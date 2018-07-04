Muharrem İnce'den Twitter'da kuantum mesajı!

Muharrem İnce, Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. İnce katıldığı toplantıdan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.
İnce fotoğrafın altına şu notu düştü;
Kuantum asla kıraathaneye yenilmez, kuantum mutlaka kazanır. Biz gelecek demeye devam edeceğiz, geleceği gençlerle kuracağız.
Kuantum asla kıraathaneye yenilmez, kuantum mutlaka kazanır. Biz gelecek demeye devam edeceğiz, geleceği gençlerle kuracağız. pic.twitter.com/gXk6SKemdW— Muharrem İNCE (@vekilince) 4 Temmuz 2018
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