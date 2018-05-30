Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

CHP'nin cumhurbaşkanı Muhrarrem İnce Kırşehir'in ardından Kırşehir mitinginde konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Haziran seçimleri sonrası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'e davet etmesine tepki gösteren İnce "Sayın Merkel, önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım, sonra sıra size de gelecek. Senin haddine mi düşmüş, bu nezaketsizliği niye yapıyorsun. Sen kimsin!" ifadelerini kullandı.
İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;
Siz zenginleşmeden siyasetçi zenginleşmeyecek, söz.
Size sözüm söz. Emekli kardeşlerim, asgari ücret ne kadarsa, Kurban ve Ramazan bayramlarında bir asgari ücret alacaksınız.
Genç kardeşlerim sizlere de 19 Mayıs ve 29 Ekimlerde 500’er lira vereceğiz, söz. Bu parayı size ben vermeyeceğim, devlet verecek.
Kadının iş gücüne katılım oranı yüzde 50’e çıkaracağız. Kadınların iş gücünü arttırmamız lazım. Bunun için her mahalleye bir kreş açacağız, kadınların çalışma engelini ortadan kaldıracağız. Çocuklar kreşe gidecek, kadınlar işe…
Her aileye bir ev, her eve de en az bir maaş vereceğiz.
Ben çıktım polislere 3600 vereceğim dedim, o da çıktı ‘biz de vereceğiz’ dedi.
Çiftçiye mazotu 3 lidardan vereceğiz.
Asgari ücret 2200 lira olacak.
Memleketi 16 yılın sonunda duvara çarptırmak üzere. Diğer ülkeler bize güvenmediği için yatırımdan korkuyorlar. Dolar’ın Euro’nun düşmesi için, yatırımcıların gelmesi için OHAL’in kalkması lazım.
MANŞETLERİ TEK TEK GÖSTERDİ
Gazete manşetlerinden devam edelim. Yandaş basının başlıklarını göstereyim de belki biraz utanırlar. "FETÖ'nün okulu için Putin'i aradı" "Putin'e okul resti çekti" Putin'e demiş ki kapatma Gülen'in okullarını.
Devam ediyorum "Gülen'i AK Parti kurtardı" "Erdoğan: Ergenekon'un Savcısıyım" "Erdoğan: Cemaat ne istedi de geri çevirdim" "CHP'den Gülen'i bitirin önergesi"
"Hiç olmadığımız kadar yakınız Trump'la" çok samimiler yani. Madem o kadar yakınsın iste Gülen'i versinler. Bak Muharem İnce gelince nasıl isteyecek gör sen.
MERKEL'E ÇOK SERT TEPKİ: SEN KİMSİN!
Merkel demiş ki; Erdoğan seçimden sonra gelsin. Sayın Merkel, önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım, sonra sıra size de gelecek. Senin haddine mi düşmüş, bu nezaketsizliği niye yapıyorsun. Sen kimsin! Kimin seçileceğini nereden biliyorsun. Ne ortaklığınız var. Ne karın var! Almanya'nın uşağı mıyız biz, bağımsız Türkiye milletiyiz. Kimsin sen! Bu ne utanmazlıktır. Kimin cumhurbaşkanı olacağını sen biliyor musun, herkes haddini bilecek. Önce içeride birlik, dirlik; sonra onlara da sıra gelecek.
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