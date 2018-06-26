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Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 16:27 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkan adayı olan Muharrem İnce, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada gelen Whatsapp mesajlarından dolayı telefonunu kullanamaz hale geldiğini söyledi.

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, telefonundan ekran görüntüsü alarak Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. İnce'nin paylaştığı ekran görüntüsünde Whatsapp mesajlarının binin üzerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

'KULLANAMAZ HALE GELDİM'

İnce paylaştığı mesajında, '20 yıldır kullandığım telefonu kullanamaz hale geldim. Bende fazla numara da yok:) Arayan, soran, ulaşmaya çalışan, konuşmak isteyen, mesaj atan herkese teşekkür ediyorum ve telefonla ulaşmak isteyip de ulaşamayanlardan özür diliyorum.' ifadelerini kullandı.

ince


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