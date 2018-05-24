Muharrem İnce'den sol çıkışı: Birleşmesi hiç bir işe yaramaz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te gazetecilerin sorularını cevapladı. İnce seçim süreciyle ilgili olarak "16 yıldır vekilim. Türkiye'yi geziyorum ama bu sefer başka. Değişim rüzgarını hissediyorum. 30'a yaklaştı mitinglerimiz. 73 vilayete gideceğiz. 81'i tamamlayın dedim arkadaşlara, sıkıştırabilirlerse 81'i tamamlayacağız. Arife akşamı mutlaka köyümde olmam lazım. Sadece onu değiştirmeyin dedim" dedi ve ekonomi gündemini değerlendirdi.

İşte İnce'nin açıklamalarından satır başları: Şimdi bu üst akıl. Kim bu? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Birileri ülkeye zarar vermek istiyorsa gel beraber karşı duralım. Üst akıl. Kim bu? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları son 16 yılda yapılmış. Yabancının Türkiye'den alacağı var. Alacağı olan birisi Türkiye'yi batırmak ister mi? Yabancı önce alacağını almak ister. Kimse bu üst akıl, gel beraber mücadele edelim. Yalan söyleme insanlara. Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu var. Yabancılar önce borcunu tahsil etmek ister. Neden ülkenin batmasını istesin? Burada bir mantık hatası var.

Türkiye'nin Güney Kore'yi örnek alması lazım. Güney Kore eğitilmiş iyi mühendisleri ile yaptı bunu. Türkiye'nin eğitime ciddi bir yatırım yapması lazım. Bir Güney Kore'nin bir de Türkiye'nin 1980'den bu yana, 38 yıldan beri geldiği duruma bakın. Polisiye tedbirlerle ekonomi olmaz. Önce demokrasiyi düzeltmeniz lazım. Sabit kur gibi lafları yok edeceğiz. 'MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLACAK' Seçimi kazanırsam, bir hafta içerisinde Merkez Bankası'nın para politikaları bağımsız olacak. Merkez Bankası Başkanı CHP Genel Merkezi'ne çağrılmayacak. Kurmayları toplayacağız, gelenleri gidenleri hesaplayacağız. Kamu bankalarını sektörel olarak yeniden yapılandıracağı 'KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DURDURACAĞIZ' Türkiye dışarıdan para aldı değil mi? Türkiye bu parayı taşa, toprağa, betona gömdü. Üretim yapmadığı için, fabrika açmadığı için alamayacak. Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabi ki durduracağım Kanal İstanbul'u. Ne işimiz olur? Türkiye'nin kuralları işleyen bir ülke olması lazım. Bir Fransız, bir İngiliz 'Türkiye bir hukuk devletidir' diyebilmeli.

'ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI SEÇİM BEYANNAMESİ' 16 yıl sonra 'ben şunu yapacağım' diyemez. Deme hakkı yok. Ancak özür dileyebilir. 'Ben ekonomiyi düzelteceğim' demek ayıptır. Ne zaman düzelteceksin? Kasım 2017'de bu önergeleri AKP'nin oylarıyla reddetmiş. CHP vekilleri bu önergeleri vermiş, reddetmişsin. Şimdi bir 'ince' korkudan, İnce 'Size 3600'ü vereceğiz' demiş, aklın başına gelmiş, şimdi çıkmışsın '3600 vereceğiz' diyorsun. Bunlar komik. Ben vereceğim. Çünkü yalan söylemedim bu millete. 'ERDOĞAN TOKİ'Yİ DOLDURMADAN PARK YAPAMAZ' 16 yıl sonra 'ben şunu yapacağım' diyemez. Deme hakkı yok. Ancak özür dileyebilir. 'Ben ekonomiyi düzelteceğim' demek ayıptır. Ne zaman düzelteceksin? Kasım 2017'de bu önergeleri AKP'nin oylarıyla reddetmiş. CHP vekilleri bu önergeleri vermiş, reddetmişsin. Şimdi bir 'ince' korkudan, İnce 'Size 3600'ü vereceğiz' demiş, aklın başına gelmiş, şimdi çıkmışsın '3600 vereceğiz' diyorsun. Bunlar komik. Ben vereceğim. Çünkü yalan söylemedim bu millete. (Erdoğan'ın açıkladığı projeden beğendiğiniz var mı?) Bugün ayrıntılı incelemedim ama yarın akşam incelerim. Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere park yapacaksa desteklerim. Ama zaten o yapamayacak, ben yapacağım. Erdoğan, oraya rezidans kondurmadan, oraya TOKİ'yi doldurmadan 'Millet Parkı'nı yapmaz.

