmara için aldığın 20 milyonu geri verecek misin? Hayır. Ne yapacaksın? Miting yapacak. Miting, Filistin için değildir, Müslümanlar için değildir, seçim içindir, seçim. Aziz milletimin bunu iyi bilmesini istiyorum. O kandırılmış olabilir ama ben sizin kandırılmanızı istemiyorum.

TARIM BAKANI'NA FISTIK TEPKİSİ: SENDE HİÇ VİCDAN YOK MU?

Tarım Bakanı, fiyatı böyle olursa ithal ederim diyor. Fıstığın adı Antep. Sende hiç vicdan yok mu? Tarım Bakanı'nın adı Fakıbaba, milletin adı Fakir baba. Ramazan bayramında kursağında baklava beklerken sırtında oklava yeme. İki Trakya büyüklüğünde tarım alanı artık ekilmiyor.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK TEPKİSİ

Şeker fabrikalarını alan işadamlarına sesleniyorum. Sakın ha güvenmeyin, yenden gözden geçireceğiz. Türkiye'de AKP ile birlikte bir örtülü ödenek tartışması başladı. Hep vardı. Başbakanlar kullanırdı, istihbarat için kullanırdı. Kanun değiştirdiler, Cumhurbaşkanı da kullanır oldu. Sıkı durun. 2018'in ilk 4 ayın, 747 milyon örtülü ödenek kullandı. Nereye kullandın bunu? Seçim çalışmalarına mı kullandın, bilelim. Benim Cumhurbaşkanlığımda harcanan örtülü ödenekleri ana muhalefet partisinden, ikinci büyük partiden iki milletvekili ile, onlara gösterip öyle imha edeceğim. Söz veriyorum Türk milletine.

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24 haziran seçimleri TRT muharrem ince CHP

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Haram olsun, zehir zikkim olsun
Adaletten haktan hukuktan bahsediyor akp bütün milletten toplanan vergiler ile sadece hükümet şakşakcılığı yapılıyor.
hep türübüne oynuyorsun ince demek sen gelince dolar düşücek tabiki düşer israile ses çıkarmasan köprü yıksan havalı sarayı satsan silah yapmasan yani haçlının emrine girip hiç bişey yapmasan 80 yıl yaptığınız gibi dolar kendiliğinden düşer
haram olsun trt ye
Biz bütün siyasetçilere hakkımızı haram ediyoruz ne haber sizler orada göreviniz hariç herşeyi yapıyorsunuz hakka kalırsa siyasetçiler bu halka borçlu çıkar sayın ince onun için öyle ince işlere girmeyin bence.....
konu açılmışken şu 1 milyon tl lik telefon faturasını da haram edelim başkan
ulan neyi nere haram ediyorsun bizim paralarla geçinip birde hak sahibiymis gibi konuşuyor.
haram ve de zıkkım olsun
haram olsun
Vergiden düşersin.Şirketler hep öyle yapıyor...
bende helal etmiyorum tek tarafli partiye her dakika canli yayin konusmasi yapan yandas firmalarin reklamlarini yapan trt ye hakkimi helal etmiyorum tarafsiz davranmadigi icin hakkimi helal etmiyorum
peynir yagmadi daha
Benim ödediğim TRT payları da, TRT vergileri de Haram Olsun!
Yapmazsan sende haram yiyicisin örtülü ödenek meselesinde dediğini. Yaparsan da başımın üstünde yerin var.
Trt ne ki tüm medya devletin parası ile yandaşlarına verildi. Bütün kanallar ortak yayın yapıyor akşama kadar. Reis sayiklamaya başlasa son dakika diye hepsi birden baglaniyor canli yayına...
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