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Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 11:55 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı. İnce, burada bir gazetecinin kendisini elinden tutarak çekmesine sinirlendi. Gazeteciye tepki gösteren İnce, daha sonra 'gırgır yapıyorum' diyerek gazetecinin gönlünü aldı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı.

'O HAREKETİ YAPMA'

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapmak üzere hazırlanan İnce kendisini elinden tutup çeken gazeteciye "O hareketi yapma öyle ya. Elimden tutup çekiyorsun, çocuk çeker gibi." diyerek tepki gösterdi.

İnce daha sonra "Hayırlı uğurlu olsun vatan millet için. Ankara'ya gidiyorum akşam YSK'nın önünde olacağım." açıklamasında bulundu.

GAZETECİNİN GÖNLÜNÜ ALDI

Binadan çıktıktan sonra tekrar gazetecilerin karşısına geçen Muharrem İnce, tepki gösterdiği gazetecinin nerede olduğunu sordu ve "Gırgır yapıyorum." diyerek gönlünü aldı.

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