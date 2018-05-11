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Muharrem İnce mi yoksa Erdoğan mı kazandı? Ahmet Hakan yazdı

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 07:28 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Bir kazan - kazan olayı: Erdoğan - İnce buluşması" başlıklı yazısında, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylığını değerlendirdi.

Muharrem İnce mi yoksa Erdoğan mı kazandı? Ahmet Hakan yazdı

İnce'nin ilk adımı atarak, Demirtaş’ı ziyaret ettiğim gibi Erdoğan’ı da ziyaret ediyorum” mesajı vererek, "Erdoğan benim düşmanım değil" mesajının altını çizerek, medeni bir tavır sergileyerek,, kutuplaşma siyasetini ufalayarak, normalleşmeye katkı vererek, seçimi savaş olmaktan çıkararak, ezber bozarak, şaşırtarak Muharrem İnce'nin kazandığını belirten Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Atılan adıma karşılık vererek...
“Sen benim dengim değilsin” falan demeyerek...
“Ziyaret etmek isteyene kapım açık” mesajı vererek...
Medeni tavra medeni tavırla karşılık vererek...
Kutuplaşmaya aykırı bir strateji izleyerek...
Normalleşmeye katkı sunarak...
Seçimi savaş olmaktan çıkararak...
Ezber bozarak, şaşırtarak...
TAYYİP ERDOĞAN KAZANDI"

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