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Muharrem İnce’den sürpriz! 3 ismi mitinge davet etti

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 09:25 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün Edirne mitingine İlhan Keskin, Yılmaz Büyükerşen ve Abdullatif Şener ile birlikte katılacağı öğrenildi.

Muharrem İnce’den sürpriz! 3 ismi mitinge davet etti

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün Edirne'de gerçekleşecek mitinginde büyük buluşmaya hazırlanıyor.

Muharrem İnce; mitinge CHP cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen İlhan Keskin, Yılmaz Büyükerşen ve Abdullatif Şener ile birlikte katılacak.

ABDULLATİF ŞENER: BİR OLALIM

Eski AK Partili isim Abdullatif Şener'de sosyal medya hesabından "Bugün Edirne Mitingi’nde bilin bakalım, kimler var? Muharrem İnce, Abdüllatif Şener, İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen Haydi Türkiye! Bir olalım, iri olalım, diri olalım" mesajını paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP cumhurbaşkanı Edirne abdüllatif şener

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ben ikinci tura ince kalırsa inceye oy vereceğim lakin sağdan oy gecişi çok zor olacak biz AKP kurtulmak istiyoruz AKŞENER sağında solunda oyunu alabilecek birisidir... bu dedigimi yabana atmayin.. DİKTATÖRLÜK son bulsun
Çok komik hareketler bunlar. Kendi söylediğinize kendiniz inanıyorsunuz. 12-0 olmuş. 13-0 olacak. Çok net. Öfkeniz siz azınlığı esir almış.
Önemli isimleri neden söylemiyor. önemli isimler kim acaba . yoksa ortalıkta dolaşan siyasi yobazlar mı
gerçekten komikler yav muharem ince kardeş kılıçtaroglunun oynuna kötü düştü ..kılıçtaroglu bu seçimin kazananı olcagını bilse seni inan aday göstermez kendi olurdu .. akşeneri sürdü akşener düşmedi oyuna .. bu seçim kaybedilir se hem muharm inceden hem de seçim yenilgisin den kurtulur kılıçtarogu diyecek bakın sizin dediginiz aday da birşey yapamadı .. benim bir suçum yok ..ha ben diyem bu yaptıkları planlar la miletin kafası baya karıştı ..chp mi .iyi partimi saadet mi diye .. ama akp seçmeni tek konuşuyor tayip diyor ..yine iş yaşş ...
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