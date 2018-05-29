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Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eğer ellerinden gelse tıpkı Menderes gibi bizi de darağacına çıkartacaklar" sözlerine tepki gösteren İnce "Ortada hiçbir şey yokken böyle insanların duygularını kullanıp, duygu sömürüsü yapma" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa da tepki gösteren İnce 'Terbiyesizler! Böyle montajları FETÖ'den mi öğrendiniz" dedi.

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı bana 'İspatlamazsan namertsin' diyor. Ben de buradan söylüyorum İspatlamazsam namerdim. Ne dersem cevbap veriyor ama bir tek diploma konusuna girmiyor. Dün okul arakadaşlarımla diplomalarımız paylaştık. Şimdi keşke her konuda cevap veren sen, keşken bu konuda da bir şeyler desen. İki senedir diploma yok. Ama ben 1 saat içinde gittim aldı. Ben hemşehrimden bunu istiyorum. Hadi hemşehrim şu diplomayı bir göster.

2 milyon 650 bin kişi ilk kez oy kullanacak. 570 bin öğrenci var oy kullanacak olan. Türkiye'de 57 milyon seçmenin sadece yüzde 7'si köylerde yaşıyor. Biz de o ineklerin tereyağıyla oyuduk, bir çok insan böyle okumuştur.

'VATANDAŞIN ZARARINI KİM KARŞILAYACAK?'

Dolar aldı başını gidiyor. Şimdi iki sorum var. Sen kendi dolarlarını bozdurdun mu? Vatandaş daha önce seni dinleyerek doları bozdurdu yüzde 45 zarar etti. Bunu kim karşılayacak? Bu iki sorunuın cevabını ver.

'YÜREĞİN VARSA GEL TARTIŞALIM'

Geçen gün benim 'köprü yapmak ufak iş' sözlerime cevap verdi.'Senin haddine mi' dedi bana. Bak kavga etmeyelim gel bir televizyon programına yüreğin varsa tartışalım. İstersen kendinin en iyi olduğu 5 konuyu seç gel tartışalım. Sorum şu Demirel'in yaptığı köprüden 10 liradan geçerken senin yaptırdığından neden 100 liraya geçiyoruz? Bunun cevabını ver.

'Yerli otomobil yapacağım' diyor. Erdoğan kaportasıona talip ben otomobilin beynine talibim. Dünyada ilk 100 marka içerisinde bir tane Türk markası yok. Önemli olan ürünlerimiz markalaştrımak.

'İLK KEZ YEMEK TARİFİ YAPACAĞIM BURADA'

Değerli basın mensuplarına da söylüyorum. İlk kez bir yemek tarifi yapacağım. Kuru fasülye pilav tarifi yağacağım. İki su bardağı Çin fasülyesi iki kaşık Tunus zeytinyağı, bir adaet İran soğanı, bir kaşık Ukrayna salçası ve 300 gramda Sırbistan dana eti. Ve bunları Rusya doğalgazında ısıtacak, Fransa'a tenceresinde pişireceksiniz. İşte durum bu.AK Partili kardeşlerime seleniyorum.Te k bir sorum var. Saray'daki mermerler Afyon mermerleri mi Hindistan mermeri mi? Bundan daha güzel yerli milli cevabı olur mu?

'SOSYAL MEDYADA BİR FOTOĞRAF GÖRDÜM'

Bu ülkede bayağ da bir namussuz ahlaksız var. Sosyal medyada bir fotoğraf gördüm. Benim bisikletli fotoğrafımı almış caminin içine yerleştirmiş. Sanki caminin içerisinde geçiyorum gibi. Bunlar namussuz, bunlar ahlaksız. Terbiyesiz heriler. FETÖ'den mi öğrendiniz bu montajları.

muahrrem

ERDOĞAN'IN 'İDAM' ÇIKIŞI

Bir kere idam kalktı. İki ortağın Bahçeli'ye sor kalktığını en iyi o bilir. Üç biz varız burada buna engel oluruz. Yani Menderes kim sen kim? Senin Menderes'le ne benzerliğin var. Hiçbir benzerliğin yok. Ama korkma birileri öyle bir şey yapmak isterse bile biz yanına geliriz, savunuruz seni. Ama ortada hiçbir şey yokken böyle insanların duygularını kullanıp, duygu sömürüsü yapma.

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