Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı artık netleşti. Adaylık için ismi geçenlerden biri olan İlhan Kesici'nin dün yaptığı açıklama gündeme bir anda bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun günlerdir sır gibi sakladğı ismin Muharrem İnce olduğunu açıklayan Kesici 'Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Bu sabah bu münasebetle kendisini tebrik ettim' ifadelerini kullandı.

Kesici'nin bu sözleri CHP kulislerini hareketlendirirken gözler Muharrem İnce'ye çevrildi. İnce'nin adaylığının bugün açıklanması beklenirken, gazeteci Fatih Altaylı bugünkü "İnce ismi bu anketten mi çıktı?" başlıklı yazısında, Konsensus Araştırma Şirketi’nin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

"Abdullah Gül, İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener gibi isimlerden Muharrem İnce’ye nasıl gelindi?" diye soran Altaylı, yapılan ankette seçmenlere CHP'nin 3 farklı adayının AK Parti Genel Başkanı Cumhhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki şansının sorulduğunu belirtti.

Anket sonuçlarını da paylaşan Alttaylı şu ifadeleri kullandı;



"Soru şu: Hiçbir aday ilk turda seçilemezse 2. turda şu adaylardan hangisini desteklersiniz?