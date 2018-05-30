Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

CHP'nin cumhurbaşkanı Muhrarrem İnce Kırşehir'in ardından Kırşehir mitinginde konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Haziran seçimleri sonrası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'e davet etmesine tepki gösteren İnce "Sayın Merkel, önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım, sonra sıra size de gelecek. Senin haddine mi düşmüş, bu nezaketsizliği niye yapıyorsun. Sen kimsin!" ifadelerini kullandı.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;



Siz zenginleşmeden siyasetçi zenginleşmeyecek, söz.

Size sözüm söz. Emekli kardeşlerim, asgari ücret ne kadarsa, Kurban ve Ramazan bayramlarında bir asgari ücret alacaksınız.

Genç kardeşlerim sizlere de 19 Mayıs ve 29 Ekimlerde 500’er lira vereceğiz, söz. Bu parayı size ben vermeyeceğim, devlet verecek.

Kadının iş gücüne katılım oranı yüzde 50’e çıkaracağız. Kadınların iş gücünü arttırmamız lazım. Bunun için her mahalleye bir kreş açacağız, kadınların çalışma engelini ortadan kaldıracağız. Çocuklar kreşe gidecek, kadınlar işe…

Her aileye bir ev, her eve de en az bir maaş vereceğiz.