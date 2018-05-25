Muharrem İnce, kürsüye bidonlarla geldi, vatandaşa seslendi!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak'taki mitingde iktidara benzin fiyatları üzerinden seslendi. İnce, "Ekonomi palavra ile anlatılmaz" dedi, benzine 2002'den bu yana gelen zammı örnek gösterdi.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

Sayın Erdoğan, sana Uşak'tan sesleniyorum. Madem samimisin, madem dürüstsün, madem polisi, öğretmeni, hemşireyi, din görevlisini düşünüyorsun, madem ek gösterge vereceksin, çıkar bir KHK seçimden önce ver. Çıkar KHK'yı, ne gerek var.

Cemevlerinin hukuki statüsü için defalarca öneri verdik biz, hepsini reddettirdin, 16 sene sonra aklı başına gelmiş. İnce korku bu. Gençler onu pek bilmez, önceden ince hastalık vardı, bu gidişle bunlar ince hastalığa tutulacak. Ekonomi anlatıyorlar, ben fizik öğretmeniyim. Yüksek matematik okumuş birisiyim, ama çobanlık da yapmış birisiyim.

3 çocuk yapın diyordu şimdi arttırdı 5 çocuk diyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimde ben çocuk sayısına karışmam ama çocuk bezine karışırım. Benim görevim çocuk sayını belirtmek değil benim görevim çocuk bezindeki KDV’yi indirmek. Bebek mamasında yüzde 8 KDV var. Çocuğa süt içireceğim yüzde 8 KDV var. Bebeğin mamasından yüzde 8 vergi alan devletten hayır gelmez.Çocuğun donundan yüzde 18 KDV alan devletten hayır gelmez.

"AL SANA EKONOMİ"



Ekonomi palavra ile anlatılmaz. 50 lira para aldın. 2002'de 30 litre mazot alıyordun. Şimdi, 16 senenin sonunda bunu dolduruyorsun. Al sana ekonomi. Al sana gelişmişlik.



