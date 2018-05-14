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Muharrem İnce: Mustafa Kemal denize dökmüştü ama bazı pislikler geri dönüyor

SEÇİM HABERLERİ  | 14.05.2018 14:08 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisine 'pislik' ve 'çöplük' benzetmesine yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ,'Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. Mustafa Kemal bazı pislikleri denize dökmüştü. Demek ki bazıları geri dönüyor.' diyerek cevap verdi.

Muharrem İnce: Mustafa Kemal denize dökmüştü ama bazı pislikler geri dönüyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisine 'pislik' ve 'çöplük' benzetmesine yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ,'Testinin içinde ne varsa ağzından o akar' diyerek cevap verdi. AK Parti'nin 16 yıllık iktidarını hastalığı iyileştiremeyen doktora benzeten İnce,'Aynı doktora gidersen kalp krizinden gidersin' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli ilçesinde vatandaşlara seslendi. İnce'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

Ben gariban değilim, ben ondan çok zenginim. 81 milyonu seviyorum, Türk-Kürt diye, Alevi-Sünni diye, AK Partili-CHP'li diye ayırmam. Benim gönlüm zengin. Benim cumhurbaşkanlığı döneminde yargıçlar ayağa kalmayacak. Çünkü beni de yargılayacaklar Ereğlili kardeşim fakirleşiyorsun. Cebinden birileri paranı çekiyor. Böyle olduğu için et ithal ediyoruz. Böyle olduğu için buğday ithal ediyoruz. Borç içinde yaşıyoruz borç. 16 senedir aynı doktora gidiyorsun. Yine aynı doktora gidersen kalp krizinden gidersin. Yapılacak iş doktoru değiştireceksin. Bundan kurtulmamız lazım. Tamam mı? Ben cumhurbaşkanı olduğumda üniversite öğrencileri hiçbirinizi ayırt etmeden 19 Mayıs'ta gençli bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu 500 lira vereceğim. Öğrenci kimliği gösteren her çocuk bütün müzelere ücretsiz girecek.

'BAZI PİSLİKLER GERİ DÖNÜYOR'

O meydanlarda gelip çöplük diyecek, tezek diyecek, pislik diyecek… Ben gelecek diyeceğim. CHP pisliktir, çöplüktür diyecek, laf mı bu ya? Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. Mustafa Kemal bazı pislikleri denize dökmüştü. Demek ki bazıları geri dönüyor.

Sizlerden bir avuç pirinç istiyorum. Bana bir avuç pirinç verin, size bir kazan pilav yapayım.

'DİPLOMAMI OKULUN ÖNÜNDE AÇIKLAYACAĞIM'

Bana "Muharrem İnce sana oy vereceğiz ama diploman var mı?" diye sorabilirsiniz. Diplomamı önümüzdeki günlerde mezun olduğum okulun önünde açıklayacağım. Sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağız, kadrolu olacak. Otizimli çocuklarımıza kaynak aktaracağız. 81 milyonluk memleket çocuklarına bedava sınav yapamıyorsa yazıklar olsun öyle memlekete. (Sputnik)

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muharrem ince CHP erdoğan Konya Ereğli

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
doğru söylemiş
Kamyoncu Şerifin oğlu halkın adamı Muharrem İnce kazanacak inşallah...
Atatürk'ü çok erken kaybettik. Atatürk 20 sene daha yaşasaydı, adnan menderes gibi bir dikdatör hiç başa gelemezdi, onun gibileri başa gelmediği için darbe yapılmazdı ve ülke şuanki durumunundan 20-30 sene ileride olurdu.
M.İnce siyasette hazımlı olacaksın.. adam doğru söylüyor.. chp zamanında çöp dağları vardı.. ortalık pislikten geçilmiyordu.. niye gocunuyorsun.. hani chp rozetini çıkarmıştın..adam chp ye sitem ediyor.. sana ne oluyor.. daha ilk günden chp den kopamayacağın belli oldu.. bence sen chp rozetini yeniden tak...gidip gelen 15 vekile benzeyecek ama olsun..sen doğrusunu yap..tak chp rozetini..senin rte na sallaman bile ne kadar kılıçdaroğlunun etkisinde olduğunu, onun dümen suyunda gittiğini gösteriyor..
İnceden İnceden bu iş Tamam artık.
bize lider lazım cbaşkanı değil...kurtlar sofrasındayız çünkü..bütün adayları yan yana koyup bakıyorsun sadece biri elektrik veriyor..
Öğrencinin derdi müze değil işsizlik üniversitesi bitiyor okuyan issiz oluyor sen buna çözüm önerisi yap boş konuşuyor sunuz yav biri cikiyoç vikipedi diyor biri muze laf ola kimi uyutuyorsunuz devletin parasına talip bunlar
millet açlıktan kıvranıyor munlar yıllardır aynı sözü kullanıyor chp mhp akp vs partilerin yüzünden insanın komşusu açmı tokmu bilmez oldu yazıklar olsun sizede partinizede
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