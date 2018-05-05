Muharrem İnce'den Yalova'da flaş açıklamalar

Ankara'daki aday tanıtım töreninin ardından dün akşam saatlerinde memleketi Yalova'ya gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, burada havai fişek gösterileriyle karşılandı. Geceyi, kent merkezine bağlı Elmalı Köyü'ndeki evinde geçiren Muharrem İnce, sabah da aynı köydeki baba ocağına geçti. Muharrem İnce, annesinin elini öpüp, helallik istedi. Annesi Zekiye İnce de, "Allaha emanet ol oğlum” dedi. İnce, daha sonra ise babası Şerif İnce’nin köydeki mezarın ziyaret etti. Babasının mezarı başında duan eden Muharrem İnce, “Baba bugünü görmeni isterdim” diyerek gözyaşı döktü.
24 Haziran seçimi öncesi Yalova'da ilk mitingini düzenleyen Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları:
Vatandaşlardan rica ediyorum, sayın Karamollaoğlu'na, sayın Akşener'e, sayın Perinçek'e gidin imza verin. Demokrasi budur.
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