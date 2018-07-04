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Muharrem İnce'den Twitter'da kuantum mesajı!

SEÇİM HABERLERİ  | 04.07.2018 21:16 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı.

Muharrem İnce'den Twitter'da kuantum mesajı!

Muharrem İnce, Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. İnce katıldığı toplantıdan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

İNCE

İnce fotoğrafın altına şu notu düştü;

Kuantum asla kıraathaneye yenilmez, kuantum mutlaka kazanır. Biz gelecek demeye devam edeceğiz, geleceği gençlerle kuracağız.


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