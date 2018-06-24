Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı.

'O HAREKETİ YAPMA'



Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapmak üzere hazırlanan İnce kendisini elinden tutup çeken gazeteciye "O hareketi yapma öyle ya. Elimden tutup çekiyorsun, çocuk çeker gibi." diyerek tepki gösterdi.

İnce daha sonra "Hayırlı uğurlu olsun vatan millet için. Ankara'ya gidiyorum akşam YSK'nın önünde olacağım." açıklamasında bulundu.

GAZETECİNİN GÖNLÜNÜ ALDI



Binadan çıktıktan sonra tekrar gazetecilerin karşısına geçen Muharrem İnce, tepki gösterdiği gazetecinin nerede olduğunu sordu ve "Gırgır yapıyorum." diyerek gönlünü aldı.



