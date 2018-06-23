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Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Maltepe mitinginde vatandaşlara seslendi. İnce, miting sırasında 'Türksat canlı yayın frekansına sabotaj var bilgisi geldi. Erdoğan, yapma böyle üzme beni' dedi. İnce, mitinge katılım sayısının 5 milyon olduğunu söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimi öncesinde son mitinginde Maltepe'de vatandaşlara seslendi. İnce, mitinge katılım sayısının 5 milyon olduğunu söyledi. Miting sırasında bir duyum aldığını dile getiren İnce, 'Türksat canlı yayın frekansına sabotaj var bilgisi geldi. Erdoğan, yapma böyle üzme beni. Bak Erdoğan gidiyorsun, delikanlı ol 2 dakika öyle git. Gitmenin de bir şerefi var, giderken doğru düzgün git' ifadelerini kullandı. İnce, 'Aramızda kalsın, gözler yalan söylemiyorsa, sözler, meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu' dedi.

İnce'nin açıklamaları:

Yarın bambaşka bir Türkiye olacak, bambaşka bir Türkiye. Yarın ayrımcılığa son vereceğiz.

Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Yarın bütün valileri, bütün kaymakamları uyarıyorum, Türkiye'yi daha fazla rezil etmeyin. Sizler devletin valisisiniz Erdoğan'ın valisi değil.

"ARAMIZDA KALSIN BU İŞ OLDU"

YSK, AA ve TRT sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur. Aramızda kalsın, gözler yalan söylemiyorsa, sözler, meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu.

Yorgun bir Cumhurbaşkanı değil, taze kan bir Cumhurbaşkanı. Meydanlarda 'eyy' diye bağıran bir Cumhurbaşkanı değil gelecekten bahseden bir Cumhurbaşkanı, sürücüsüz arabaları anlatan bir Cumhurbaşkanı. Kıraathane değil, fabrika açacağım diyen bir Cumhurbaşkanı. Kek değil, aş, iş diyen bir Cumhurbaşkanı. Formalarınızla geldiniz. Ne de iyi yaptınız.

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ANKARA'DAKİ AFİŞLER

100 gün içinde özel hayatın gizliliğine kimse dokunamayacak. Başkalarının telefonların dinleyip ortlarda gezdirenler ancak sapık olabilir. FETÖ'cü var diye askeri okulları kapattılar. FETÖ'cü hakim var diye hukuk fakültelerine neden kapatmadınız. Yalaka medya... Hemen medyayla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız. Kamuda yükselme objektif ölçüleri olacak. Kimsenin mezhebine, başı açık, başı kapalı bakılmayacak. Başörtülü kardeşim bu yalancılara bakma sen. Afiş yaptırıyor. Altına CHP basıyor. Bunlar ahlaksız, namussuz, şerefsiz. Sana söz veriyorum başörtüsünü ister okulda tak ister evinde ister devlet dairesinde tak.

İnce'den mitingin ardından selfie

"CANLI YAYIN FREKANSINA SABOTAJ BİLGİSİ GELDİ"

Türksat canlı yayın frekansına sabotaj var bilgisi geldi. Erdoğan, yapma böyle üzme beni. Bak Erdoğan gidiyorsun, delikanlı ol 2 dakika öyle git. Gitmenin de bir şerefi var, giderken doğru düzgün git. Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan seçilirse piyasalarda panik artacak, faiz, dolar yükselecek. Beton ekonomisi devam edecek. Erdoğan kazanırsa Suriyeliler gelmeye devam edecek. İnce kazanırsa devlet kemer sıkacak, vatandaş değil.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimi kampanyası kapsamındaki son mitingi için Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na gelerek vatandaşlara hitap etti. İnce, konuşmasının ardından annesi Zekiye İnce (solda) ve kız kardeşi Meryem İnce (sağda) ile vatandaşları selamladı.

"5 MİLYON BURADA"

Gelincik tarlası gibisin İstanbul, 5 milyon burada. Bugün bu canlı yayını engelleyenleri canlı yayında yargılayacağız. Bağımsız yargıya göndereceğiz bunlar. Ne yaparsan yap sonuç değişmeyecek. Yarın oy pusulası, mühür bedava. Alacaksın eline mührü, basacaksın İnce'nin üzerine mührü kurtulacaksın bu işten.

