Muharrem İnce: Kürt kardeşimi Başkan yardımcısı ilan edeceğim

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Küçükkaya, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "İkinci tura giderken bir Kürt kardeşimi Başkan yardımcısı olarak ilan edeceğim. Tüm görüşlerden başkan yardımcılarım olacak" dediğini iddia etti.

İşte Küçükkaya'nın o paylaşımı;





