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Muharrem İnce, kürsüye harita getirterek anlattı: Yazık günah!

SEÇİM HABERLERİ  | 04.06.2018 11:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kars mitinginde halka hitap etti. İnce, mitingde hayvancılıkla ilgili olarak AK Parti iktidarına eleştiriler yönetti. İnce, bir harita üzerinden örnekler verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kars'taki mitingde vatandaşlara seslendi. İnce, hayvancılık konusunda hükümete sert eleştiriler yönelterek kürsüye getirttiği harita üzerinden örnekler verdi.

İnce'nin açıklamaları:

"FENERBAHÇE NASIL DEĞİŞTİRDİYSE BİZ DE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Hanımefendiler evde mobilyaların yerini değiştirirsin bir iyi gelir. 16 yıldır meydanlarda bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz.

"BURADAN GETİRECEĞİNE KARSLIYA DESTEK OL"

15 gün içinde hayvan ilaçları bedava olacak. Devlet ödeyecek. Dünyanın öbür ucu. Burada hayvanları gemilere dolduruyorlar, hayvanlar telef oluyorlar, buradan geliyorlar, okyanusu geçiyorlar, İspanya'dan Cebelitarık'tan Akdeniz'e giriyorlar, Türkiye'ye geliyorlar. Yazık günah değil mi? Buradan hayvan getireceğine Karslıya destek ol.

"ERDOĞAN'I BİR DAHA SEÇERSENİZ DOLAR 10 LİRA"

Erdoğan'ı bir daha seçerseniz, dolar 10 lira. Niye 10 lira. Dünyada kavga etmediği kimse yok. Dünyada dostumuz kalmadı. Bir daha seçilirse dolar 10 lira. Bay ekonomist televizyona çıkamayacak, meydanlarda şunu anlatacak. Ben yerli ve milliyim diyecek. Sorum şu. Süleyman Şah Türbesi'ni taşırken, Süleyman Şah sağlığında o kadar seyahat etmedi. Senin uçağın mı yerli, gözlüğün mü yerli? Neyin yerli?

Ayran milli içecek diyor, inek Uruguay'dan geliyor, ayran nasıl milli olacak, ayran bile gitti.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Kars Hayvancılık kars mitingi

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ince her gıttıgın ilin ilgi alanına göre ayar vermeye calısıyosun ama sen yiyemeyeceğin Y........ altına yatma bnce sana fazla gelir bide yapabilecegın şeyleri söyle duygu sömürüsü yapma bedavadan...
onu bunu boş ver. Sen ne yapacaksın, onu söyle. Eleştirileri yapma zamanı değil. icraatın nolacak, söyle de inanalım.
adam adam TAMAM dır.
Kandırırmısın milleti belki kandırırsın! Çünkü bu ülkede mazotu bir lira yapacağım gençlere bilmem kaç lira vereceğim diyip meydanlarında bedava ekmek arası döner dağıtarak çıkan bir parti liderine % 7 oy çıktı.Sende başarırsın.
Korku politikalarıyla oy isteme zamanı 90larda kaldı sanıyordum,sizin siyaset diliniz tamamen ayrıştırma ve korku politikaları üzerine kurulu,halkın beklentileri doğrultusunda vaatler vermeye gelince iki anahtar vereceğim diyen siyasilerden pek farkınız yok,artık halk ekonomistler gibi ;yatırımlardan gelir kaynaklarından ve bunların nasıl elde edileceğinden bahsedenleri dikkate alıyor,bol keseden atanlarla,korku politikası üretenlerden değil.
muharrem ince gittigin her bölgeye maaşallah bukelemun gibi ayak uyduruyorsun ama avucunu yalican sandıkta az kaldi ????
Telefonmu geldi yine....
hayatımda bu kadar boş konuşan bir adam daha görmedim bir kerede dürüst ol kaybetsende yalanla değil gerçekle kaybet
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