Erdoğan'la aramızdaki fark ne biliyor musunuz, Erdoğan'la aramızdaki fark şu. Erdoğan rezidans müdürü, bense İstanbul'da tapusunu alamayan garibanların abisi olacağım.

Avrupa Birliği Bakanlığı'nı kapatmış, AB defterini kapattın mı? Organizasyon şemasında hayvancılık yok. Devleti bölüştürecekmiş, değiştirecekmiş. Bir şehirde yangın varken itfaiye teşkilatını değiştirmeye benziyor. Yangın var Erdoğan, yangın. Mutfak yanıyor. Yanındakileri değiştirdi, başbakanları, bakanları değiştirdi. Devletin yapısını değiştirdi. Olmuyor, düzelmiyor. Erdoğan, sen değişince düzelecek. Bu devlet yönetimine ilavelerim olacak. Hayvancılığı ekleyeceğiz. Esnafı da ekleyeceğiz. Kimse tedirgin olmasın, pazartesi sabahı herkes işinde olacak.

Senin köprü dedim, 228 lira, Demirel'inki 11 lira. O da bana sen Yalova'ya giderken Osmangazi Köprüsü'nden geçmiyor musun diyor. Pahalıysa geçme diyor. Parası olan geçsin diyor. Sen nasıl yalancısın Erdoğan. Benim derdim otobüsçü, kamyoncu. Parası olan diyor geçsin. Şehir hastanelerinde yüzde 70 doluluk garantisi var. Hasta olmaya mecbursunuz yani. Parası olan hastaneye gitsin diyecek. Birkaç gün daha olsaydı kampanyada, parası olan yaşasın diyebilirdi.

Dolar lobisi dedi, şimdi de soğan lobisi mi diyecek. Memleketin düştüğü duruma bakın. Onu almam 1 numara, ben kaleci değilim, forvetim ya. Onu 11 numara yapın sonra alırım. Bu seçim eskinin son seçimi, yeninin ilk seçimi. Ustaya bakın ustaya, soğan doları geçmiş. Marifetini gör çakma usta.

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"36 SAAT SONRA KALDIRILMAK ÜZERE SEFERBERLİK İLAN EDİYORUM"

Siz tek başınıza Türkiye'de seçimi adil hale getirebilirsiniz. Eve gidin, 1-2 saat dinlenin. Yarın sabah 5'te sandık başında olacaksınız. Hatta akşamdan okul bahçelerine gidin. Hastalanmayacaksınız, acıkmayacaksınız, susamayacaksınız. Bu Erdoğan memlekette OHAL ilan ediyor ya ben de size 36 saat sonra kaldırılmak üzere seferberlik ilan ediyorum. Tuvalete gitmeyeceksiniz, sakın ha. Bir gün oruç tutun bir şey olmaz. Islak imzalı tutanakları aldıktan sonra seçim kurullarının önüne gideceksiniz. Ben yarın Yalova'da oyumu kullanıp Ankara'ya YSK'nın önüne gideceğim.

"CUMHURBAŞKANI OLARAK İLK GİDECEĞİM İL ERZURUM OLACAK"

Yenikapı'ya bitmiş tükenmiş bir siyasetçi desteğe gelmiş. Devletin bekası için gelmiş. Acaba oğlanın kredisi için gelmiş olabilir misin? 400 milyon lira. Kuru sabitleyip kur farkını bankaya yıkmış olabilir misin? Daha fazlası var, Allah'ın izni ile koltuğa bir oturalım yapacağız gerekeni. Gidemediğim vilayetler var. 50 günde 68 vilayet. Gidemediklerimden özür diliyorum ama onlara Cumhurbaşkanı olarak gideceğim. İlk gideceğim il Erzurum olacak, oradan başlayacağım.

