Muharrem İnce, iki mitingini sesi kısıldığı için iptal edebileceğini duyurdu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün yapılması planlanan mitinge ilişkin Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu.
İnce kararını sosyal medya hesabından, "Sesim kısıldı, yarın (bugün) yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz." diyerek duyurdu.
Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz.— Muharrem İNCE (@vekilince) 20 Mayıs 2018
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