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Muharrem İnce, kürsüye bidonlarla geldi, vatandaşa seslendi!

SEÇİM HABERLERİ  | 25.05.2018 14:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak'taki mitingde, kürsüye benzin bidonları ile çıktı. İnce, yıllar içinde mazot fiyatlarındaki değişim üzerinden AK Parti'yi eleştirdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak'taki mitingde iktidara benzin fiyatları üzerinden seslendi. İnce, "Ekonomi palavra ile anlatılmaz" dedi, benzine 2002'den bu yana gelen zammı örnek gösterdi.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

Sayın Erdoğan, sana Uşak'tan sesleniyorum. Madem samimisin, madem dürüstsün, madem polisi, öğretmeni, hemşireyi, din görevlisini düşünüyorsun, madem ek gösterge vereceksin, çıkar bir KHK seçimden önce ver. Çıkar KHK'yı, ne gerek var.

Cemevlerinin hukuki statüsü için defalarca öneri verdik biz, hepsini reddettirdin, 16 sene sonra aklı başına gelmiş. İnce korku bu. Gençler onu pek bilmez, önceden ince hastalık vardı, bu gidişle bunlar ince hastalığa tutulacak. Ekonomi anlatıyorlar, ben fizik öğretmeniyim. Yüksek matematik okumuş birisiyim, ama çobanlık da yapmış birisiyim.

3 çocuk yapın diyordu şimdi arttırdı 5 çocuk diyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimde ben çocuk sayısına karışmam ama çocuk bezine karışırım. Benim görevim çocuk sayını belirtmek değil benim görevim çocuk bezindeki KDV’yi indirmek. Bebek mamasında yüzde 8 KDV var. Çocuğa süt içireceğim yüzde 8 KDV var. Bebeğin mamasından yüzde 8 vergi alan devletten hayır gelmez.Çocuğun donundan yüzde 18 KDV alan devletten hayır gelmez.

"AL SANA EKONOMİ"

Ekonomi palavra ile anlatılmaz. 50 lira para aldın. 2002'de 30 litre mazot alıyordun. Şimdi, 16 senenin sonunda bunu dolduruyorsun. Al sana ekonomi. Al sana gelişmişlik.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince benzin fiyatları uşak

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
evet o bidonları bizler çok iyi biliyoruz zamanında o benzini bulamayıp gazı bulamayıp haftalarça kuyruklarda çok bekletttiniz bu milleti o zamanlar ne olaçak o tarihlerde sizler vardınız bu ülkeye bir lira ne katttınız ki şimdi kalkmış şu paraya doluyor diye konuşuyorsunuz ayıp ya o bidonlarla oraya çıkınca çoğu insanın aklına ülkenin yokluk zamanları gelmiştir keşke o yıllarda bu vatana bir şeyler katsaydınız şimdi bunları yazıyor olmayaçaktık önce bir geçmişinize bakında sonra bu zamanları karalayın o zaman adam gibi adam diyelim sizlere.
@sinirsiz36 herhalde Kıbrıs'ı kurtardığımiz için Amerika'nın uyguladığı ambargoyu kastetmissin,şimdi ambarga yok ama ülkenin hali içler acısı.
o günlerde belki benzin yoktu ama huzur vardi başbakanlar cumhurbaşkanları senin benim gibi yaşıyordu terör yoktu bilalin gemileri yoktu annem ve eminim senin annende hep o günleri arıyordur.
cikar su at gözlüğünü etrafına bir bak elestirel bir yapin olsun sadece farkli dusuncedeki insanlara değil senle ayni dusuneni de elestir. ne zarar gelir sana desteklediğin insani da eleştirmen ne kaybedersin. bu devlet kimsenin mali değil herkes gidici. dolar olmus 5 lira dis gucler mi degil mi ne onemi var. sen dış guclere engel olamıyorsan birak olabilceklerin yolunu ac
Sayın muharrem ince 2002 yılındaki asgari ücrette 184 TL idi..yani 30 lt MAZOT İÇİN MAAŞIN 1/3 Nİ vermen gerekiyordu..2002 de asgari ücretin tamamına 114 lt benzin alınıyordu 2018 de 267 lt alınıyor...DAHA OLGUN MİTİNGLER YAP LÜTFEN....
Böyle Matematiksel mantığı olmayan bir SUNUM yapılmaz birde öğretmensiniz sayın muharrem ince....tamam şuan çok çok pahalı mazot ama başka bir anlatım şekli olmalıydı...
@hasan_1988_stopt herkesin anlayacağı dilde anlatıp, basite indirgemek lazım. Bence güzel anlatmış.
Bırak muharrem bu ayakları bizler geçmişi de şimdiki zamanı da iyi biliyoruz.. sen bunlarla hanca koyunları kandırırsın..
benzinin yükselmesine bile inanmayıp dış güçlerin oyunları bunlar diyecek gerizekalılar var bu memlekette.
ya şu siyaset nasıl bir cesaret veriyor insana ki bu kadar enginleştiriyor genişletiyor ..ver ha ver ..:)..ya bu ülke bir kaç işle güçlemi dönüyor yüksek matematikci..senin dünyadan haberin yok..
sayın ince ben o bidonları doldurabılmek icin 45 km gıttıgımı cok ıyı bilirim bu tarz sıyaset ne size yakışır nede başka partıye bunlar degomoji sizi takıp eden dünyaya karşı türk halkına yapılmış bir ayıpdır hangi siyasi partı olursa olsun önce türk halkının onurunu düşünmeniz gerekir saygılar efendin
Aslında çok net anlatmış. "Biz başa gelirsek hepinize lazım olacak bu bidonlar" demiş. Eski günleri bilenlere hatırlatma, bilmeyenlere ise tanıtım yapmış olmalı. gerçekten çok nazik, çok İnce
Millet kırmızı bidona Tayyip yeşil bidona döndü.bakın kendisini hiç etkilemiyor bu ekonomik kriz,kendisi gayet kilo alıyor evdeki dolarları değer kazanıyor.İnce vur tayyip'i yerden yere:)
Fizik ve ileri matematik görmüş biri 2002 yılındaki asgari ücretin aldığı yakıt ile şuan kini kıyasladığında hesap ortada sen boş okumuşsun ya da adam akıllı bi hesapla açıklama yap biraz mantıklı olun çocukca hareketlere gerek yok
o değilde şuanki tr şartlarında mazotun 1 tl civarında yukarda olması gerekli seçimlerden sonra birden bire ağır olur bu bırakın bari alıştıra alıştıra olsun gidiyeeaa
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