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Okuyucu Yorumları 118 yorum
13. CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN MUHARREM İNCE YE BAŞARILAR DİLERİZ ALLAH YAR VE YARDIMCISI OLSUN HEP DESTEK TAM DESTEK..
gökten kemik yağdı mi ?
@timur_bozkurt_1988 karnın mı aciktı kıraathaneye git orada boldur kemik :)
Allah Allah dedirtiyor Tayyip ya
@thunderonline1983 Cumhuriyet mitinglerine benziyor. sonuç yine hüsran ... TAYYİP başkan olacak
@erolguler71 yıllarca din istismari yaparak sizi kandırdılar ve kandirildilar.
@emreyilmaz_35 çapulcu olduğun 35 den belli
@thunderonline1983 hoşsttttt köpek aç kalırım diyemi korkuyorsun
@thunderonline1983 chp zihniyeti bu hakaret hep
@thunderonline1983 tutsaydın birini
Türkiye nin güvencesi Muharrem İnce Hayirli olsun ...
İÇİM GİTTİ ÖLSEMDE GİTMEK İSTEDİM KALP HASTASIYIM İZİN VERMEDİLER BATAN İÇİN HUZUR İÇİN ADALER İÇİN YÜZBAŞI ÖNDER İÇİN DEDİM HAKSIZLIKLAR BİTSİN İSTEDİM
tv neden yok haber deyeri yokmu
halk görmesin diye korkuyorlar
@baturayersin halk tv yi ac
@baturayersin halk tv de sizin medyanız zaten
bereket
YER GÖK BİLE AĞLIYOR SAYIN "İNCE" GELECEK DİYE, YAĞMUR BEREKETTİR SAYIN İNCE'DE BEREKETİYLE GELİYORRRRRR, G Ü M B Ü R G Ü M B Ü R
Sen bu ülkenin en güzel umudusun Selanikli...
Farkeder mi yağmur falan oradayız. Çünkü bir daha kandirilan ve şehitler verilmesine sebep olan bir cahil lider istemiyoruz
kandırılma dönemi bitti hdpkk başkanı s.demirtaşı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacam diyen biri var .C.C.C
hep destek tam destek Sayın Muharrem İnce
bırakın şu adamın reklamını yapmayı partisi genel başkan yapmamış biz cumhura reismi yapacağız
CHP NIN BILE KAPISINDAN KOVDUĞU BU ADAMI HANGI AHMAK TÜRKİYE'NİN BAŞINA İSTER YARIN AKŞAM REIS BALKONDA KONUŞURKEN SİZLERİ BEKLİYOR INŞALLAH:)
@tunarda AK-İT gibi konuşma insan gibi konuş. ahmak sensin. erdoğanda 2 kez belediye seçimi kaybetti. 1 kez refah vekilliği kaybetti. Parti HALK değildir. Delegeler HALK değildir.
Sevgili maltuna, binali yıldırımı izmirin basına belediye baskanı dahi yapmadık ama size boşbakan yaptılar buna ne diicen:))
@tunarda neden senin bu yorumunu beğenen bu kadar az. hiç düşündün mü. Bu güzel ülkemi bu hale getirenler , sizleri hiç unutmayacağız ancak sizleri hep kötü hatırlayacağız
AHMAK ISLATAN.
@cilginsedat11 ahmak sen olduğuna göre seni fena ıslatmış demekki. korkudan altına işemişsin.
@cilginsedat11 :) :) :) like verdim bilesin. 90 dan vurmuşsun
Yolun açık olsun Sayın 13. Cumhurbaşkanım Muharrem İnce
Yüzünü güneşe dön dediklerinden beri hava kapalı yağmur yağıyor hemde ince ince ahmak ıslatan
körler sağırlar birbirini ağırlar hdp fetö chpkk alaytınıza sandığa gömek şart oldu
selahattini yardımcı yapacagım diyen birine anadolu çocukları oy vermez yarın erzurumdan yozgatta sivastan konyaya trabzondan kayseriden tüm yigitlerin oldugu yerden öyle bir şamar yiyeceksinki sesi taaa pensilvanyadan duyulacak.yarın aksam görecek herkes sessiz çogunlugun sesini...
