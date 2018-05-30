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Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

SEÇİM HABERLERİ  | 30.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kırıkkale mitinginde konuştu. İnce "Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya bekliyoruz" diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel'e çok sert tepki gösterdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı Muhrarrem İnce Kırşehir'in ardından Kırşehir mitinginde konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Haziran seçimleri sonrası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'e davet etmesine tepki gösteren İnce "Sayın Merkel, önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım, sonra sıra size de gelecek. Senin haddine mi düşmüş, bu nezaketsizliği niye yapıyorsun. Sen kimsin!" ifadelerini kullandı.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Siz zenginleşmeden siyasetçi zenginleşmeyecek, söz.

Size sözüm söz. Emekli kardeşlerim, asgari ücret ne kadarsa, Kurban ve Ramazan bayramlarında bir asgari ücret alacaksınız.

Genç kardeşlerim sizlere de 19 Mayıs ve 29 Ekimlerde 500’er lira vereceğiz, söz. Bu parayı size ben vermeyeceğim, devlet verecek.

Kadının iş gücüne katılım oranı yüzde 50’e çıkaracağız. Kadınların iş gücünü arttırmamız lazım. Bunun için her mahalleye bir kreş açacağız, kadınların çalışma engelini ortadan kaldıracağız. Çocuklar kreşe gidecek, kadınlar işe…

Her aileye bir ev, her eve de en az bir maaş vereceğiz.

Ben çıktım polislere 3600 vereceğim dedim, o da çıktı ‘biz de vereceğiz’ dedi.

Çiftçiye mazotu 3 lidardan vereceğiz.

Asgari ücret 2200 lira olacak.

Memleketi 16 yılın sonunda duvara çarptırmak üzere. Diğer ülkeler bize güvenmediği için yatırımdan korkuyorlar. Dolar’ın Euro’nun düşmesi için, yatırımcıların gelmesi için OHAL’in kalkması lazım.

MANŞETLERİ TEK TEK GÖSTERDİ

Gazete manşetlerinden devam edelim. Yandaş basının başlıklarını göstereyim de belki biraz utanırlar. "FETÖ'nün okulu için Putin'i aradı" "Putin'e okul resti çekti" Putin'e demiş ki kapatma Gülen'in okullarını.

Devam ediyorum "Gülen'i AK Parti kurtardı" "Erdoğan: Ergenekon'un Savcısıyım" "Erdoğan: Cemaat ne istedi de geri çevirdim" "CHP'den Gülen'i bitirin önergesi"

"Hiç olmadığımız kadar yakınız Trump'la" çok samimiler yani. Madem o kadar yakınsın iste Gülen'i versinler. Bak Muharem İnce gelince nasıl isteyecek gör sen.

MERKEL'E ÇOK SERT TEPKİ: SEN KİMSİN!

Merkel demiş ki; Erdoğan seçimden sonra gelsin. Sayın Merkel, önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım, sonra sıra size de gelecek. Senin haddine mi düşmüş, bu nezaketsizliği niye yapıyorsun. Sen kimsin! Kimin seçileceğini nereden biliyorsun. Ne ortaklığınız var. Ne karın var! Almanya'nın uşağı mıyız biz, bağımsız Türkiye milletiyiz. Kimsin sen! Bu ne utanmazlıktır. Kimin cumhurbaşkanı olacağını sen biliyor musun, herkes haddini bilecek. Önce içeride birlik, dirlik; sonra onlara da sıra gelecek.

