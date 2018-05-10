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Muharrem İnce: Kürt kardeşimi Başkan yardımcısı ilan edeceğim

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 09:30 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Fox TV'deki Çalar Saat programında 'Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilirse yardımcıları kim olacak?' sorurusuyla ilgili çok önemli bir bilgiyi paylaştı.

Muharrem İnce: Kürt kardeşimi Başkan yardımcısı ilan edeceğim

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Küçükkaya, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "İkinci tura giderken bir Kürt kardeşimi Başkan yardımcısı olarak ilan edeceğim. Tüm görüşlerden başkan yardımcılarım olacak" dediğini iddia etti.

İşte Küçükkaya'nın o paylaşımı;

ısma

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince cumhurbaşkanı başkan yardımcısı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yerinde bir karar. Her şey usulünce olmalı, Demirtaş zamanında önce başkaldırıp sonra boyun eğmek durumunda kalmasaydı (ki öyle oldu hatırlayın, bir zaman öcalan ile görüşmeye çağrılmıyordu) gerçekten, tam anlamıyla onun destekçisi olurdu her yerden. Tam anlamıyla. Yalnız o partide tek işleyen demirdir Demirtaş. Türk ve Kürt halkları birleşmeli, meclis önünde herkes eşittir ve meclis egemenliği Türkiye vatandaşı Kürdüne, Türküne aittir. bunun bizden alınmasına mı müsaade etmeliyiz?
bence kutuplaşan ayrışan ve bu nedenle güç kaybeden Türkiye ye en yakışır profil İnce den başkası değil. her söyleminde kutuplaştıran nefret söylemleriyle mahalle ağzı diyaloklardan bıktık. Devlet adamı lazım Türkiye de, gelin kaynana programları gibi kavgalarınızdan iğrendik artık. Tamam da denedik sizi bi gidinde devlet adamları gelsin...
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