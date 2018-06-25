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Muharrem İnce'den TRT'ye sert tepki! Dışarı çıkardı

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 12:34 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri sonrası ilk açıklaması için gazetecilerin karşısına çıkan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce TRT ekibini ‘Mitinglerimi göstermeyenin burada ne işi var’ diyerek dışarı çıkardı.

Muharrem İnce'den TRT'ye sert tepki! Dışarı çıkardı

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk kez basının karşısına çıkarak açıklama yaptı.

Cumhuriyet^te yer alan habere göre, İnce basın toplantısına katılan basın organlarının arasında TRT’ye ‘Mitinglerimi göstermeyenin burada ne işi var’ diyerek tepki gösterdi ve dışarı çıkardı.


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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince TRT 24 haziran seçimleri CHP

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
trt ıslah edilmedikçe bizden ödenenler haram olsun
@sadikaliyuceer can güvenlikleri yoktu gidip yayınlayamadılar
kazanamayinca borunuz burda mi ötüyor. ha ha ha
kazanamayınca borunuz burda mı ötüyor ha ha ha ha
HELAL OLSUN İNCE BAŞKAN YİNE BİLDİĞİNİ YAPIYOR BU YÜZDEN DESTEKLİYORUZ
gürsel tekin aytug atıcı kemal kılıçdaroglu sezgin tarıkulu eren erdem muharrem ince selin sayek böke kimdir bunlar bilim sanat teknolojiye yatırım yapmışlarmı tek özellikleri pkk ile aynı çizgide olmak natonun kaset operasyonu chp yi iktidara getirmek degil pkk ile aynı çizgiye getirmek kendine atatürkçü diyen az egitimli partizanlar bbc izleyince erdoganın gidecegine kendini inandıran şizofren bir muhalefet türk milletinin degerleriyle barışık olmayan batının çizgisinde ne kadar marjinal yeteneksiz varsa atatürkün arkasında siyaset yapıyor ..
helal olsun başkan iyi yaptın diger yandaş kanallarada aynı ayarı vermen dileğiyle
basın özgürdür, kimse müdahele edemez falan filan...
basın özgürlüğü derler ??? ilginçççç
güzel yapmış
devletin bütün olanakları ile fakir yüzde elli halkı yine kandırdılar saygı duyuyorum hayırlı olsun
kendisine yakışanı yapmış
keşke diğer kanalları da çıkarsaydın diğer kanalarda akpartinin çaycısı konuşsa canlı yayında verdiler sizinkileri 10 dk yayınlamadılar bile
Allah Korusun birde başkan olsaymış neler yaparmış 80 milyonun başkanı
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