Muharrem İnce, ilk tur için oy oranı verdi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyasının 10. gününde 12. mitingi için Konya’daydı. Miting öncesi Ankara’dan Konya’ya giden gazetecilerle bir dinlenme tesisinde bir araya gelen İnce daha sonra da gazetecilerle bir süre yolculuk yaptı. Dinlenme tesisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektiren İnce sesinin kısılmasına önlem olarak ballı su içti, sık sık da boğaz pastili kullandı. Sesiyle ilgili uyarılar üzerine eski CHP Milletvekili sanatçı Zülfü Livaneli’yi arayan İnce, Livaneli’nin kendisine bir karışım önerisinde bulunacağını söyledi. Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre, Muharrem İnce’nin gazetecilerle sohbetinde öne çıkan başlıklar şunlar oldu: "İLGİ ÇOK FAZLA"



30 yıldır geziyorum. Böyle bir hava görmedim. Değişim isteği çok güçlü. 2-3 saatte bir telefona bakabiliyorum. Her seferinde 150-200 civarında mesaj gelmiş oluyor. İnsanların ilgisi çok fazla. 28 Şubat’ta zorla başı açtırılan bir seçmen beni dürüst bulduğunu ve bana oy vereceğini söylüyor. Yalova’da insanları selamladım 10-15 kişi selam vermedi ancak Hakkari’de bana el kaldırmayan, selam vermeyen bir kişi olmadı. Tahminlerimden çok oy alacaksın diye beni arıyorlar.

"İLK TURDA OYLAR KAFA KAFAYA OLURSA ŞAŞIRMAM"



İlk turda Erdoğan ile çok yakın oranlarda oy alacağımızı düşünüyorum. Birimiz yüzde 38 birimiz 40 gibi. Kafa kafaya gideceğiz. Bu pazar seçim olsun kesin yüzde 30’un üzerindeyiz. "MANİFESTO DEĞİL İFLAS BELGESİ YAYINLASIN"



16 yıl sonra “faizi düşüreceğim, iş bulacağım, terörü sonlandıracağım” demek iflasın bir belgesidir. Erdoğan’ın manifesto yayınlamaya hakkı yok. Özür belgesi yayınlaması lazım. Manifestoyu ben yayınlarım. Manifesto bir gelecek bildirgesidir. 16 yılın sonunda şunları yapacağım demek abestir. Benim manifestomun son rötuşları yapılıyor. Yani çiftçiye mazot 3 TL mi diyeceğiz 3,30 mu diyeceğiz, gibi düzenlemeler yapılıyor. Ekibim çalışmalarını sürdürüyor. Aralarında ismini veremediğim devlet memurlarının da bulunduğu bir ekip çalışıyor. Ekibi görseniz, tamam Muharrem İnce ciddi ciddi hazırlanıyor bu işe dersiniz. Çok yakında açıklanır. Manifestomu İstanbul’da ya da Ankara’da ayrı bir toplantı ile duyuracağım. "BÜTÇE YAPMA HAKKINI MECLİS’E İADE EDECEĞİM"



Başkan yardımcılığında biliyorsunuz Anayasa’da sınır yok. Olağanüstü bir şey, olacak iş değil. İstersen 81 ilde birer yardımcı yap. Böyle bir Anayasa olabilir mi? Yazık günah milletin parasına. (Cumhurbaşkanının geniş yetkilere sahip olması) Hayır kullanmayacağım. Bazı yetkileri iade edeceğim. Mesela bütçe hakkı. Yazık günah 81 milyonun geliri bir kişiye emanet edilemez. Ben korurum onu inanıyorum ama olamaz. Günah bu günah. 600 kişi karar versin. Meclis karar versin. Ben o vebali alamam.

"YSK İŞİNİ DÜZGÜN YAPSIN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM"



YSK üyelerinden istediğim yasaların öngördüğü işleri yapsınlar. Böyle son dakika karar değiştirilmez. Kimsenin kölesi olmasınlar. Adil bir seçim istiyorum. Yalova’da oyumu kullanır kullanmaz atlayacağım arabama Ankara’ya geleceğim. Avukatlara da her gittiğim yerde söylüyorum. Bütün avukatlarla birlikte YSK’nın önüne giderim. Türkiye’nin her yerinde o YSK üyelerinin fotoğraflarını asarım. Aksi bir durumda sokağa çıkamazlar. İşini düzgün yapsınlar, istediğim bu. Torpil istemiyorum. "İKİNCİ TUR HESABI YAPMIYORUM"



Seçimi birinci turda alabilirim. İlk çıktığımızda ikinci tur hesabı yapıyorduk ama şimdi bıraktım bu hesabı. Birinci turda bunu alabilir miyim onun üzerine çalışıyorum. Kürt kardeşlerimizin beni anladığını düşünüyorum. Hakkari’de gördüm. "SEÇİM TARİHİ ÖZEL OLARAK DİZAYN EDİLMİŞ"



Biraz zor olacak ama iftar sonralarında da miting yapacağız. Onlar da Ramazan’da insanların dini duygularını sömürmek için var gücüyle çalışacaklar. Özel olarak dizayn edilmiş zaten ona ayarlanmış seçim. Şaşalı iftar sofraları üzerine kurgulanacak. Biz mütevazı kampanyamıza devam edeceğiz.