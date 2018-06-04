Muharrem İnce, kürsüye harita getirterek anlattı: Yazık günah!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kars'taki mitingde vatandaşlara seslendi. İnce, hayvancılık konusunda hükümete sert eleştiriler yönelterek kürsüye getirttiği harita üzerinden örnekler verdi.

İnce'nin açıklamaları:

"FENERBAHÇE NASIL DEĞİŞTİRDİYSE BİZ DE DEĞİŞTİRECEĞİZ"



Hanımefendiler evde mobilyaların yerini değiştirirsin bir iyi gelir. 16 yıldır meydanlarda bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz.

"BURADAN GETİRECEĞİNE KARSLIYA DESTEK OL"



15 gün içinde hayvan ilaçları bedava olacak. Devlet ödeyecek. Dünyanın öbür ucu. Burada hayvanları gemilere dolduruyorlar, hayvanlar telef oluyorlar, buradan geliyorlar, okyanusu geçiyorlar, İspanya'dan Cebelitarık'tan Akdeniz'e giriyorlar, Türkiye'ye geliyorlar. Yazık günah değil mi? Buradan hayvan getireceğine Karslıya destek ol.

"ERDOĞAN'I BİR DAHA SEÇERSENİZ DOLAR 10 LİRA"



Erdoğan'ı bir daha seçerseniz, dolar 10 lira. Niye 10 lira. Dünyada kavga etmediği kimse yok. Dünyada dostumuz kalmadı. Bir daha seçilirse dolar 10 lira. Bay ekonomist televizyona çıkamayacak, meydanlarda şunu anlatacak. Ben yerli ve milliyim diyecek. Sorum şu. Süleyman Şah Türbesi'ni taşırken, Süleyman Şah sağlığında o kadar seyahat etmedi. Senin uçağın mı yerli, gözlüğün mü yerli? Neyin yerli?

Ayran milli içecek diyor, inek Uruguay'dan geliyor, ayran nasıl milli olacak, ayran bile gitti.



