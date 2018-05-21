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Muharrem İnce, iki mitingini sesi kısıldığı için iptal edebileceğini duyurdu

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 00:18 | Son Güncelleme

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün yapacağı iki mitingini “ses kısıklığı” nedeniyle iptal edilebileceğini duyurdu.

Muharrem İnce, iki mitingini sesi kısıldığı için iptal edebileceğini duyurdu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün yapılması planlanan mitinge ilişkin Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu.

İnce kararını sosyal medya hesabından, "Sesim kısıldı, yarın (bugün) yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz." diyerek duyurdu.


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muharrem ince CHP bartın Zonguldak miting

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