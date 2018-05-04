HABER

Muharrem İnce, Hacı Bayram Veli türbesinde: 'Rüyamda seni gördüm kazanacaksın'

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 13:34 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, adaylığının açıklanmasın ardından Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesine gelerek dua etti.

Muharrem İnce, Hacı Bayram Veli türbesinde: 'Rüyamda seni gördüm kazanacaksın'

Muharrem İnce'ye Hacı Bayram Camii'ne gelişinde Bülent Tezcan ve Engin Altay eşlik etti. İnce, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesine girerek dua etti. İnce, türbeye girişi sırasında alkışlanmamasını istedi. İnce'nin yanına yaklaşan bir kadın "Rüyamda seni gördüm kazanacaksın" dedi.

İnce, Hacı Bayram Camii'nde cuma namazını kılmasının ardından Birinci Meclis'e geçecek. İnce'nin burada yapacağı konuşmanın ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Sosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınasıSosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınası
AK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorumAK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorum
Muharrem İnce: Söyledim, mesajı almadınızMuharrem İnce: Söyledim, mesajı almadınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince hacı bayram veli Bülent Tezcan

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

HDP’den Muharrem İnce yorumu

HDP’den Muharrem İnce yorumu

Perinçek'ten Bahçeli'ye: 15 Temmuz'da hangi kümeste saklanıyordun

Perinçek'ten Bahçeli'ye: 15 Temmuz'da hangi kümeste saklanıyordun

Saadet Partili Yalman: Devlet Bahçeli rehabilite edilmeli!

Saadet Partili Yalman: Devlet Bahçeli rehabilite edilmeli!

Cumhurbaşkanı adayları için ilk 3 saatte 50'binden fazla imza!

Cumhurbaşkanı adayları için ilk 3 saatte 50'binden fazla imza!

Muharrem İnce'nin adaylığı açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Muharrem İnce'nin adaylığı açıklandı, sosyal medya yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.