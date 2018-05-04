Muharrem İnce, Hacı Bayram Veli türbesinde: 'Rüyamda seni gördüm kazanacaksın'

Muharrem İnce'ye Hacı Bayram Camii'ne gelişinde Bülent Tezcan ve Engin Altay eşlik etti. İnce, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesine girerek dua etti. İnce, türbeye girişi sırasında alkışlanmamasını istedi. İnce'nin yanına yaklaşan bir kadın "Rüyamda seni gördüm kazanacaksın" dedi.
İnce, Hacı Bayram Camii'nde cuma namazını kılmasının ardından Birinci Meclis'e geçecek. İnce'nin burada yapacağı konuşmanın ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret edeceği öğrenildi.
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