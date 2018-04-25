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Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 10:42 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Muharrem İnce, Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, "Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır." dedi.

Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

Abdullah Gül'ün adaylığı gündemdeki sıcaklığını korurken CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den son dakika açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan İnce, "Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır." dedi.

İnce, şu paylaşımlarda bulundu:

Türkiye’nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz.

Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖcü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır.

Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız.

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
ÖNCE ACABA ADAY OLURMU DİYE BEKLEDİLER, BAKTI ADAY OLMUYOR, ERDOĞANIN SUÇ ORTAĞI DEDİ ÇAMUR ATTI. ŞAŞIYORUM,HER TÜRLÜ İFTİRA, HAKARETİ YAPAN ADAMLAR NASIL BÖYLE CEZASIZ KALIYOR
hay ağzına sağlık...her resmi bayramda kulağı ağrıyan, tayyibin noterinin kardeşi tatyipten bi farkı yok. ikisi de düne kadar fetöcü değil miydi
genel başkanınız neden adayım diyemiyo demekki sizden bir halt olmaz
Çok doğru söylemiş
aynen öyle
Sizi yürekten kutluyorum Sayın İnce. İnsanların duygularına tercüman oldunuz...
arkadaş bu cehepe ne kadar doyumsuz bir parti böyle Yıllardır uğraşıp durdular ama bir türlü İKTİDAR KOLTUĞUNA GEÇİP AĞIZ TADIYLA OTURAMADILAR GİTTİ valla kendileride biliyor böyle bişeyin olmayacağını ama Halen ısrarla neden bu kadar uğraş verip dururlar anlamış değilim Hani insan da biraz gurur falan olur ama yok galiba :))))
İşte adamın dibi konuştu. satılmış medya mikrofon uzatsana Muharrem İnceye; bakın nasıl muhalefet yapıyor. işinize gelmiyor değil mi?
O kemal senin geçtiği yolu öpsün Muharrem İnce.
Aynen
Aynen katılıyorum. Kardeşi kardeşe düşman etmeyin.
allah her iktidara böyle chp muhalefeti versin.gül olsa nolcak ince olsa nolcak reis silindir gibi ezer geçer.topunuz gelin topunuz.
Değişim şart olmuştur.. Allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek.tayiban rejimi yikilacak Türkiye cumhuriyeti ilelebet devam edecek..Güneş yeniden doğacak... AKŞENER Gelecek Türk milleti huzur bulacak..AKŞENER Türk milletinin ortak adayıdır...
Zaten Gül de aday olup sizin Abidik kubidik kirli işlerinize ortak olacak karakterde birisi değil.
BU ÜLKEDE NE KADAR İHANET HAİNLİK NE KADAR YOLSUZLUK NE KADAR İNSAN KAYIRMA NE KADAR İHANET VE VATAN SATMA İŞİ VARSA HEP ALTINDAN CEHAPE VE SAZ ARKADAŞLARI ÇIKMIŞTIR SİZ ŞİMDİ MEYVE VEREN AĞACI TAŞLAYIP PRİM. Mİ KAZANIYORSUNUZ MAALESEF O TREN ÇOKTAAAN KAÇTI
hiç bir akp li malesef bu ülkeye artık hayır getirmez hayır getirselerdi 16 senedir getirirlerdi millet yarınına nasıl çıkacak onun derdinde ekonomi bitik komşuluk ilişkileri bitik gelişmiş ülkelerle ilşki 0 kaldı bir afrika oranında hayrı olsa kendilerine hayırları olur artık ülke içinn değişim zamanı çoook bile geç kaldık sn İNCE doğru insan olduğu için doğruları konuşur
