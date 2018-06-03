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Muharrem İnce mitinginde tek tek herkesi aşağı indirdi

SEÇİM HABERLERİ  | 03.06.2018 14:40 | Son Güncelleme

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane’de miting yaptı. Burada halkı selamlayan İnce, kürsüden yakın koruması dahil herkesin inmesini istedi.

Muharrem İnce mitinginde tek tek herkesi aşağı indirdi

Kağıthane’nin Nurtepe Mahallesi’nde seçmenlerle buluşan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İftar yemeğinde beni eleştiriyor. Beni eleştirirken general de alkışlıyor. TSK’nın disiplin kanunun 20. maddesi belli. Siyasi parti faaliyetlerine katılmaz, diyor. Yaparsa, ihraç sebebidir. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu Bandırma’ya gittiğinde onu karşılayan subaylara ceza verdiler. Çanakkale’de Engin Alan ayağa kalkmadı diye Engin Alan’ı hapse attırdı. Benim hapse attırmak gibi bir niyetim yok. Ama o generalin apoletlerini sökeceğim" dedi.

İnce, "Sen milletin generalisin, Erdoğan’ın generali değilsin. Eğer Erdoğan’ı çok seviyorsan, Erdoğan 24 Haziran’da emekli olacak. Ben de apoletlerini sökeceğim için yanına gidersin, onun emir eri olursun" diye konuştu.

KÜRSÜDEN HERKESİ İNDİRDİ

İnce, kürsüde konuşmasını yapmaya başlamadan önce yakın koruması dahil kimseyi istemedi. Herkes indikten sonra konuşmasına başlayan İnce’yi çatılardan izleyenler de oldu. İnce, öz çekim yaparak mitingi sonlandırdı ve Eyüpsultan’daki mitinge hareket etti.

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EYÜPSULTAN TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kağıthane mitinginden sonra Eyüpsultan'a geldi. Eyüp Sultan Camii'nde türbeleri ziyaret eden İnce, Eyüp Sultan Camii çıkışında vatandaşlarla selamlaştı. Burada bir gazetecinin "(Eyüp Sultan türbesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye alıştık. Böyle bir gelenek var ama siz de bugün geldiniz ziyaret ettiniz. Neler söyleyeceksiniz?" demesi üzerine İnce şunları söyledi: "Eyüp Sultan, Tayyip Erdoğan'ın simgesi mi? Ben buraya ilk geldiğimde 12 yaşındaydım. Annem anneanneme demiş ki; 'Oğlumu ortaokula giderken Yalova'dan köye gelirken göreyim. Eyüp Sultan'a gideceğiz demiş. 12 yaşında anneannemle birlikte ilk kez geldim buraya. Belki yüzün üzerinde gelmiştir. Eyüp Sultan, Erdoğan'ın simgesi olamaz. Müslümanların simgesidir. Elhamdülillah ben de Müslümanım."

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"BİSİKLETE NİYE BİNDİN" DİYALOĞU

Eyüp Sultan Türbesi'nden ayrılışı sırasında Trabzonlu olduğunu söyleyen Ayşe Yazıcı ile İnce arasında bisiklet diyalogu yaşandı.
Yazıcı'nın "Senin oraya (Trabzon) bisikletle çıkman çok komik geldi " sözleri üzerine İnce, "Bisikleti oraya getirdiler, ben getirmedim" yanıtını verdi. Yazıcı'nın "Binmeseydin. Sen nasıl Cumhurbaşkanı olacaksın? Herkesin dediğini yaparsan?" sözleri üzerine de İnce, "Memnun oldum sizinle tanıştığıma efendim. Allah yolunuzu izinizi açık etsin" diye cevap verdi. İnce diyoloğu sürdürdü ve Yazıcı'dan oyunu kendisine vermesini istedi. Yazıcı'nın "Yok ben AK Parti'ye vereceğim, yalan konuşamam" sözleri üzerine de İnce, "16 senedir yönetiyorlar" diye konuştu.

VATANDAŞ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadığı sağlık sorunundan bahseden Ayşe Yazıcı, "Mide ameliyatı olacaktım. Çapa'ya gittim. Hocamla konuştum. Bana dedi ki; 'Ameliyat olacaksın.' 'Tamam hocam', dedim. Daha şartları söylemeden '5 bin lira bıçak parası' dedi. 'Nasıl dedim bıçak parası, zaten devlet size para veriyor.' Bunu, Allah razı olsun Tayyip de kaldırdı. Mide ameliyatı olmadım, üç sene midemden çektim. Sonra Halkalı'da mide ameliyatı oldum. Refakatçim ile gittim. 1 lira da bıçak parası vermedim" dedi. İnce, bunun üzerine "Eniştenin sağlığı iyi mi? Görüşürüz, selam söyle" diyerek alandan ayrıldı.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Helal olsun Erdoğan'a bunların hepsini müslüman yaptı ya :)
İNCE İNCE GELİYOR... İnce ince cevaplarla lafi gedigine koyan adam helal olsun.
her şey çok güzel gidiyor. syn. muharrem ince Allah yolunu acık etsin.
camiye girme adabı bile yok siz evliyaullah ı ziyaret ediyorsunuz girişte yazar edep yahuuuu edep adabına peşinde getirir.
ince ince geliyeaah muş
Askerlik süresinde indirim bekliyoruz
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