Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin Mersin’de düzenlediği mitinge yüzbinlerce kişi katıldı. Yoğun kalabalık karşısında İnce, “Arkadaşlar ben mi yanlış görüyorum yoksa 1 kilometre uzakta mı bu kalabalığın sonu. Benim gözlerde bir sorun yok değil mi? Harikasın Mersin, yok böyle bir şey" dedi.

'BALKONLAR DOLUYSA KAZANDIN DEMEKTİR'

İnce "Bir deneyimli siyasetçi diyor ki ‘meydanlar doluysa sevinebilirsin, balkonlar doluysa işler iyi demektir, çatılar da doluysa kazandın demektir.’ Bir değişimin önünde giden lider, ortasında giden durumu kavramış, arkasından giden sürüklenmiş olur ama bir değişimin karşısına çıkan mutlaka yok olur. Bir değişim rüzgarı bu tepeden tırnağa, bir dip dalgası bu. Bir halk hareketi bu. oldu bu iş. Yorgun adam gidecek, bu ülkenin başına taze bir kan gelecek” dedi.





