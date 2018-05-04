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Muharrem İnce: Hepinize söyledim, mesajı almadınız

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 10:11 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında, "Dün hepinize söyledim, mesajı almadınız" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığına ilişkin ilk açıklamada, "Dün hepinize söyledim 'zamanı gelince' dedim mesajı almadınız. 'Gel-İnce' dedim siz anlamadınız" ifadelerini kullandı.

İnce, CHP'nin grup kararı ile Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

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muharrem ince CHP

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkiye ye hayırlı olsun. Rte ile söz düellosuna girebilecek Chp de tek isim. Karşı cephenin anladığı dilden konuşursa oy oranı şüphesiz daha da artar.
cok İNCE bir espri yapmissin ondan anlamamislardir. salliyodun keMALe bakalim sen ne yapacan RTE Baskan gelİNCE????
Adam gibi adam gercek vatansever.. hayırlı olsun vatana millete.
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