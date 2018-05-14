Muharrem İnce: Mustafa Kemal denize dökmüştü ama bazı pislikler geri dönüyor

Ben gariban değilim, ben ondan çok zenginim. 81 milyonu seviyorum, Türk-Kürt diye, Alevi-Sünni diye, AK Partili-CHP'li diye ayırmam. Benim gönlüm zengin. Benim cumhurbaşkanlığı döneminde yargıçlar ayağa kalmayacak. Çünkü beni de yargılayacaklar Ereğlili kardeşim fakirleşiyorsun. Cebinden birileri paranı çekiyor. Böyle olduğu için et ithal ediyoruz. Böyle olduğu için buğday ithal ediyoruz. Borç içinde yaşıyoruz borç. 16 senedir aynı doktora gidiyorsun. Yine aynı doktora gidersen kalp krizinden gidersin. Yapılacak iş doktoru değiştireceksin. Bundan kurtulmamız lazım. Tamam mı? Ben cumhurbaşkanı olduğumda üniversite öğrencileri hiçbirinizi ayırt etmeden 19 Mayıs'ta gençli bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu 500 lira vereceğim. Öğrenci kimliği gösteren her çocuk bütün müzelere ücretsiz girecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisine 'pislik' ve 'çöplük' benzetmesine yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ,'Testinin içinde ne varsa ağzından o akar' diyerek cevap verdi. AK Parti'nin 16 yıllık iktidarını hastalığı iyileştiremeyen doktora benzeten İnce,'Aynı doktora gidersen kalp krizinden gidersin' dedi.

'BAZI PİSLİKLER GERİ DÖNÜYOR'



O meydanlarda gelip çöplük diyecek, tezek diyecek, pislik diyecek… Ben gelecek diyeceğim. CHP pisliktir, çöplüktür diyecek, laf mı bu ya? Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. Mustafa Kemal bazı pislikleri denize dökmüştü. Demek ki bazıları geri dönüyor.

Sizlerden bir avuç pirinç istiyorum. Bana bir avuç pirinç verin, size bir kazan pilav yapayım.

'DİPLOMAMI OKULUN ÖNÜNDE AÇIKLAYACAĞIM'



Bana "Muharrem İnce sana oy vereceğiz ama diploman var mı?" diye sorabilirsiniz. Diplomamı önümüzdeki günlerde mezun olduğum okulun önünde açıklayacağım. Sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağız, kadrolu olacak. Otizimli çocuklarımıza kaynak aktaracağız. 81 milyonluk memleket çocuklarına bedava sınav yapamıyorsa yazıklar olsun öyle memlekete. (Sputnik)



