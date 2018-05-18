Muharrem İnce'den sert TRT tepkisi: Haram ediyorum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırklareli'ndeki mitingde açıklamalarda bulundu. İnce, kendisinin televizyonlara çıkarılmadığını ifade ederek, "Ben ödediğim elektrik faturalarındaki TRT payını haram ediyorum, siz de ediyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin açıklamaları:

Gümbür gümbür Muharrem İnce geliyor, haber yapmıyor, televizyona çağırmıyor. Bir TRT var, bizim paramızla bize propaganda yapıyor. Dedikoduya bak, Muharrem İnce'yi partisi yalnız bıraktı. Şu anda burada en az 20 milletvekili var. Parti rozetini çıkardım, Türk Bayrağı astım.

"HARAM EDİYORUM"



Dertleri başka. Dertleri, sözde benim moralimi bozacaklar, geçin bunları, geçin. Yalnız olan birileri var. Türk medyası dünyada yalnızdır. Amerika'dan, Avrupa'dan, Japonya'dan televizyon kanalı bugün röportaj talep ediyor. Dünyanın dört bir yanından var, TRT'den yok. Ben ödediğim elektrik faturalarındaki TRT payını haram ediyorum, siz de ediyor musunuz?

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olduğunda Amerika ile ilişkiler büyükelçilik düzeyinde olacak. Bağımsız, onurlu, başı dik, tıpkı Atatürk'ün döneminde olduğu gibi.