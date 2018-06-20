HABER

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 20:14 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mersin'de düzenlenen mitingde halka seslendi. Yoğun kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İnce, "Arkadaşlar ben mi yanlış görüyorum yoksa 1 kilometre uzakta mı bu kalabalığın sonu?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin Mersin’de düzenlediği mitinge yüzbinlerce kişi katıldı. Yoğun kalabalık karşısında İnce, “Arkadaşlar ben mi yanlış görüyorum yoksa 1 kilometre uzakta mı bu kalabalığın sonu. Benim gözlerde bir sorun yok değil mi? Harikasın Mersin, yok böyle bir şey" dedi.

'BALKONLAR DOLUYSA KAZANDIN DEMEKTİR'

İnce "Bir deneyimli siyasetçi diyor ki ‘meydanlar doluysa sevinebilirsin, balkonlar doluysa işler iyi demektir, çatılar da doluysa kazandın demektir.’ Bir değişimin önünde giden lider, ortasında giden durumu kavramış, arkasından giden sürüklenmiş olur ama bir değişimin karşısına çıkan mutlaka yok olur. Bir değişim rüzgarı bu tepeden tırnağa, bir dip dalgası bu. Bir halk hareketi bu. oldu bu iş. Yorgun adam gidecek, bu ülkenin başına taze bir kan gelecek” dedi.

muharrem ince chp mitingi

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçiminin kaybedenini açıkladıCHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçiminin kaybedenini açıkladı
Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı! Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Mersin Muharrem İnce Mersin mitingi Muharrem İnce'ye Mersin'de büyük sürpriz

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 56 yorum
masallah tamam bu is guzel gunler yakin
Artık TAMAM olsun değişim olsun insallah
Hakikatende bitmiş bu iş ben iyi partiliyim fakat ikinci tura ince kalırsa tereddütsüz oyum inceye şahıslar kim olursa olsun farketmez tek adamlık rejimine karşıyım bu mübarek toprakların kaderinin bir kişiinin iki dudağı arasına bırakılmasına razı değilim vatanını seven kim olursa olsun eminim böyle düşünüyordur
24 haziran akşamı hepini buraya bekliom birbiriniz avuclarını yaşamaya tek adam reis diyoruzz
zaten proje o degilmi ikinci tura birakmak sonra chp ile ittifak kendi secmeninine bunu kabul ettiremeyen partiler ikinci tur icin secmenini zorla chp ye oy verdirecek saadet partililer inceye oy verecek bu yuzden ince turbelerden cikmayip her gun cuma namazi kiliyor...
bu bir dip dalgası değil , bu bir tsunami .
Saray kibri, gösterişi, şatafatı yıkılacak..
YOLUN AÇIK OLSUN GÜZEL ADAM.BU ZULÜM SON BULSUN.BU ÜLKEYİ KURTAR.
Bu iş tamam Sayın Cumhurbaşkanım.
Kendi kendine vef gazı..!!teselli olacsğın gün son 4 gün..ayrıca Mersin de yazın herkes balkonda sende senin için çıktı zannediyorsun.acemi..
mersinde bir cadde hepi topu o işte..mersinde binlerce hdp li var mersinin zenginleride chp li..yüzbinlerceymiş..hadi ordan be gözümüz kör değil..orada 20 bin kişi var taş çatlasın..24 haziran gecesi dğişimi görcen sen muaarem.
Tayyip bey gerçektan yoruldu, çevresindeki insanlar(danışmanlar)o kadar yanlış yönlendirdiki mitimglerde bile bir önce mitingte söylediğini inkar edebilecek seviyeye geldi.İnsanlar, ben başta olmak üzere bir değişim istiyoruz.artık TAMAM...
Bu güne kadar akp oy verdim ama 24 haziranda tmm diyorum
keyfini çıkar 4 gün kaldı :))
Bu adam seçilecek
Helal be helal!:)
Sayın muharrem ince gönüllerde tahtını kurdu
Kuru kalabalık. İstanbul 1.300 milyon kişi ak parti
adam gibi adam !
bence tamam
süpersin başkan
geliyoruz ince ince
uff kalabalıga bak koyun çatlatır :D.
Pazar gecesi ince sırtlarda
Devam
BU İŞ TAMAM
Inceye oy verirseniz Suriyelilerden kurtulursunuz. Gerçek milliyetçi milletini koruyandır.
her yerden adam taşımışlar doldurmak için birazda montajları doldurmuslar al sana kalabalık kuru kalabalık
1 statın boyu 150 metre ancadır.. hadi olsunda vatandaş uzunluğu cadde daraltıldığı için 250 metre olsun.. gözü görmüyor diyorlardı da inanmamıştım.. halkı göremeyen bunca yapılan hizmeti nasıl görsün..
ABBBOOOO GAPİİİ YAPTIRDIK YOLUN SONU GÖZÜKTÜ
geliyor gumbur gumbur
O İŞ TAMAM :))
AKP SEÇMENİ SİZCE 8 TEMMUZDA AKŞENER'İ Mİ DESTEKLER İNCE'Yİ Mİ?
@efekentliasivemavi C ŞIKKI,YANİ HİÇBİRİNİ...NE İNCE NE AKŞENER NE KARAMOLLAOĞLU NE DEMİRTAŞ NEDE PERİNÇEK 2.TUR'A KALACAĞINA İNANMIYOR...İNCENİN DERDİ KILIÇDAROĞLUNDAN ÇOK OY ALIP KILIÇDAROĞLUNU İSTİFAYA ZORLAMAK,AKŞENER'İN DERDİ FETÖYÜ MECLİSE SOKMAK,MOLLAOĞLUNUN Kİ AKP'DEN KAYNAKLANAN KUYRUK ACISI,GERİSİNİ HİÇ KAĞALE ALMIYORUM ZATEN...
kendi elemanları
yaw! he! he! sanki bundan önceki seçimlerde kılıçdaroğlunu bundan az kişi karşılıyordu..! sonuç ne oluyordu.!???? yine aynısı olacak bekleyin 34 haziranı chpkklılar
Ehyyy maşallah
bu iş bitmiştir.
İstanbul 5 milyon olur ???????? 1 oyummvar oda ince
Rte bunları görünce kaç kişi fırça yiyordur acaba çok merak ediyorum Eyyy ince yapma bana bunu diye içi içini yiyordur
çıkmışsın yenmis çıkmışsın yenmişbir tatta sen bakicaksin ince nasil miş tadı
dogrudur ince pkklılarla birlikte maşallahınız var
HDP CHP toplanmış topunuz gelin yinede Tayıp Aslında başka birisi secilsede bi zor yaşamayı bir daha görseniz insanoğlu akilanmiyor ama olsun Tayıp 100% 61% devam eder AKP 100% 41% alır aslında AKP onuda hak etmiyor ama yinede başka seçecek yok
Diğer Haberler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu neden Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini FOX TV'de Fatih Portakal'a açıkladı!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu neden Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini FOX TV'de Fatih Portakal'a açıkladı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçiminin kaybedenini açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçiminin kaybedenini açıkladı

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fatiha' sözlerine 'Bakara'lı yanıt

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fatiha' sözlerine 'Bakara'lı yanıt

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanı Ramazan Güldü istifa etti

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanı Ramazan Güldü istifa etti

MHP'li Erkan Akçay'dan şok iddia! İYİ Parti intikam için HDP'yle...

MHP'li Erkan Akçay'dan şok iddia! İYİ Parti intikam için HDP'yle...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.