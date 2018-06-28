Muharrem İnce Twitter'dan duyurdu: Önünüzdeki Çarşamba günü...

Muharrem İnce, Twitter'dan bir açıklama yaptı. İnce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Telefonuma gelen mesajlara (WhatsApp) cevap verme ve telefonu kullanma imkanım kalmadı. Cevap vermiyorsun, yazmıyorsun diye lütfen kızmayın.

'ERZURUM'DA OLACAĞIZ'



Seçim öncesinde Erzurum’a gitmek için program yapmış ancak gidememiştim. Önünüzdeki Çarşamba günü Erzurum’da olacağız.

'DOĞRU DEĞİLDİR'



Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da Cumhurbaşkanlığı Seçim Hesabına yapılan bağışlarla okul/yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir. Bağışlarla okul/yurt yaptırmak hukuken mümkün değildir!

