Muharrem İnce'den son dakika açıklamalar

Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları:



Böyle bir mitingi ilk kez görüyorum. Bütün balkonlar dolu, yol boyu dolu. Bu dip dalgasını bu milletin hep birlikte şahlanışını Allah'ın izni ile kimse durduramaz.

Yalova'da her yer kesilmiş Erdoğan gelecekmiş. Ben Yalovalılardan kefilim! Milletinden korkandan cumhurbaşkanı olmaz.

Cumhurbaşkanlığımda 5 sene sonra Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olduğumda İstanbul'da Muharrem İnce'yi 3 boyutlu olarak izleyeceksiniz. Dünyada teknoloji korkunç ilerliyor. O yüzden diyorum; Nano teknoloji, gelecek diyorum gelecek... Ben gelecek diyorum arkadaş kıraathane diyor

Kaç defa Ordu'ya geldi, bir defa fındık dedi mi? Bu sefer geldiğinde diyecek! Ben cumhurbaşkanı olduğumda fındık 15 lira olacak.

MİT, MUHARREM'İ İZLEME TEŞKİLATI MI?



MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı; Muharrem'i İzleme Teşkilatı mı? Sana MİT doğru bilgi vermemiş, meydana gelenler AK Partili yurttaşlarımdı! Nereden biliyorsun HDP'li olduklarını? Fişli mi onlar?

Sen yanında 5 tane yaverin bile doğru düzgün seçememişsin, yanındaki yaverlerin bile FETÖ'cü çıktı ne istihbaratı! Sen darbeyi bile eniştenden öğrendin.