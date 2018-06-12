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Muharrem İnce 'enerjisinin kaynağını' açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 08:05 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden gülümseten bir paylaşımda bulundu. İnce, paylaşımında miting alanlarından bir fotoğraf paylaştı ve 37 günde 84 miting yapmasını sağlayan enerji kaynağını açıkladı.

Muharrem İnce 'enerjisinin kaynağını' açıkladı

Muharrem İnce kendisine TV programlarında sorulan ‘Bu yoğunluğa enerjiniz nasıl yetiyor?’ sorusunun cevabını verdi. İnce, sosyal paylaşım ağı Twitter’dan bir fotoğraf paylaşarak enerjisinin kaynağını açıkladı.

'ENERJİNİN KAYNAĞINI AÇIKLIYORUM'

İnce, paylaşımında ’37 günde 84 miting yaptıran enerjinin kaynağını açıklıyorum’ dedi ve mitingine gelen bir kişinin hazırladığı ‘Muharrem İnce’ yazılı kartonun fotoğrafını paylaştı.

Muharrem İnce, bu paylaşımında ayrıca kendisini ünlü bilim adamı Albert Einstein’a benzeten sevenlerine de mesaj verdi. Einstein’ın MC2 formülü üzerinden hazırlanan görsel kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

İşte Muharrem İnce'nin o paylaşımı;

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP Cumhurbaşkanı adayı Albert Einstein

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