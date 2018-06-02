Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 30 Mayıs akşamı Habertürk TV’de yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programına konuk olmuş, gazeteciler Nagehan Alçı, Bülent Aydemir ve Gürkan Hacır’ın sorularını yanıtlamıştı. Didem Arslan’ın sunduğu program reyting listesinde zireveye yerleşmiş günün en çok izlenen programı olmuştu.
YOUTUBE’DA DA REKOR KIRDI
Program YouTube’da da rekor kırdı. Program yayınlanmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen Youtube’daki trend videolar listesine girdi. İnce’nin konuk olduğu Türkiye’nin Nabzı isimli programın o geceki bölümünün tam hali 625 bin gibi bir tıklanma oranıyla kırılması güç bir rekora imza attı.
Muharrem İnce’nin canlı yayında özellikle Nagehan Alçı’ya verdiği yanıtlar sosyal medyada TT listesine girmişti.
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