MEVCUT KÜLTÜR VE EĞİTİM, SAĞ SOL- TAKINTISINI HENÜZ BIRAKMADI.TÜRKİYEDE MERKEZ SAĞ OYLARI FAZLADIR, SOL ADAY KİMLE KAPIŞIRSA KAPIŞSIN SAĞ SEÇMEN AMAAN SOLAMI VERECEZ DER. ERDOĞAN AKILLI ADAM TAKTİK YAPIYOR, İNCEYİ RAKİP YAPTI.KEKLİK GİBİ AVLAYACAK 2. TURDA HERKESİ.
Güle Güle İnce gidecek yolun var.
yanimda bir kadin var kulak misafiri oldum (mitingde 8 milyon toplanmis) diyor totomla guldum hayaller hayaller
T A M A M dır İNŞŞALLAH
İÇKİ MASASINDA VATANINI SATAR BUNLAR....
@oguzhantabak kendinizle karıştırma bizi
Yorgun Tayyip. Taze kan ince...Millet huzur bulacak...Türkiye çağ atlayacak.
@sendehaklisin Güle güle İnce ançak gidersin.
bir de terör yandaşı, kölesi, emir eri, kapatması olmasa olmasa süper olacak. ama kanında var..
İSTANBUL CANIM CİĞERİM ŞEHRİM GÜZEL HALKIM GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ SN CUMHURBAŞKANIMIZLA BU BİR DEVRİMDİR TÜRKİYEMİN YETER ARTIK DİYEREK SANDIĞA YUMRUĞUNU VURMASIDIR BIKTIK ARTIK DEMESİDİR KANDIRILMAK İSTEMİYORUZ DEMESİNİN ÇIĞLIĞIDIR ÜLKEME HALKIMA AŞKLA CANLA BAĞLILIĞIDIR GURUR DUYDUM BİRKEZ DAHA MİLLETİMLE HELAL OLSUN UĞURLU OLSUN BAYRAMIMIZ OLSUN GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM CUMHURBAŞKANIMI MİNLETİMİ..SELAMOLSUN SEVGİLERİMLE...
uzun süredir İLK KEZ, Dürüst ve DÜZGÜN BİR ADAM o koltuğa TALİP OLDU.
milletin isi gucu yok senin kiytirik mitinginin yayinini sabotaj edecek. peynir ekmekle bile yiyecej akıl yok bunlarda kalkmışlar ilke yönetme taliplisi oluyorlar.
yarın inşallah RTE başkan
tutmayın küçük enişteyi 5 milyon diyor :)) ne içirdiniz bu adama :)) birazdan küçük bir çocuk yollarlar sahneye korumalar fırlatıp atmaz inşallah :)))
izmirde 3 milyon,ankarada 2.5 milyon ve istambulda tam 5 milyon sizce anketlere gerek varmı .akepeliler halk tvyi bi açında milyonları görün.öyle taşıma seçmen yok,suriyeliler yok afrikalılar yok .akepe mitingi 600 bin incenin 5 milyon.ARTIK TAMAM bu iş bitti.
sen kendini isveçte, finlandiyada ya da norveçte falan sandın herhalde...oralarda nüfus 5-6 milyon..burası TÜRKİYE...81 milyonuz... 5 milyonla ancak meclisin ayak işlerine baktırırlar sana..
Ne günlere kaldık Atatürkçüleri PKK ya oy atmayın diye ikna etmeye çalışıyoruz
yolun açık olsun ince...allah utandırmasın...
kuduruyor troller ama nafile 13.cumhurbaşkanı geliyor bu sefer TAMAM
Lan bu dingil c. Başkanı olursa vay ülkemin haline
paronoyak muharrem sabotaj varmış! yarın kaybedince de oylar çalındı diyecek her şeçim aynı yalan
GELDİK 65 GÜNLÜK MARATONUN SONUNA BU KADAR BAŞKANLIK YETER MARREM YARIN SON ŞİMDİ HEDEF 2023 SEÇİME 65 GÜN VARA
bu adamdan hic bisey olmaz yalan konuştuğu her halinden belli kemal bunu partiden cikarır böyle giderse
@kubilaykarasuu NEYİ OLUYO YA NAMIK KEMAL GBİ HAYEL ALEMNDE 1 GECE DA OLSUN YARIN İNCE İNCE KIYIDAN YALLAAAA
bak ne güzel oldu şarkının tam zamanı beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurda şimdi hdp saadet kalan 9 parti tek bu şarkıda herşey seni hatırlatıyor
AKP BU HER ŞEY BEKLENİR
bölücü şer ittifakçıları
Gözlerime inanamadım, istanbul mitingine 5 milyon insan gitmiş
Askerlik süresini kısaltın erken tezkere isyoruz
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