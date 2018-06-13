Muharrem İnce'den son dakika açıklamalar

Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları:
Böyle bir mitingi ilk kez görüyorum. Bütün balkonlar dolu, yol boyu dolu. Bu dip dalgasını bu milletin hep birlikte şahlanışını Allah'ın izni ile kimse durduramaz.
Yalova'da her yer kesilmiş Erdoğan gelecekmiş. Ben Yalovalılardan kefilim! Milletinden korkandan cumhurbaşkanı olmaz.
Cumhurbaşkanlığımda 5 sene sonra Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olduğumda İstanbul'da Muharrem İnce'yi 3 boyutlu olarak izleyeceksiniz. Dünyada teknoloji korkunç ilerliyor. O yüzden diyorum; Nano teknoloji, gelecek diyorum gelecek... Ben gelecek diyorum arkadaş kıraathane diyor
Kaç defa Ordu'ya geldi, bir defa fındık dedi mi? Bu sefer geldiğinde diyecek! Ben cumhurbaşkanı olduğumda fındık 15 lira olacak.
MİT, MUHARREM'İ İZLEME TEŞKİLATI MI?
MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı; Muharrem'i İzleme Teşkilatı mı? Sana MİT doğru bilgi vermemiş, meydana gelenler AK Partili yurttaşlarımdı! Nereden biliyorsun HDP'li olduklarını? Fişli mi onlar?
Sen yanında 5 tane yaverin bile doğru düzgün seçememişsin, yanındaki yaverlerin bile FETÖ'cü çıktı ne istihbaratı! Sen darbeyi bile eniştenden öğrendin.
Sen nasıl bir ustasın çıraktan kaçıyorsun? Karşıma çık!
Eğer bu seçimi Erdoğan bir daha kazanırsa yandık! Dolar 8-10 lira olur, 2,5 milyon Suriyeli gelir, dünyada saygınlığımız yerle bir olur. Yorgun bir adama değil taze kana ihtiyaç var.
Meydanlarda ne diyor? "Vakit Türkiye vakti" diyor! Vakit jübile vakti!
2 milyar dolar Saray'a vermeyeceğim, 40 milyar dolar Suriyelilere vermeyeceğim, 3 bin koruma ile gezmeyeceğim. Kamu İhale Kanunu'nu 180 defa değiştirdiler. Ne için değiştirdiler bunu biliyor musunuz? Çalmak için, çalmak için yaptılar bunu.
1 - İsrail'le gizli anlaşma imzaladın mı? İmzaladın!
2 - İsrail'le petrol taşımacılığı devam ediyor mu? Ediyor!
3- İsrail'den tohum almaya devam ediyor musun? Ediyorsun!
4- 'İsrail mallarını boykot etmeyin' diye okul müdürlüklerine yazı gönderdiniz mi? Gönderdinizi!
5- Filistinli Türkiye'ye gelirke vize alıyor, İsrailli Türkiye'ye gelirken vizesiz geliyor.
Ne diye meydanda koftiden konuşuyor?
Erdoğan ne diyor; Bir buzdolabı bir evi kurtarır, kurtarır, bir ev bir keki kurtarır, bir kek bir kıraathaneyi kurtarır, bir kıraathane seçimde beni kurtarır diyor.
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