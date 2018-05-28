Muharrem İnce: Günü ve saatiyle açıklayacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Balıkesir mitinginde vatandaşlara seslendi. Bugün mezun olduğun okula yeniden gelerek diplomasını aldığını belirten İnce, "Herkesten de bunu bekliyorum. Anayasada aday olabilmek için bu şart." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan önce ABD'ye gidip terör örgütü lideri Fethullah Gülen'den icazet aldığı iddiasını yenileyen İnce, günü ve saatiyle birlikte açıklayacağını söyledi. İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle;



Dün bana 'kukla' demiş, kendisi sürekli yalan söyleyip pinokyo gibi burnu uzayacağı için bana 'kukla' demiş. Aklısıra sayın Kılıçdaroğlu ile beni birbirimize düşürecek. Sen daha, yasama, yürütme, yargıyı anlayamamışsın. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda yürütmenin başında ben olacağım, sayın genel başkan da yasamada yani TBMM'de olacak. Ama sen tek adam olmak istediğin için bu ince ayrıntıyı hala öğrenemedin. Bizim aramıza fitne sokamazsın. Beraber yola çıktığın arkadaşlarından yanında kim kaldı, sen ona bak.

Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ertuğrul Yalçınbayır, Abdullatif Şener yok, tek kaldın. Erdoğan diyor ki; "Yerli otomobil yapacağız". Ben de diyorum ki sen otomobilin kaportasına talipsin, ben beynine talibim, beynine. BAZILARININ ÜNİVERSİTE KANTİNİNDE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI OLMAYABİLİR?



Az önce mezun olduğun okula gittim. Türkiye'nin en köklü eğitim fakültelerinden bir tanesi. O zamanki arkadaşlarımızla 18 yaşında çekildiğimiz fotoğrafı bugün 54 yaşında bir daha çekildik. Bazılarının 18 yaşında üniversite kantininde çekilmiş fotoğrafı olmayabilir onu bilmem. Ben bugün mezuniyet belgemi de aldım. Herkesten de bunu bekliyorum. Anayasada aday olabilmek için bu şart. Bazıları 'peygamberimizde diploma mı vardı?' diyor. Tamam ama peygamberimiz de 'ben de diploma var' dedi mi. Eğitimde yapacaklarımızı madde madde şimdi size anlatacağım; 1- Hedefimiz, başlangıcından bittiği yere kadar eğitimizi parasız yapmaktır. 2- Hiçbir sınavdan ücret alınmaycaktır. 3-Asla kindar bir nesil yetiştirmeyeceğiz 4-Dayatma değil uzlaşmayı sağlayacağız

5-Okul türleri arasında ayrım yapılmayacak. 6-Okul öncesi eğitim zorunlu olacak 7-Engelli çocuklar içinengelleri kaldıracağız 8-Kapanan köy okullarını yeniden açacağız. 9- Toplu taşıma ücretsiz olacak 10- 24 Kasım'da öğretmenlere ek maaş vereceğiz 11- Öğretmen alımında mülakatı kaldıracağız 12- Performans sitemini kaldıracağız 13- Öğrencileri tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz 14- 2 yıla kadar mezun olanlara kredi ödeyeceğiz 15- YÖK'ü kaldıracağız Bu milletle benim aramda bir sözleşme. Geçen gün yine bir söz etti. 'Senin haddine mi düştü köprü yapmak' dedi. Parayı pasarsın köprüyü yaparsın ama sen şu soruma cevap ver:Demirel'in köprüsünden 10 TL'ye geçerken, senin yaptığın köprüden neden 100 TL'ye geçiyoruz. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin üniversiteden sınıf arkadaşı: Buralara geleceği belliydi, azimliydi, karakterliydi Bana gariban diyor. İkimiz de aynı maaşı almamaıza rağmen ben nasıl gariban kaldım da sen nasıl zengin oldu. Ben aslında dünyanın en zengin admıyım. Neden biliyor musun? Ben insanları ayırmam. Ben insanları seviyorum. Ben insanların en zenginiyim. RESMEN PİNOKYO



İkide bir de söylediği yalan var resmen pinokyo, uzayacak burnu.'CHP camii yıktı' diyor. O zaman sen git Balıkesir'de AKP'nin yıktığı camiiyi gör, onun hesabını ver önce.