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
muharrem ince ancak konuşur recep tayyip erdoğan yapar bunu bilmeyen anlamayan akıl sağlığından şüphe etsin
@sezeruyar2000 herşeyi geçtim seçim vaatleri yapılamayabilir ama filistin için 40 tane miting yaptı saatlerce konuşmak dışında ne yaptı yaptırım mı uyguladık ticari ilişkileri mi kestik terörist israil yaptıklarından geri mi durdu?
sizin milletvekili adayımız recoyu başkan yapmaSak hanımlarımız bize haram diyor asıl sizin akıl sağlığını bozulmuş sezercik
@sezeruyar2000 Kendi adıma asıl ben senin akıl sağlığından şüphe ediyorum. Sen kimsin de benim akıl sağlımı sorguluyorsun. Günlerdir aylardır susmayan konuşan RTE dir. Sen haber okumayan koyunlardansın sanırım. Tayip Erdoğan Ne yapmış. Çimento demir beton. Başka ? Şuanda sana bu cümleleri yazıyorsam bizleri ayrıştıran birbirimize düşman etme noktasına getiren RTE eseridir.
Her aileye bir ev, her eve de en az bir maaş vereceğiz. eeee başka anlat anlat heycanlı oluyor
@efe_efem_1976 biri de bir zamanlar 2 anahtar veriyordu her aileye...
Çiftçinin kyfi yerinde mazot demeyin artık
VERİCEM VERİCEM Yalova belediyesinde çalışan çöpçülerin 3 aylık alacaklarını ver,Edirne belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarını ver,Avcılar Belediyesinde çalışan işçilerin vermediğin maaşlarını ver, üstüne birde bayramda ikramiye ver CHP belediye çalışanlara ikramiye ver ,vereceğini bilelim,ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.
OYUNU KURALINA GÖRE OYNAYANLAR ÖNCE İNCE ELEYİP SIK DOKUYACAK ARDİNDAN İYİ OLUP KAZANACAK !
erdogan cıldıracak diyordu kendi cıldırmaya başladı
İçimizden biri Muharrem İnce Allah yar ve yardımcın olsun cumhurbaşkanım sayın İnce
kadın resmen anlatmaya gerek yok demiş buda gocunmuş haha Reis kazanacak millet kazanacak İnşAllah
:)fena köpürmüş ama komik:) boşa
Her seçimde Almanya bizim karşımızda reis doğru yolda diye oy verenler, Almanya Erdoğan'ın başkanlığını istiyor şimdi de yanlış yolda o zaman diye oy vermeyi bırakacak mısınız?
@kan_turk o haber davetini gülerek yapıyor dikkat edin. dalga geçer gibi söyledi merkel... yani bu sefer işin zor gelemzsin demeye getirdi gb geldi.
Hani Erdoğan Pensilvanya ya Fetö ye gitmişti.iddian yalan ve iftira çıktı..birde utanmadan seçmenin aklı ile alay ediyorsun seçimden sonra belge göstereceğim açıklayacağım diyorsun..bunlarada chp seçmenin inanıyorsa ne diyelim. inanın acıyorum onlara..
@s.hazir CHP SEÇMENİ Mİ
ince komikleşme bu tavırlarınla dış polikada iplemezler seni
ABİMM SENİ KİM ÜZMEYE DEVAM EDİYORSA ALLAH ONUN BİN BİR TÜRLÜ BELASINI VERSİN !!!
Muhalefet asgari ücret, emekli maaşı, mazot gibi vaatlere kimse inanmıyor, hemen kaynak soruyor. Belki adamların parası var ordan verecek. İktidara o kadar projeler için kaynağı nerde diye sormuyor. Çünkü güveniyor, verdiği sözü tutacağını biliyor.
Genç kardeşlerim sizlere de 19 Mayıs ve 29 Ekimlerde 500’er lira vereceğiz, derken yaş sınırı var mı ben mesala kendimi genç hissediyorum
Arkadaşlar bir işi doğru olup olmadığını AK Parti'nin doğru olup olmadığını anlamak için istihare namazına yatın beyaz ve yeşil görürseniz hayırlıdır siyah ve kırmızı görürseniz hayırlı değildir Ben Tayyip Erdoğan'a beyazlar İçinde Gör beyaz üstüne gördüm.
