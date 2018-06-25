Muharrem İnce'den TRT'ye sert tepki! Dışarı çıkardı

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk kez basının karşısına çıkarak açıklama yaptı.
Cumhuriyet^te yer alan habere göre, İnce basın toplantısına katılan basın organlarının arasında TRT’ye ‘Mitinglerimi göstermeyenin burada ne işi var’ diyerek tepki gösterdi ve dışarı çıkardı.
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