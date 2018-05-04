Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı artık netleşti. Adaylık için ismi geçenlerden biri olan İlhan Kesici'nin dün yaptığı açıklama gündeme bir anda bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun günlerdir sır gibi sakladğı ismin Muharrem İnce olduğunu açıklayan Kesici 'Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Bu sabah bu münasebetle kendisini tebrik ettim' ifadelerini kullandı.
Kesici'nin bu sözleri CHP kulislerini hareketlendirirken gözler Muharrem İnce'ye çevrildi. İnce'nin adaylığının bugün açıklanması beklenirken, gazeteci Fatih Altaylı bugünkü "İnce ismi bu anketten mi çıktı?" başlıklı yazısında, Konsensus Araştırma Şirketi’nin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
"Abdullah Gül, İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener gibi isimlerden Muharrem İnce’ye nasıl gelindi?" diye soran Altaylı, yapılan ankette seçmenlere CHP'nin 3 farklı adayının AK Parti Genel Başkanı Cumhhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki şansının sorulduğunu belirtti.
Anket sonuçlarını da paylaşan Alttaylı şu ifadeleri kullandı;
"Soru şu: Hiçbir aday ilk turda seçilemezse 2. turda şu adaylardan hangisini desteklersiniz?
İlhan Kesici: Yüzde 39.9 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 60.1
İlker Başbuğ: Yüzde 42.3 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57.7
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.3 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57.7
Muharrem İnce: 44.9 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55.1
Bu anketi görünce, “Acaba Kemal Kılıçdaroğlu bu ankete göre mi aday belirledi?” sorusunu sormaktan kendimi alamadım.
BENİM ANKET YORUMUM
KONSENSUS’un yayınladığı anketin yanı sıra, diğer anket firmalarından aldığım bilgiler birbirine yakın sonuçlar çıkarıyor.
Oranlar farklı olsa da sıralamalar ve genel tablo değişmiyor.
Muharrem İnce’nin 2. tura çıkamayacağı ve 2. turda Akşener’in olacağını tüm anketçiler söylüyor.
Yanılıyorlarsa günahları boynuna.
Bu durumda CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu açısından “kazan-kazan” durumu ortaya çıkıyor.
CHP tabanının istediği Muharrem İnce, CHP’nin adayı olmuş oluyor.
Ancak 2. tura kalamaması halinde, Kılıçdaroğlu “İşte en istediğiniz, en CHP’li adayı çıkardım, gördünüz” diyerek parti içinde önemli bir eleştiri noktasını ortadan kaldırıp bir rakibi elimine etmiş oluyor.
Diğer yandan, CHP seçmeninin de oy verebileceği merkez sağ bir adayın kendi göstermemiş olduğu halde 2. tura çıkmasıyla da Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması şansını koruyor; çünkü anketler Akşener’in 2. turda İnce’ye göre daha yüksek şansa sahip olabileceğini gösteriyor."
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