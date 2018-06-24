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Muharrem İnce'den Suruç açıklaması!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Suruç'ta yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Muharrem İnce'den Suruç açıklaması!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki birçok sandıkta blok oy kullanıldığı ve sandık görevlilerinin darp edildiği iddia edildi. Blok oyların kullanıldığı iddia edilen sandığa ait fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Suruç'taki son durum sonrası açıklama yapan Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, kaybedecekler. Hileyle hurdayla seçim kazanma dönemi artık bitti. Bu yöndeki haberlerle sakın yılgınlığa, karamsarlığa kapılmayın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın, umudunuzu asla yitirmeyin. Ben canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım, başaracağız."

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP Şanlıurfa Suruç

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