Geçmiş örneklere baktığımızda, her tarafı ranta boğdular. Keşke daha önce yapsalardı. Sadece orası yetmez. Onun yanındaki arazileri de dahil etseler. Biz dahil edeceğiz. Onun elinde olsa yapmayacaktır. Bir kenarına yapacak, yanına gökdelen konduracaktır. 'EKİBİM HAZIR' İlhan abi ile her gün görüşüyoruz. Aykut Erdoğdu ile konuşuyorum. İkinci turda kurmaylarım ile çıkacağım. Birinci tur geçmeden kimseyi açıklamayacağım. Ekibim belli, 2014'ten bu yana çalışıyorum. Mülakat varsa liyakat yoktur.Yüzde 90 oranında kaldıracağım. En acil işimiz yargı. Adil bir yargı düzeni kurmak gibi bir görevim var. Yatırımcının önündeki bürokratik sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Faiz İslam'da haramdır. Bunu bütün Müslümanlar kabul eder. Ben de kabul ediyorum. Ama tutup faizle uğraşmanın anlamı yok. Dünyanın kuralları var. Saplantıları ortadan kaldıracağız. Ekonomilerin başına liyakat sistemi ile birini atayacağız. Devlet kemer sıkacak. Saray'dan başlayacağım. Evimde otururum. Çankaya Köşkü'nü de devlet işleri için kullanırım. Kalan para ile AR-GE çalışmalarında bulunuruz. Aralık'ta 359 milyon lira harcadılar.

Kaynak mı yok? Saray yaparsanız, Suriyelilere 40 milyon dolar harcamazsanız alın size kaynak. " 'DÜNYANIN KURALLARI VAR' Faiz İslam'da haramdır. Bunu bütün Müslümanlar kabul eder. Ben de kabul ediyorum. Ama tutup faizle uğraşmanın anlamı yok. Dünyanın kuralları var. 'GENÇ NÜFUSA İYİ EĞİTİM VERİRSEK AB'YE GİRERİZ' AB'nin kuralları istemesi doğal. Biz içimizdeki sorunları halledersek yine de almazlarsa bunu konuşuruz. Onlarda yaşlı bizde genç bir nüfus var. Genç nüfusu iyi eğitirsek bizi AB'ye alırlar. KDV-ÖTV TARTIŞMASI (Erdoğan'ın 'sırtında küfe yok' açıklaması üzerine) ÖTV'yi kaldıracağım demedim. Sesli kitapta yüzde 18 KDV var. Normal kitap yüzde 8 KDV. Kutsal kitapta KDV yüzde 1. Kutsal kitapta KDV olur mu? Ben kimsenin çocuk sayısına karışmam. İster 3, ister 5 yapar. Allah nasip eder, millet de isterse… Çocuk sayısına karışma hakkım yok, ama bezinde, sütündeki KDV'yi indireceğim. Benim görevim o. Çocuk maması yüzde 8 olan da var yüzde 18 olan da… Sütte yüzde 8 KDV var. KDV'yi indireceğiz. Musluktan akan suda 5 adet vergi var. Çevre temizlik, atık su, katı atık bertaraf vedeli, katı atık toplama bedeli ve artı KDV var. Emlakta, pırlantada, yatta KDV yok. Doğalgazda, mutfak tüpünde var. Akaryakıtta, benzinde, mazotta ÖTV, KDV toplam yüzde 51 vergi var. 100 TL'lik benzin aldınız, 51 TL de vergisi var.

1999'da deprem vergisi kondo. AK Parti bunu kalıcı hale getirdi. Sayın Erdoğan bugün açıklıyor… 16 yıldır aklına yeni mi geldi? KHK ile bunları yapabilir. Seçimi bekleme. Olaki seçimi kaybedersin, senin yerine gelecek kişi yapmaz… Ben seçilir seçilmez, 1 ay içerisinde yapacağım. KHK ile hakkı var. Neden bekliyor? Seçim öncesinde müjde ver. Hem oy alırsın. 'ALEVİLERİ ŞİMİ Mİ HATIRLADIN?' Alevileri şimdi mi hatırladın? 16 yıl hiçbir şey yapmayacaksın, seçime yakın bunları açıklayacaksın. Yapamaz, yapmayacak.2002'de Kocaeli'nde bir konuşmasında 'Atanmayacak öğretmen kalmayacak' demişti. Şuan atanamamış 320 bin öğretmen var. 'BU ÜLKENİN ÜRETİCİ OLACAĞIZ' 15-29 yaş nüfus arasında 19 milyon gencimiz var. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım, sadece bununla ilgilenirdim. 19 milyon genç arasında, 5 milyon genç okulda değil, işte değil, kursta değil. Nerede olduğu belli değil. Kaydı yok. Bu ülke kalkınabilir mi? Bu ülkenin her şeyi atıl. Su akıyor biz seyrediyoruz. 3.5 tarafı denizlerle çevrili, balıkçılığı gelişmiyor. Meracılığı gelişmiyor. Gençleri boş duruyor. Doğalkaynaklar var, tarihi misyon var, genç nüfus var. Biz bu ülkenin nöbetçisi değil üreticisi olacağız. Cumhurbaşkanı olduğumda şu 5 milyon kişi bulun diyeceğim.