BAŞÖRTÜSÜ KONUSU KAPANMIŞTIR



Size burada söz veriyorum değerli AK Partili kardeşim o kandırılabilir, onu herkes kandırdı. İster evinde tak, ister okulda ister sokata ister devlet dairesini tak başörtüsü konusu burada kapanmıştır. GÜNÜ VE SAATİYLE BİRLİKTE AÇIKLAYACAĞIM



Sana bir soru iki kere sordum cevap alamadım, ama bir kez daha soruyorum. Herkese FETÖ'cü dedin, hain dedin işlerinden ettin. Sen 2001'de partiyi kurarken icazet almaya Pensilvanya'ya gittin mi gitmedin mi? Soru o soru basit. Kiminle gittiğini de biliyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde kiminle gittiğini açıklayacağım günü ve saatiyle birlikte. Bana cevap ver. Ekonomi Bakanı diyor ki, 'Dolar kurlarını tanımıyorum' diyor. Başbakan, 'olsa da olur olmasa da olur' diyor. Dış mihrak varmış, bu dış mihrak bize meydan okuyormuş. Bir, eğer böyle bir dış mihrak varsa söz senin yanında duracağım. Uçaklar kalkmadan havaalanına para ödüyoruz. Hastalar yatmadan hastaneye para ödüyoruz. Yabancı bir güç varmış. Bu yabancı güç Türkiye'yi iflas ettirecekmiş. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu varmış. Dubai'ye Singapura yani para babalarına. 320 milyar dolarını Erdoğan borçlandı. Ben bu şirketten borç aldım. Borç aldığım şirket beni iflas ettirirse kazancı olur mu? Olmaz. Çünkü kazancını alamaz. Türkiye'den alacağı var alacağı. Ey aziz milletim seni kandırıyorlar.

"BEN ZEYTİNYAĞI YAPALIM DİYORUM, ERDOĞAN ZEYTİNLERİ KESELİM DİYOR"



Çiftçiye mazotu üç liradan vereceğiz. Domates ekiyorsan, salça ve ketçap olarak satarsan daha çok kazanç elde edersin. Bunun için marka olman lazım. İtalya, zeytini bizden bire alıp on beşe satıyor. Ben zeytinyağı satalım diyorum. Erdoğan zeytinleri keselim diyor. Bir otomobilden 100 avro alıyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim markamız yok. Bizim Mercedes'imiz yok. Ben diyorum ki, bu ülkenin gençlerini iyi yetiştirelim, dil öğretelim, mühendis yapalım. Gençler şunu unutmayın; Markalı olmazsa arkada olursun. "GENÇLER CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİREBİLECEK"



Cumhurbaşkanını eleştirebilecek genç, eleştirdi diye sabah polis gelmeyecek. Wikipedia'yı açacağım. Passolig kalkacak. Niye var ? Erdoğan, stadyuma girdiğinde protesto ediyorlar. Kim nerede oturuyorsa hemen tutuklayacaklar. "YÖNÜMÜZ BELLİ, AVRUPA BİRLİĞİ"



Türkiye'de yapacağımız iş şu; Barışacağız, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. Bunu da üç Y ile yapacağız. Yönümüz belli olacak. Avrupa Birliği. Özgür, zengin ve güçlü bir Türkiye istiyoruz. Yöntemimiz demokrasi. İkinci Y, 'yönetim'. Yeni dönemde liyakatli bir ekip olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Bunu, Çanakkale ruhuyla başaracağız. Bu millet bulgur pilavıyla, üzüm hoşafıyla nasıl başardıysa öyle başaracağız.