Muharrem İnce’den sürpriz! 3 ismi mitinge davet etti

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün Edirne'de gerçekleşecek mitinginde büyük buluşmaya hazırlanıyor.

Muharrem İnce; mitinge CHP cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen İlhan Keskin, Yılmaz Büyükerşen ve Abdullatif Şener ile birlikte katılacak.

ABDULLATİF ŞENER: BİR OLALIM



Eski AK Partili isim Abdullatif Şener'de sosyal medya hesabından "Bugün Edirne Mitingi’nde bilin bakalım, kimler var? Muharrem İnce, Abdüllatif Şener, İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen Haydi Türkiye! Bir olalım, iri olalım, diri olalım" mesajını paylaştı.