vaadlere bak yapılanı yıkmak
sevmediğmiz merkel bile sonucu görebiliyor: :))
SAYIN ALMAN BAŞBAKANI MERKEL GÜZEL VE DOĞRU SÖYLEMİŞ BUNDA GOCUNACAK NE VAR?_
helal olsun sana
hayal senın hayalın..başkası senın hayalını nasıl görsün komık adam.herkes önünddekı gerçeğe bakıyor.kılıçdaroğlu bır ıkı aylık hayal süresı tanıdı sana...hepsii bu...bak dıkkat et bu rüya bile değıl.bununrüyasını bıle göremezsın.sadece hayal...süresıde 25 gün kaldı ıdarelı kullan...
pardon yanlış oldu!!
Merkel bile tayyip erdoğanın seçimi kazanacağını biliyor.
niye kızıyorsun sana genel başkanın inanmıyor seni kukla gibi koymuş oraya kendi devleti nasıl yöneteceğini anlatıyor sağda solda ya farkında değilsin ya çok safsın sen nasıl kabul ettin bu işi Marrem makam sevdasına dalmayacaktın kemal i göndermeden yaptığın bu hamle sana pahalıya mal olacak Meral akşenere yardımcı olurum bile dedin ya bu nasıl bir vizyondur yakışmadı bence sana kelam.
merkel den ayrı bir oryantal çıktı sayın İNCE...bu sefer tamam...ADAMLIK DEYİNCE MUHARREM İNCE...
Anladık akp fetöyü destekledi ancak bu örgütün hain oldugu anlaşılınca gerekenleri yapmaya başladı ya siz?? Fetönün avukatı pkk nın yoldaşı dhkpc nin kollayıcısı oldunuz ...muharrem adam 15 yılda 15 gaf yaptı ..sen 15 günde dagıldın be ...
sanırım bazıları anlamıyor durumu. ithal edilen ürünlere bir bakın, hepsinden on kat fazla ithal etmeye başladık. 2017 de 4000 koyun ithal etmiştik şimdi 140 bin ithal ediyoruz. büyükbaş da aynı durum. her konuda geriye gidiyoruz. uyanın artık. geç olmadan uyanın. uzun kendisini ve sülalesini zengin etti. ya siz?????
Türkiye milleti diye bir şey yok muharrem kardeş Türk milleti diyeceksin!
YAHU MYNET BU GÜNKÜ SAYFALARINIZIN HEPSİNE BİR BAKIN CHP YE KAÇ HABERDE YER VERMİŞSİNİZ DİĞER PARTİLERE KAÇ HABERDE YER VERMİŞSİNİZ MYNET SİZDE FATİH LİMONATA GİBİ TARAFSIZ GÖRÜNÜP CHP NİN BORAZANINI ELİNİZDEN DÜŞÜRMÜYORSUNUZ FAKAT NE YAPARSANIZ YAPIN ALIŞMIŞ OLDUĞUNUZ HÜSRANA BİR KERE DAHA UĞRAYACAKSINIZ ALLAHIN İZNİ VE KEREMİYLE REİS%54 OY ALACAK AKP DE 293 MİLLET VEKİLİ ÇIKARACAK MHP İSE 78 MİLLETVEKİLİ ALACAK SİZDE AVUCUNUZU YALAYIP OYLAR ÇALINDI DİYE YİNE FERYAT EDECEKSİNİZ
ben kırıkkaleliyim bugün incenin kırıkkaledeki mitingine çankaya belediye otobüsleri ile taşımalı meydana adamlar getiriyorlardı kalabalık olsun diye her şey kamara kayıtı ile sabit ama fazla ilği yokdu sadece bir avuç insan hepsi o kadar.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, seçime katılan bütün partiler HAYDARİZM ( Haydar Baş ) tan duyduklarını satmaya çalışıyor -- ABD DOLARI bunların hepsini ÜST ÜSTE koyacak
MERKEL NE DEMEK İSTİYOR KAFAYIMI YEMİŞ DESEM SEÇİMLER HELE BİR OLSUN ONDAN SONRA KİMİ DAVET EDECEGİNİ GÖRECEKTİR
helal merker
merkel bile sonuçun kimin oldugnu biliyor
Muharrem ince de baslamis EYYY MERKEL SEN KİMSİN YAAA
Buda başladı sen kimsinlere.
Bu iş bitmiştir..almanlar seçimin galibi erdoğan olduğunu anladı..
Şimdi anladınız mı batı kimi ister miş.Batı, işine gelen Erdoğan'ı bırakmaz.
sn. muarrem ince hani dış politika nerde almanya başbakanına ssn kimsin diyosun reisin dış politakısını begenmiyosun onlar seni kapının önüne bile koymaz...
Dış mihraklar mı acaba :D
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