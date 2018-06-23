Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimi öncesinde son mitinginde Maltepe'de vatandaşlara seslendi. İnce, mitinge katılım sayısının 5 milyon olduğunu söyledi. Miting sırasında bir duyum aldığını dile getiren İnce, 'Türksat canlı yayın frekansına sabotaj var bilgisi geldi. Erdoğan, yapma böyle üzme beni. Bak Erdoğan gidiyorsun, delikanlı ol 2 dakika öyle git. Gitmenin de bir şerefi var, giderken doğru düzgün git' ifadelerini kullandı. İnce, 'Aramızda kalsın, gözler yalan söylemiyorsa, sözler, meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu' dedi. İnce'nin açıklamaları: Yarın bambaşka bir Türkiye olacak, bambaşka bir Türkiye. Yarın ayrımcılığa son vereceğiz. Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Yarın bütün valileri, bütün kaymakamları uyarıyorum, Türkiye'yi daha fazla rezil etmeyin. Sizler devletin valisisiniz Erdoğan'ın valisi değil. "ARAMIZDA KALSIN BU İŞ OLDU"



YSK, AA ve TRT sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur. Aramızda kalsın, gözler yalan söylemiyorsa, sözler, meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu.

Yorgun bir Cumhurbaşkanı değil, taze kan bir Cumhurbaşkanı. Meydanlarda 'eyy' diye bağıran bir Cumhurbaşkanı değil gelecekten bahseden bir Cumhurbaşkanı, sürücüsüz arabaları anlatan bir Cumhurbaşkanı. Kıraathane değil, fabrika açacağım diyen bir Cumhurbaşkanı. Kek değil, aş, iş diyen bir Cumhurbaşkanı. Formalarınızla geldiniz. Ne de iyi yaptınız. ANKARA'DAKİ AFİŞLER



100 gün içinde özel hayatın gizliliğine kimse dokunamayacak. Başkalarının telefonların dinleyip ortlarda gezdirenler ancak sapık olabilir. FETÖ'cü var diye askeri okulları kapattılar. FETÖ'cü hakim var diye hukuk fakültelerine neden kapatmadınız. Yalaka medya... Hemen medyayla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız. Kamuda yükselme objektif ölçüleri olacak. Kimsenin mezhebine, başı açık, başı kapalı bakılmayacak. Başörtülü kardeşim bu yalancılara bakma sen. Afiş yaptırıyor. Altına CHP basıyor. Bunlar ahlaksız, namussuz, şerefsiz. Sana söz veriyorum başörtüsünü ister okulda tak ister evinde ister devlet dairesinde tak. İnce'den mitingin ardından selfie



"CANLI YAYIN FREKANSINA SABOTAJ BİLGİSİ GELDİ"



Türksat canlı yayın frekansına sabotaj var bilgisi geldi. Erdoğan, yapma böyle üzme beni. Bak Erdoğan gidiyorsun, delikanlı ol 2 dakika öyle git. Gitmenin de bir şerefi var, giderken doğru düzgün git. Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan seçilirse piyasalarda panik artacak, faiz, dolar yükselecek. Beton ekonomisi devam edecek. Erdoğan kazanırsa Suriyeliler gelmeye devam edecek. İnce kazanırsa devlet kemer sıkacak, vatandaş değil. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimi kampanyası kapsamındaki son mitingi için Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na gelerek vatandaşlara hitap etti. İnce, konuşmasının ardından annesi Zekiye İnce (solda) ve kız kardeşi Meryem İnce (sağda) ile vatandaşları selamladı.

"5 MİLYON BURADA"



Gelincik tarlası gibisin İstanbul, 5 milyon burada. Bugün bu canlı yayını engelleyenleri canlı yayında yargılayacağız. Bağımsız yargıya göndereceğiz bunlar. Ne yaparsan yap sonuç değişmeyecek. Yarın oy pusulası, mühür bedava. Alacaksın eline mührü, basacaksın İnce'nin üzerine mührü kurtulacaksın bu işten.

Erdoğan'la aramızdaki fark ne biliyor musunuz, Erdoğan'la aramızdaki fark şu. Erdoğan rezidans müdürü, bense İstanbul'da tapusunu alamayan garibanların abisi olacağım. Avrupa Birliği Bakanlığı'nı kapatmış, AB defterini kapattın mı? Organizasyon şemasında hayvancılık yok. Devleti bölüştürecekmiş, değiştirecekmiş. Bir şehirde yangın varken itfaiye teşkilatını değiştirmeye benziyor. Yangın var Erdoğan, yangın. Mutfak yanıyor. Yanındakileri değiştirdi, başbakanları, bakanları değiştirdi. Devletin yapısını değiştirdi. Olmuyor, düzelmiyor. Erdoğan, sen değişince düzelecek. Bu devlet yönetimine ilavelerim olacak. Hayvancılığı ekleyeceğiz. Esnafı da ekleyeceğiz. Kimse tedirgin olmasın, pazartesi sabahı herkes işinde olacak. Senin köprü dedim, 228 lira, Demirel'inki 11 lira. O da bana sen Yalova'ya giderken Osmangazi Köprüsü'nden geçmiyor musun diyor. Pahalıysa geçme diyor. Parası olan geçsin diyor. Sen nasıl yalancısın Erdoğan. Benim derdim otobüsçü, kamyoncu. Parası olan diyor geçsin. Şehir hastanelerinde yüzde 70 doluluk garantisi var. Hasta olmaya mecbursunuz yani. Parası olan hastaneye gitsin diyecek. Birkaç gün daha olsaydı kampanyada, parası olan yaşasın diyebilirdi.