Ha Abdullah Güle oy vermişsin ha Erdoğan’a ikisinin birbirinden farkı yok. Genel başkan adaylığını koymuyor çünkü sadece bir kesimden oy alabiliyor. İnsanlığına değil mezhebine bakan kesim sırf Alevi olduğu için Kılıçdaroğluna oy vermiyor. Bu yüzden de en ideal aday Muharrem İnce görünüyor.
Muharrem Hoca Türkiye Sol gerçeğinden bihaber olduğunu sanmıyorum.Türkiye'nin % 35 sol sosyalist oy potansiyeli var bunu en iyi bilenlerden olduğunu biliyorum.O nedenle Erdoğan zulmünü bitirmek AKP yi tarihin çöplüğüne atmak için şu an tek seçenek GÜL görünüyor.Yoksa Avrupa ülkelerindeki gibi kişiliğe adamlığa bakarak oy veren bir seçmenimiz olsa koyun değil de b.ilinçli yani oraya yakışacak olan kişi Atatürk'ün partisinin Genel Başkanıdır.
İncenin kafası çalışıyor ama chp nin iktidar gibi bir hedefi yokki zaten chp dede lider vasfı olan adam gibi adam çıkmıyor ne yapsın bay Kemal Atatürk diye diye onun priminide tükettiniz elde sıfır..
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısında kim varsa onun trenine binmeye çalışıyor, aldınızmı ağzınızın payını şimdi. İnce'nin dediklerine sonuna kadar katılıyorum...
bence ramazan da viskisini yudumlayan muharrem ince cumhurbaşkanı adayı olmalı.
meral aksener gumbur gumbur geliyor
milletvekillerini iyyi partiş e sattın seçmenini bari satma
Akıllı olmak gerekir... Bu tür sert çıkışlar iktidarın birliğini arttırır ve iktidarı güçlendirir... Muhalefete katkısı olmaz. Eğer iktidar olmak isteniyorsa bu çıkışlar yerine ılımlı, mantıklı ve akıllı konuşmalar yapılmalı, gönüller kazanılmalıdır...
ÇOK DOGRU BİR TESBİTTİR SAYIN İNCENİN TESBİTTİ.
Abdullah Gül Chplilerin oturduğu apartmanda yönetici bile olamaz. Akp nin algı operasyonu toplum mühendisliği girişimi yani dosdoğru söylemek gerekirse provokasyonu bu. Gül aday olsun diye dua ediyorlar ama o ancak Saadet in adayı olabilir
gösteri şu inceyi cumhur adayı siysi hayatı bitsin nasılsa vekil adayıda olamıyor en azından kılıçtar oglu kurtulur bir daha rakipde olamaz
belki aday olur diye bugün e kadar sustunuz. yazık bu solculara
Gülü desteklemek kokmuş süt yerine zehirli sütü yeğlemek olur.. Bizden oy yok vesselam.. RTE'yi 1. turda seçtirmek istiyorsanız Gül'ü aday gösterin!
zaten gül çatı aday olursa ekmel işine döner.sp 3-5 oy oranı ve gül ün ismnden yararlanıp ülkeyi yönetme peşinde.
vallahi genel başkanından akıllı eğer parlamenter sistemde bu adam olsaydı chp denilen rezil parti belki bu kadar utandırılmazdı
İNCE DOĞRU SÖYLEMİŞTİR. BU AKP NİN BİZANS OYUNUNA GELMEMEK GEREKİR. CHP ESKİŞEHİR'E DAR GELEN BÜYÜKERŞEN ÜZERİNDE DURMALI VE HIZLA KARAR VERMELİDİR.
BU SAATTEN SONRA ABDULLAH GÜL ADINI KİM CUMHURBAŞKANLIĞA ADAYLIĞINA KOYARSA EN ALÇAK BİRİDİR
ağzına sağlık adam gibi adamsın vesselam
Davutoğlunu aday gösterin
%100 doğru bu adam chp de kalan son bir kaç gerçek milliyetçiden biri..
Al birini vur ötekine...Ülke bildiğin tam bir kurgu ile yönetilmekte herşey planlı herkes birşeye hizmet edercesine alınan kararlarla bunu göstermekte Girdik bir alamete gidiyoruz kıyamete....
Doğru söylüyor gül'ün yalakalık yapması çok yanlış
Merak etme o hatayı yapnaz sizin oyuncağınız olmayacak o..
gülü kimse istemiyor yapmayın
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