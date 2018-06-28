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Muharrem İnce Twitter'dan duyurdu: Önünüzdeki Çarşamba günü...

SEÇİM HABERLERİ  | 28.06.2018 22:32 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 'Seçim öncesinde Erzurum’a gitmek için program yapmış ancak gidememiştim. Önünüzdeki Çarşamba günü Erzurum’da olacağız.' dedi.

Muharrem İnce Twitter'dan duyurdu: Önünüzdeki Çarşamba günü...

Muharrem İnce, Twitter'dan bir açıklama yaptı. İnce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Telefonuma gelen mesajlara (WhatsApp) cevap verme ve telefonu kullanma imkanım kalmadı. Cevap vermiyorsun, yazmıyorsun diye lütfen kızmayın.

'ERZURUM'DA OLACAĞIZ'

Seçim öncesinde Erzurum’a gitmek için program yapmış ancak gidememiştim. Önünüzdeki Çarşamba günü Erzurum’da olacağız.

ince

'DOĞRU DEĞİLDİR'

Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da Cumhurbaşkanlığı Seçim Hesabına yapılan bağışlarla okul/yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir. Bağışlarla okul/yurt yaptırmak hukuken mümkün değildir!

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
istediğini yap artık kımsenın umrunda degılsın
Seviyorum bu Adamı
bize ne inceden bize ne ötekilerinden ben kendime bakarım
Chp halkın çoğunluğuna hitap etmiyor biraz kendinizi sorgulayın artık.
Erzurumda seni kim dinler fetönün memleketi, tarikatcılar şeyhler kenti orası
gec onu mıtıng zaafıyetın olacaktı
.
Siyasette Azim Ederek Marka olacak liderden bitaneside Muharrem İnce olacak yazın bi kenara.
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