16 yılda 6 bakan, 5 sınav değişikliği. Sınavda 9 ay kala bi değişiklik yapıldı, 7 ay kala bir daha yapıldı… 2 ay kala da tarih değişikliği yapıldı. 6 yılda 6 bakan, 5 sınav değişikliği. Sınavda 9 ay kala bir değişiklik yapıldı, 7 ay kala bir daha yapıldı… 2 ay kala da tarih değişikliği yapıldı. Neden çocukların sınav tarihini değiştiriyorsunuz? Seçimin tarihini değiştirin. Bir yanda sınav, bir yanda seçim… Hangisi daha değerli? Bence sınav daha değerli. Seçimin 1 hafta geç olması ülke tarihini değiştirmez. Sınav tarihi belirlenmişse, o çocukların sınav tarihini değiştiremezsiniz. Önce çocuklar, sonra biz. 1+8+4 diye bir projemiz var. Ayrıntılarını daha sonra açıklayacağız. Ayın 28'inde Balıkesir'deyim. Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde okul arkadaşlarımızla birlikte, diplomalarımızla birlikte olacağız. Sınavlar kalkmayacak, kalkamaz. Bu bir şekilde olacak. Bu sistemi kurduğumuzda, yarın ben seçimi kaybettiğimde o kalkmayacak. Her bakan geldiğinde bir reform yapıyor. Böyle bir şey yok. Bir uzlaşma yapacağız.

FETÖ ile AK Parti birlikte aynı bedende iki ruh gibilerdi. Birlikte yaptılar bunları. Bunu 2013'e kadar yaptılar. Komik bir şey söyleyeyim size; Bu resmi belgedir. 17-25 Aralık'tan sonra, FETÖ'cü okullara devlet 114 trilyon para harcadı. Ne zaman biliyor musunuz? Tarihini de söyleyeyim; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında. Bu benim soru önergem. Milli Eğitim Bakanlığı'nın cevabı. Henüz kapatılmamış. Ben sormuşum. GÜLEN'İN İADESİ (Erdoğan'ın 'İnce'yi hangi yetkili aramış' sorusu üzerine) Sayın Erdoğan, 2001'de partiyi kurdu. Partiyi kurmadan önce Fetullah Gülen'i ziyarete gitti mi? Ben gittiğini biliyorum. Beraber gittiği kişiyi de biliyorum. Partiyi kurarken icazet almaya gitti mi? Ben diyorum ki gitti. Muharrem İnce boş konuşmaz. Ne zaman ne kadar söyleyeceğime bırakın onu da ben bileyim. 3 Temmuz 2017 Bekir Bozdağ, 'Efendim biz gönderirsek mahkeme reddeder diyor. Biz de onlara siz gönderin reddedeceklerse reddetsin' diyoruz. Yani reddedeceğini biliyor. Yani ABD FETÖ'yü göndermez, Tayyip Erdoğan da istemez. Neden istesin ki?

Demek ki ona bir ayrıcalık yapılmış. İstediği her şeyi alabilmiş. Bir fotoğraf var. Gülen'i ziyaret ediyor AK Partili vekiller. Normalde başı açık olan kadın vekiller, Gülen'in yanında başlarını kapamışlar. Peki siz Hande Hanım. Başınız açık. Başınızı kapattığınız anlar da vardır. Pensilvanya mübarek bir yer mi ki o kadınlar başlarını kapamışlar. Soru 2: Orada diz çökenler, şuan 5 tanesi vekil listesindeler. Bunlar ne konuşuyorlar? 2012'den bu yana 5 yıl geçti, hâlâ alamadılar. Usulüne göre istemediler. İlk 23.7.2017'de istemişler. FETÖ'cüler darbe yapmış, bir yıl sonra istemişsin. 1 yıl neden bekledin? Sadece ABD ve İngiltere'de suçluların iadesi konusunda daha zorlaştırılmış maddeler var. Türkiye, bu zor koşulları yerine getirmeden istemiş. Usulüne uygun bir şekilde isteyeceksiniz. Ben önümüzdeki günlerde 2 arkadaşımızı Adalet Bakanlığı'na göndereceğim. Darbe girişiminden sonraki iade talebi doğru değil. Sizdeki bilgi doğru değil. Tekrar söylüyorum 'Fethullah Gülen istenmedi' demiyorum. Usulüne uygun olmadığını, dosyayı inceler uzmanlar, 'Şurada yanlış yapmışsınız' derler. Ben arkadaşlarımızı göndereceğim, dosyayı bana gönderirlerse 'Şurası eksik' diyeceğim.