Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı bana 'İspatlamazsan namertsin' diyor. Ben de buradan söylüyorum İspatlamazsam namerdim. Ne dersem cevbap veriyor ama bir tek diploma konusuna girmiyor. Dün okul arakadaşlarımla diplomalarımız paylaştık. Şimdi keşke her konuda cevap veren sen, keşken bu konuda da bir şeyler desen. İki senedir diploma yok. Ama ben 1 saat içinde gittim aldı. Ben hemşehrimden bunu istiyorum. Hadi hemşehrim şu diplomayı bir göster.

2 milyon 650 bin kişi ilk kez oy kullanacak. 570 bin öğrenci var oy kullanacak olan. Türkiye'de 57 milyon seçmenin sadece yüzde 7'si köylerde yaşıyor. Biz de o ineklerin tereyağıyla oyuduk, bir çok insan böyle okumuştur.

'VATANDAŞIN ZARARINI KİM KARŞILAYACAK?'



Dolar aldı başını gidiyor. Şimdi iki sorum var. Sen kendi dolarlarını bozdurdun mu? Vatandaş daha önce seni dinleyerek doları bozdurdu yüzde 45 zarar etti. Bunu kim karşılayacak? Bu iki sorunuın cevabını ver.

'YÜREĞİN VARSA GEL TARTIŞALIM'



Geçen gün benim 'köprü yapmak ufak iş' sözlerime cevap verdi.'Senin haddine mi' dedi bana. Bak kavga etmeyelim gel bir televizyon programına yüreğin varsa tartışalım. İstersen kendinin en iyi olduğu 5 konuyu seç gel tartışalım. Sorum şu Demirel'in yaptığı köprüden 10 liradan geçerken senin yaptırdığından neden 100 liraya geçiyoruz? Bunun cevabını ver.